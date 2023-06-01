Северный фронт. Появятся ли в Финляндии американские истребители с ядерным оружием - 01.06.2023 Украина.ру
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Северный фронт. Появятся ли в Финляндии американские истребители с ядерным оружием
Северный фронт. Появятся ли в Финляндии американские истребители с ядерным оружием - 01.06.2023 Украина.ру
Северный фронт. Появятся ли в Финляндии американские истребители с ядерным оружием
1 июня Российская Федерация выходит из двустороннего соглашения о дополнительных военных оценочных визитах, которое действовало с Финляндией
2023-06-01T15:18
2023-06-01T15:42
эксклюзив
финляндия
украина
россия
сша
нато
ядерное оружие
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Денонсированное соглашение было подписано двадцать три года назад, в период разрядки после холодной войны. Оно предусматривало ежегодные взаимные инспекции наблюдателей, осуществлявшиеся по обе стороны российско-финской границы.Благодаря этому финны могли посещать ряд российских военных объектов — например, военные аэродромы «Остров», «Бесовец», «Луга» и «Спутник». Поскольку страна имела нейтральный статус и не рассматривалась Россией в качестве недружественного государства.Однако теперь Финляндия стала членом Североатлантического альянса, и Москва дает понять, что она не собирается принимать у себя натовских офицеров.Одновременно Россия приняла решение закрыть свою посольскую канцелярию в городе Лаппеенранта. Также будут закрыты отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, которые действовали в Петрозаводске и Мурманске.Решения российского МИДа, которые понижают финское дипломатическое присутствие на российских северных территориях, также обусловлены враждебной политикой со стороны официального Хельсинки.Осенью прошлого года Финляндия закрыла российско-финскую границу для российских туристов, а российское консульство в Мариехамне — столице Аландских островов — уже в третий раз страдает от нападений националистических футбольных болельщиков. А центральные власти упорно не обращают на эти инциденты внимания.Закрывая дипломатические представительства Финляндии, российские власти передали послу Антти Хелянтеря ноту, которая обвиняет финские власти в целенаправленной политике, направленной на ликвидацию многолетних добрососедских связей, установленных между Хельсинки и Москвой в послевоенные годы.«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений. Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне», — сказано в заявлении, которое вручили главе финской дипмиссии.Российский МИД обвинил Финляндию в разрушение многопланового торгово-экономического сотрудничества, в отказе от традиционной политики неучастия в военных союзах, а также в создании препятствий для нормального функционирования российских загранучреждений и компаний.За последний год Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 миллиона евро и практически прекратила торговлю с Россией. В 2021 году товарооборот между двумя странами достигал 13,22 миллиарда долларов, однако после введения западных санкций он снизился сразу на 76%.В то же время финское Министерство обороны отправило Украине шестнадцать пакетов военной помощи, включая современные вооружения и боеприпасы — на общую сумму свыше миллиарда евро. А это де-факто втягивает северную страну в чужой для нее конфликт.Новые инициативы Москвы являются реакцией на враждебную политику Хельсинки, и с этим соглашается многие финские эксперты, которые с тревогой наблюдают за стремительной деградацией отношений между Финляндией и Россией.«Ничего хорошего за этим не последует», — комментирует ситуацию опытный финский дипломат Рене Нюберг, работавший послом Финляндии в Москве и Берлине.«Очевидно, что причина всего этого — вступление Финляндии в НАТО», — считает директор финского Института международных отношений Мика Аалтола.«Россия всегда будет нашим соседом. Мы каким-то образом должны найти общий язык», — говорит бригадный генерал Министерства обороны Финляндии Сами Нурми.Сейчас в стране меняется власть — прозападные либералы во главе с премьер-министром Санной Марин проиграли коалиции таких же прозападных националистов во главе с Петтери Орпо, в которую входит скандально известная ультраправая партия «Истинные финны».Согласно единодушным оценкам политологов, поражение либералов было во многом обусловлено экономическими проблемами, вызванными разрывом экономических связей с Россией.Потому что этот разрыв отразился на финской экономике гораздо сильнее, чем на российской. Прекращение бесперебойных поставок российского газа, который все равно приходится покупать через буферные азиатские компании, доплачивая за это наценку, лишило страну источника дешевых энергоресурсов, необходимых для стабильного развития экономики. И в конце прошлого года северное государство официально вошло в рецессию, которой удалось избежать даже во время пандемии.Однако финские правые также будут проводить политику в интересах США. Страну контролирует политический истеблишмент, управляющий страной при любых премьерах и коалициях.Между тем вступление в Североатлантический блок не является чисто декларативным и символическим шагом, как это много лет внушали финскому обществу. Уже вскоре на территории страны окажутся американские базы, превращая ее в потенциальный фронтлайн будущей глобальной войны. Хотя простые финны узнают о новых реалиях задним числом, когда их уведомляют об уже случившемся факте.Представители Финляндии уже проводят переговоры о заключении специального соглашения, которое позволит вооруженным силам США использовать финскую территорию и аэродромы для проведения военных учений и с целью размещения боевой авиации.«Сотрудничество в области обороны между Финляндией и Соединенными Штатами Америки позволит войскам входить в страну, находиться на ее территории, осуществлять хранение материалов и совершать возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных конгрессом США Пентагону.Теоретически это может быть, например, помещение для технического обслуживания истребителей F-35. На практике это будет то, что все посчитают необходимым», — откровенно рассказывает заместитель начальника отдела политического управления финского МИДа Микаэль Антелл, который руководит на переговорах делегацией от Финляндии.Такое соглашение несет прямую угрозу России, поскольку американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II получили на вооружение тактические термоядерные бомбы.Журнал Popular Mechanics писал в 2021 году о том, что они могут быть использованы против российских военных объектов, — добавляя, что такая бомбардировка наверняка приведет к ответному ядерному удару стратегическими боеголовками.Интересно, читали ли об этом жители Финляндии, которые могут стать потенциальными мишенями благодаря провокационной политике НАТО?
https://ukraina.ru/20230517/1046272351.html
https://ukraina.ru/20230510/1046098133.html
https://ukraina.ru/20230517/1046279209.html
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Игорь Сердюков
Игорь Сердюков
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, финляндия, украина, россия, сша, нато, ядерное оружие
Эксклюзив, Финляндия, Украина, Россия, США, НАТО, Ядерное оружие

Северный фронт. Появятся ли в Финляндии американские истребители с ядерным оружием

15:18 01.06.2023 (обновлено: 15:42 01.06.2023)
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP / Sergei Grits
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Игорь Сердюков
автор издания Украина.ру
Все материалы
1 июня Российская Федерация выходит из двустороннего соглашения о дополнительных военных оценочных визитах, которое действовало с Финляндией
Денонсированное соглашение было подписано двадцать три года назад, в период разрядки после холодной войны. Оно предусматривало ежегодные взаимные инспекции наблюдателей, осуществлявшиеся по обе стороны российско-финской границы.
Благодаря этому финны могли посещать ряд российских военных объектов — например, военные аэродромы «Остров», «Бесовец», «Луга» и «Спутник». Поскольку страна имела нейтральный статус и не рассматривалась Россией в качестве недружественного государства.
Однако теперь Финляндия стала членом Североатлантического альянса, и Москва дает понять, что она не собирается принимать у себя натовских офицеров.
Одновременно Россия приняла решение закрыть свою посольскую канцелярию в городе Лаппеенранта. Также будут закрыты отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, которые действовали в Петрозаводске и Мурманске.
Решения российского МИДа, которые понижают финское дипломатическое присутствие на российских северных территориях, также обусловлены враждебной политикой со стороны официального Хельсинки.
Осенью прошлого года Финляндия закрыла российско-финскую границу для российских туристов, а российское консульство в Мариехамне — столице Аландских островов — уже в третий раз страдает от нападений националистических футбольных болельщиков. А центральные власти упорно не обращают на эти инциденты внимания.
Российско-финская граница
17 мая, 10:16
Садовый забор за 380 млн евро. Финляндия "закрылась" от России как Украина, но без особого успехаОграждение на восточной границе Финляндии с Россией больше похоже на садовый забор, говорится в статье обозревателя издания Ilta-Sanomat Ииды Халликайнен
Закрывая дипломатические представительства Финляндии, российские власти передали послу Антти Хелянтеря ноту, которая обвиняет финские власти в целенаправленной политике, направленной на ликвидацию многолетних добрососедских связей, установленных между Хельсинки и Москвой в послевоенные годы.
«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений. Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне», — сказано в заявлении, которое вручили главе финской дипмиссии.
Российский МИД обвинил Финляндию в разрушение многопланового торгово-экономического сотрудничества, в отказе от традиционной политики неучастия в военных союзах, а также в создании препятствий для нормального функционирования российских загранучреждений и компаний.
За последний год Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 миллиона евро и практически прекратила торговлю с Россией. В 2021 году товарооборот между двумя странами достигал 13,22 миллиарда долларов, однако после введения западных санкций он снизился сразу на 76%.
В то же время финское Министерство обороны отправило Украине шестнадцать пакетов военной помощи, включая современные вооружения и боеприпасы — на общую сумму свыше миллиарда евро. А это де-факто втягивает северную страну в чужой для нее конфликт.
Новые инициативы Москвы являются реакцией на враждебную политику Хельсинки, и с этим соглашается многие финские эксперты, которые с тревогой наблюдают за стремительной деградацией отношений между Финляндией и Россией.
«Ничего хорошего за этим не последует», — комментирует ситуацию опытный финский дипломат Рене Нюберг, работавший послом Финляндии в Москве и Берлине.
«Очевидно, что причина всего этого — вступление Финляндии в НАТО», — считает директор финского Института международных отношений Мика Аалтола.
«Россия всегда будет нашим соседом. Мы каким-то образом должны найти общий язык», — говорит бригадный генерал Министерства обороны Финляндии Сами Нурми.
- РИА Новости, 1920, 10.05.2023
10 мая, 17:59
СМИ: В Финляндии остров с военными укреплениями у границы с Россией выставлен на продажуМаленький остров Ранкки на юго-востоке Финляндии близ российской границы с военными укреплениями выставлен на продажу за 7,9 миллиона евро, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE 10 мая
Сейчас в стране меняется власть — прозападные либералы во главе с премьер-министром Санной Марин проиграли коалиции таких же прозападных националистов во главе с Петтери Орпо, в которую входит скандально известная ультраправая партия «Истинные финны».
Согласно единодушным оценкам политологов, поражение либералов было во многом обусловлено экономическими проблемами, вызванными разрывом экономических связей с Россией.
Потому что этот разрыв отразился на финской экономике гораздо сильнее, чем на российской. Прекращение бесперебойных поставок российского газа, который все равно приходится покупать через буферные азиатские компании, доплачивая за это наценку, лишило страну источника дешевых энергоресурсов, необходимых для стабильного развития экономики.
И в конце прошлого года северное государство официально вошло в рецессию, которой удалось избежать даже во время пандемии.
Однако финские правые также будут проводить политику в интересах США. Страну контролирует политический истеблишмент, управляющий страной при любых премьерах и коалициях.
Между тем вступление в Североатлантический блок не является чисто декларативным и символическим шагом, как это много лет внушали финскому обществу. Уже вскоре на территории страны окажутся американские базы, превращая ее в потенциальный фронтлайн будущей глобальной войны.
Хотя простые финны узнают о новых реалиях задним числом, когда их уведомляют об уже случившемся факте.
Представители Финляндии уже проводят переговоры о заключении специального соглашения, которое позволит вооруженным силам США использовать финскую территорию и аэродромы для проведения военных учений и с целью размещения боевой авиации.
«Сотрудничество в области обороны между Финляндией и Соединенными Штатами Америки позволит войскам входить в страну, находиться на ее территории, осуществлять хранение материалов и совершать возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных конгрессом США Пентагону.
Теоретически это может быть, например, помещение для технического обслуживания истребителей F-35. На практике это будет то, что все посчитают необходимым», — откровенно рассказывает заместитель начальника отдела политического управления финского МИДа Микаэль Антелл, который руководит на переговорах делегацией от Финляндии.
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Пятая статья Североатлантического договора с 4 апреля распространяется на Финляндию, которая официально стала 31-м членом НАТО. - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
17 мая, 12:02
МИД Финляндии сообщило о заморозке счетов своих представительств в РоссииМинистерство иностранных дел Финляндии заявило, что банковские счета представительств Финляндии в России заморожены, сообщила финская газета Helsingin sanomat 17 мая
Такое соглашение несет прямую угрозу России, поскольку американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II получили на вооружение тактические термоядерные бомбы.
Журнал Popular Mechanics писал в 2021 году о том, что они могут быть использованы против российских военных объектов, — добавляя, что такая бомбардировка наверняка приведет к ответному ядерному удару стратегическими боеголовками.
Интересно, читали ли об этом жители Финляндии, которые могут стать потенциальными мишенями благодаря провокационной политике НАТО?
 
ЭксклюзивФинляндияУкраинаРоссияСШАНАТОЯдерное оружие
 
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