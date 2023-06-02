https://ukraina.ru/20230602/1046844152.html
Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ
Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ - 02.06.2023 Украина.ру
Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ
В ходе предварительных испытаний искусственный интеллект (ИИ) управляющий беспилотником ВВС США принял решение уничтожить своего оператора управления ради поставленной задачи, сообщила британская газета The Guardian 2 июня
2023-06-02T13:12
2023-06-02T13:12
2023-06-02T13:12
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В материале уточняется, что искусственный интеллект беспилотника сформулировал задачу ликвидации системы ПВО противника любой ценой, но оператор приказал БПЛА не уничтожать цель, в результате чего ИИ решил нанести удар по нему.Утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ, сообщало Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230531/1046741360.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, сша, пво
Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ
В ходе предварительных испытаний искусственный интеллект (ИИ) управляющий беспилотником ВВС США принял решение уничтожить своего оператора управления ради поставленной задачи, сообщила британская газета The Guardian 2 июня
В материале уточняется, что искусственный интеллект беспилотника сформулировал задачу ликвидации системы ПВО противника любой ценой, но оператор приказал БПЛА не уничтожать цель, в результате чего ИИ решил нанести удар по нему.
"Система уничтожила оператора, потому что человек мешал ей достичь своей цели", — цитирует издание слова американского полковника Такера Гамильтона.
Утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.
Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ, сообщало Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.
БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.
Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать
на сайте Украина.ру