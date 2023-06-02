https://ukraina.ru/20230602/1046828611.html

Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи

Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи - 02.06.2023 Украина.ру

Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле приграничного с Украиной села Ломаковка Стародубского района. Соответствующее сообщение 2 июня он разместил в своем Телеграм-канале

2023-06-02T07:39

2023-06-02T07:39

2023-06-02T07:39

новости

обстрелы

беспилотники

брянская область

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/40/1034184037_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_9d7b2f4eb327d0a60b1c99fedbe586eb.jpg.webp

"ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом", - написал Богомаз, уточнив, что на месте работают все оперативные службы.Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли другое село области - Соловьевку. В результате был разрушен жилой дом, пострадавших нет.Также в ночь на 2 июня была зафиксирована атака со стороны украинских боевиков и на Курскую область. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском."Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных. При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112", - написал Старовойт в своем Телеграм-канале, не уточнив информацию о пострадавших.Накануне вечером ВСУ предприняли еще одну попытку атаки на Курскую область. Село Гоголевка Суджанского района оказалось обесточено в результате сброса на электроподстанцию боеприпаса с беспилотника.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.

https://ukraina.ru/20230602/1046827669.html

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обстрелы, беспилотники, брянская область, курская область