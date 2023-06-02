https://ukraina.ru/20230602/1046786020.html

“Здоровенькі були…”: как Юрий Тимошенко стал знаменитым Тарапунькой

“Здоровенькі були…”: как Юрий Тимошенко стал знаменитым Тарапунькой - 02.06.2023 Украина.ру

“Здоровенькі були…”: как Юрий Тимошенко стал знаменитым Тарапунькой

"Тарапунька и Штепсель" – известнейший украинский комический дуэт (как тогда говорили – "оригинального", а потом – "разговорного" жанра, то, что сейчас... Украина.ру, 02.06.2023

2023-06-02T18:00

2023-06-02T18:00

2023-06-02T18:00

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"Тарапунька и Штепсель" – известнейший украинский комический дуэт (как тогда говорили – "оригинального", а потом – "разговорного" жанра, то, что сейчас называется иностранным словом "стенд-ап"), советского периода. После войны они гремели своей славой на весь Советский Союз. Они давали более тысячи спектаклей в год, на их концерты невозможно было купить билеты. Поклонники создавали для артистов живые коридоры, сочиняли о своих любимцах анекдоты и так называемые смешки́. Да даже и в 80-е они ещё появлялись на сцене, вызывая неизменный интерес публики.Юрий Трофимович Тимошенко, при рождении – Георгий, родился 2 июня 1919 года в селе Каленики Решетиловского района Полтавской области в учительской семье. В 1937 году он закончил школу, однако, науки его не особо прельщали, его любовью стал театр. Учась в 10-м классе, Юра организовал театральный кружок и решил поставить спектакль "12 стульев". Иногда их коллективу приходилось проводить совместные репетиции с Драмкружком младших классов, в который ходила будущая народная артистка СССР Клара Лучко.В процессе подготовки постановки юным актерам приходилось все делать самим и в буквальном смысле добывать реквизит. Так ребята сумели построить универсальную декорацию, подходящую для всех эпизодов постановки. Те самые 12 стульев раздобыли у местного врача, о чем его в известность не поставили – их приволок его сын. Во время премьеры спектакля один из стульев взаправду разрезали в поисках сокровища. Однако, постановка имела такой огромный успех, что врач простил юным актерам их проступок и даже решил пожертвовать и оставшимися 11-ю стульями. В следующий раз спектакль показывали уже в полтавском Доме культуры железнодорожников, что было вполне символично, так как по местной легенде его как раз и построили на средства то ли из клада, найденного в стуле, то ли на выигранные в лотерею. И стоит ли говорить, что первая версия горожанам нравилась куда больше, чем вторая.После школы Юра поехал поступать в Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Здесь на вступительных экзаменах он встретил Ефима Березина, приехавшего поступать из Одессы. Их встреча оказалась судьбоносной, артисты стали неразлучными друзьями, дружили и во время учебы, и после окончания института, и только смерть Юрия Трофимовича сумела разорвать их дружбу.Весной 1941 года друзья вели в Киеве большой концерт профессиональных артистов. Когда началась Великая Отечественная война, их зачислили в Ансамбль песни и пляски Юго-Западного фронта. С ним друзья прошли всю войну, до самого Берлина, и даже давали концерт перед войсками союзников при встрече на Эльбе. Здесь же в ансамбле и родился дуэт Тимошенко и Березина, только их сценическими образами тогда были банщик Мочалкин (Тимошенко) и повар Галкин (Березин).1946 год стал для Юрия во всех смыслах знаковым. В этом году он женился на своей знакомой по институту, актрисе Ольге Яковлевне Кусенко. В этом же году официально образовался дуэт Тарапунька и Штепсель. Кстати, с окончания войны и до 46-го года Тимошенко выступал под псевдонимом Бублик, так как очень любил бублики с молоком. Но, однажды его друг Александр Петрович Довженко спросил Юру, а какие у него на родине есть достопримечательности? Тимошенко ответил: "Река есть, Тарапунька". Довженко начал безудержно хохотать, а потом сказал: "Так и возьми себе сценический псевдоним Тарапунька, от одного этого уже все будут хохотать". Юра так и поступил. Псевдоним своего друга – Штепсель придумал уже он сам, после сценки, в которой Березин играл электромонтера. В том же 1946 году дуэт Штепселя и Тарапуньки получил всеобщее признание, завоевав первое место на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.С этого момента эстрадная карьера дуэта пошла в гору. Сначала они создали самостоятельные концертные номера, а затем и своеобразные эстрадные спектакли: "Везли эстраду на декаду", "Ровно 20 с гаком", "Смеханический концерт", "От и до" и др.До 1961 года жизнь Тимошенко шла своим чередом, пока он не обратил внимания на певицу Юлию Пашковскую, ученицу Клавдии Шульженко, которая переехала в Киев из Львова, чтобы петь в коллективе Штепселя и Тарапуньки. Как потом выяснилось, Юля сразу влюбилась в Юрия Трофимовича, но виду не подавала, так как знала, что он женат. Поначалу, когда Тимошенко стал оказывать ей знаки внимания, она стала его избегать. Но кто-то с ней поделился, что его брак практически рухнул, и с тех пор у них завязался роман. В 1961 году, несмотря на разницу в возрасте, они оформили отношения. Юрию Трофимовичу тогда исполнилось 42, ей – 25. В браке у них родились двое сыновей: Александр и Юрий.После развода Юрий Трофимович оставил квартиру бывшей жене, молодоженам жить было негде. Тимошенко обратился с просьбой выделить ему квартиру к властям, однако получил ответ: "на всех ваших жён квартир не напасешься". После этого Тимошенко взял жену и уехал в Полтаву. Там он пришел к директору филармонии, и тот тут же выделил ему 3-комнатную квартиру. Всё бы ничего, но приближалось время гастролей в Москву и Ленинград, где все билеты на концерты дуэта уже давным-давно распродали. И тут из Киева стали названивать с требованием вернуться в коллектив, на что Тимошенко отвечал, что ему там негде жить. Дошло до того, что стали звонить из ЦК Украины и обвинять, что он предает Родину. Тимошенко отвечал: "я работаю на Украине в Полтавской филармонии и Родину никак не предаю". После этого высокие начальники сдались и выделили-таки Тимошенко квартиру в Киеве.Вообще по воспоминаниям коллег и жены Юрия Трофимовича характер у него был вспыльчивый. Так однажды на гастролях он съездил по физиономии одному гражданину за то, что тот назвал его друга и сценического партнера Ефима Березина, то есть Штепселя, жидом. Пострадавший оказался какой-то шишкой, но Тимошенко спасла всенародная любовь.В карман за словом Тимошенко также не лез. Однажды коллектив готовился к гастролям в Лондон, и, получая разрешение на выезд за рубеж, артист пришел к какому-то начальнику. Тот, просматривая документы, произнес, мол, а чего это Вы у нас до сих пор не в партии. Тимошенко ответил: "вот как вы свои ряды отчистите, так я к вам и присоединюсь". После такого разговора вопрос о гастролях отпал сам собой.Ефим Березин не курил и практически не пил – максимум, что он мог себе позволить, это бокал вина после удачного выступления. А Тимошенко выкуривал аж по две пачки в день. Так как Юрий Трофимович часто убегал на перекур, чтобы это не мешало их репетициям, Березин однажды пригласил известного гипнотизера. Тот посадил Тимошенко в кресло, приказал закрыть глаза и начал приговаривать: "Вы спите… Вы спите… И понимаете, что курить вредно… Курить вредно… И пить вредно…" После этих слов гипнотизируемый открыл глаза и сказал: "О, пить не надо!" На этом кодировка и закончилась.Кроме работы на сцене Тимошенко часто выступал как сценарист, режиссёр и исполнитель главных ролей в фильмах: "Тарапунька и Штепсель под облаками" (1953), "Приключение с пиджаком Тарапуньки" (1955), "Штепсель женит Тарапуньку" (1957), "Ехали мы, ехали..." (1962).Тексты для дуэта писали Павел Глазовой (тоже известнейший в то время писатель и поэт-сатирик), Роберт Виккерс и Александр Каневский (брат Леонида Каневского).Юрий Трофимович снялся в нескольких военно-драматических лентах: "Центр нападения" (1947), "Падение Берлина" (1949), "Калиновая роща" (1953), "Судьба Марины" (1953), "Далеко от Москвы" (1953), "Зелёный фургон" (1959). За роль Кости Зайченко в фильме "Падение Берлина" Тимошенко в 1950 году получил Сталинскую премию. В 1960 году ему присвоили звание Народного артиста Украинской ССР.В могилу легендарного Тарапуньку советской эстрады свели его вредные привычки. В 1986 году, когда ему уже исполнилось 67 лет, на гастролях в Ужгороде Юрию Трофимовичу стало плохо после концерта. Его положили в местную больницу. Через месяц, 1 декабря 1986 года, Тимошенко выписали, но строго настрого запретили курить. Они с женой приехали на вокзал, и она куда-то отошла. Улучив момент, Юрий Трофимович стрельнул у какого-то прохожего сигаретку. Он успел затянуться всего несколько раз, после чего упал – врачи констатировали обширный инсульт. Похоронили Юрия Трофимовича Тимошенко в Киеве на Байковом кладбище.Сейчас, конечно, молодые поколения уже практически не помнят, какой целый пласт настоящего невымученного поистине народного украинского юмора скрывается за смешными словами "Тарапунька и Штепсель". Но стоит их услышать людям старшего поколения, как их губы невольно трансформируются в улыбку. Всё-таки прав был Довженко, когда давал совет своему другу и замечательному украинскому артисту Юрию Тимошенко – незабвенному Тарапуньке.

https://ukraina.ru/20230130/1043089240.html

https://ukraina.ru/20230531/1046689040.html

https://ukraina.ru/20230502/1045793227.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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