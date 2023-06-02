Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи - 02.06.2023 Украина.ру
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Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи
Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи - 02.06.2023 Украина.ру
Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле приграничного с Украиной села Ломаковка Стародубского района. Соответствующее сообщение 2 июня он разместил в своем Телеграм-канале
2023-06-02T07:39
2023-06-02T07:39
новости
обстрелы
беспилотники
брянская область
курская область
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"ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом", - написал Богомаз, уточнив, что на месте работают все оперативные службы.Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли другое село области - Соловьевку. В результате был разрушен жилой дом, пострадавших нет.Также в ночь на 2 июня была зафиксирована атака со стороны украинских боевиков и на Курскую область. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском."Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных. При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112", - написал Старовойт в своем Телеграм-канале, не уточнив информацию о пострадавших.Накануне вечером ВСУ предприняли еще одну попытку атаки на Курскую область. Село Гоголевка Суджанского района оказалось обесточено в результате сброса на электроподстанцию боеприпаса с беспилотника.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
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новости, обстрелы, беспилотники, брянская область, курская область
Новости, обстрелы, беспилотники, Брянская область, Курская область

Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи

07:39 02.06.2023
 
© Фото : Александр Богомаз / TelegramСуземка Брянская область обстрел
Суземка Брянская область обстрел - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Александр Богомаз / Telegram
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Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле приграничного с Украиной села Ломаковка Стародубского района. Соответствующее сообщение 2 июня он разместил в своем Телеграм-канале
"ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом", - написал Богомаз, уточнив, что на месте работают все оперативные службы.
Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли другое село области - Соловьевку. В результате был разрушен жилой дом, пострадавших нет.
Также в ночь на 2 июня была зафиксирована атака со стороны украинских боевиков и на Курскую область. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском.
"Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных. При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112", - написал Старовойт в своем Телеграм-канале, не уточнив информацию о пострадавших.
Накануне вечером ВСУ предприняли еще одну попытку атаки на Курскую область. Село Гоголевка Суджанского района оказалось обесточено в результате сброса на электроподстанцию боеприпаса с беспилотника.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
Украинский флаг
06:57
Момент истины. Пересборка Украины станет возможна только после победы СВОФорсайт-форум "Какая Украина нам нужна?", организованный мультимедийным изданием Украина.ру 1 июня 2023 года в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" в Москве, показал главное: как тесно связаны между собой победа в специальной военной операции (СВО) и будущее Украины.
 
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