Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ - 02.06.2023 Украина.ру
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Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ
Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ - 02.06.2023 Украина.ру
Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ
В ходе предварительных испытаний искусственный интеллект (ИИ) управляющий беспилотником ВВС США принял решение уничтожить своего оператора управления ради поставленной задачи, сообщила британская газета The Guardian 2 июня
2023-06-02T13:12
2023-06-02T13:12
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В материале уточняется, что искусственный интеллект беспилотника сформулировал задачу ликвидации системы ПВО противника любой ценой, но оператор приказал БПЛА не уничтожать цель, в результате чего ИИ решил нанести удар по нему.Утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ, сообщало Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
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новости, бпла, сша, пво
Новости, БПЛА, США, ПВО

Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ

13:12 02.06.2023
 
БПЛА
БПЛА
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В ходе предварительных испытаний искусственный интеллект (ИИ) управляющий беспилотником ВВС США принял решение уничтожить своего оператора управления ради поставленной задачи, сообщила британская газета The Guardian 2 июня
В материале уточняется, что искусственный интеллект беспилотника сформулировал задачу ликвидации системы ПВО противника любой ценой, но оператор приказал БПЛА не уничтожать цель, в результате чего ИИ решил нанести удар по нему.
"Система уничтожила оператора, потому что человек мешал ей достичь своей цели", — цитирует издание слова американского полковника Такера Гамильтона.
Утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.
Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ, сообщало Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.
БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.
Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
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31 мая, 10:26
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