https://ukraina.ru/20230602/1046828611.html
Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи
Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи - 02.06.2023 Украина.ру
Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле приграничного с Украиной села Ломаковка Стародубского района. Соответствующее сообщение 2 июня он разместил в своем Телеграм-канале
2023-06-02T07:39
2023-06-02T07:39
2023-06-02T07:39
новости
обстрелы
беспилотники
брянская область
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/40/1034184037_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_9d7b2f4eb327d0a60b1c99fedbe586eb.jpg.webp
"ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом", - написал Богомаз, уточнив, что на месте работают все оперативные службы.Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли другое село области - Соловьевку. В результате был разрушен жилой дом, пострадавших нет.Также в ночь на 2 июня была зафиксирована атака со стороны украинских боевиков и на Курскую область. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском."Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных. При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112", - написал Старовойт в своем Телеграм-канале, не уточнив информацию о пострадавших.Накануне вечером ВСУ предприняли еще одну попытку атаки на Курскую область. Село Гоголевка Суджанского района оказалось обесточено в результате сброса на электроподстанцию боеприпаса с беспилотника.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
https://ukraina.ru/20230602/1046827669.html
курская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/40/1034184037_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_98e03d7724500b11f0b5b2bd3d40f926.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, беспилотники, брянская область, курская область
Новости, обстрелы, беспилотники, Брянская область, Курская область
Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле приграничного с Украиной села Ломаковка Стародубского района. Соответствующее сообщение 2 июня он разместил в своем Телеграм-канале
"ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом", - написал Богомаз, уточнив, что на месте работают все оперативные службы.
Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли другое село области - Соловьевку. В результате был разрушен жилой дом, пострадавших нет.
Также в ночь на 2 июня была зафиксирована атака со стороны украинских боевиков и на Курскую область. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском.
"Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных. При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112", - написал Старовойт в своем Телеграм-канале, не уточнив информацию о пострадавших.
Накануне вечером ВСУ предприняли еще одну попытку атаки на Курскую область. Село Гоголевка Суджанского района оказалось обесточено в результате сброса на электроподстанцию боеприпаса с беспилотника.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.