Анатолий Лаврентьев: кто он
© из личного архиваАнатолий Лаврентьев
© из личного архива
Вокалист, солист Луганской филармонии, участник специальной военной операции
В 2007 г. окончил Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «музыкальная педагогика и воспитание» (квалификация — учитель музыки, редактор музыкально-образовательных программ).
В 2008 г. окончил магистратуру Луганского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «музыкальная педагогика и воспитание» (квалификация — магистр музыкальной педагогики и воспитания, преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин).
В должности преподавателя работает на кафедре с 2007 года.
Окончил аспирантуру ЛНУ имени Тараса Шевченко, имеет ряд научных публикаций.
Преподает дисциплины: «Ансамбль», «Постановка голоса», «Вокальный класс» у студентов 1—4-х курсов бакалавриата и магистратуры направления подготовки «педагогическое образование» профиль «музыкальное образование».
Принимал участие в составе жюри университетских, республиканских, городских конкурсов и фестивалей.
Имеет благодарности, почетные грамоты от руководства университета, города, республики за весомый вклад в развитие культуры. Студенты его класса имеют звания лауреатов различных конкурсов, участвуют в концертных мероприятиях университета и города.