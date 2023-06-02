https://ukraina.ru/20230602/1046844152.html

Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ

Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ - 02.06.2023 Украина.ру

Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ

В ходе предварительных испытаний искусственный интеллект (ИИ) управляющий беспилотником ВВС США принял решение уничтожить своего оператора управления ради поставленной задачи, сообщила британская газета The Guardian 2 июня

2023-06-02T13:12

2023-06-02T13:12

2023-06-02T13:12

новости

бпла

сша

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1d/1045799872_28:0:855:465_1920x0_80_0_0_ee5cd7b0e09000fbdc9ddab988a816bf.jpg

В материале уточняется, что искусственный интеллект беспилотника сформулировал задачу ликвидации системы ПВО противника любой ценой, но оператор приказал БПЛА не уничтожать цель, в результате чего ИИ решил нанести удар по нему.Утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ, сообщало Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230531/1046741360.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, сша, пво