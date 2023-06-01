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Анатолий Лаврентьев: кто он

Анатолий Лаврентьев: кто он - 01.06.2023 Украина.ру

Анатолий Лаврентьев: кто он

Вокалист, солист Луганской филармонии, участник специальной военной операции

2023-06-01T14:33

2023-06-01T14:33

2023-06-01T14:33

новости

анатолий лаврентьев

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В 2007 г. окончил Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «музыкальная педагогика и воспитание» (квалификация — учитель музыки, редактор музыкально-образовательных программ). В 2008 г. окончил магистратуру Луганского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «музыкальная педагогика и воспитание» (квалификация — магистр музыкальной педагогики и воспитания, преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин). В должности преподавателя работает на кафедре с 2007 года.Окончил аспирантуру ЛНУ имени Тараса Шевченко, имеет ряд научных публикаций. Преподает дисциплины: «Ансамбль», «Постановка голоса», «Вокальный класс» у студентов 1—4-х курсов бакалавриата и магистратуры направления подготовки «педагогическое образование» профиль «музыкальное образование». Принимал участие в составе жюри университетских, республиканских, городских конкурсов и фестивалей. Имеет благодарности, почетные грамоты от руководства университета, города, республики за весомый вклад в развитие культуры. Студенты его класса имеют звания лауреатов различных конкурсов, участвуют в концертных мероприятиях университета и города.

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2023

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, анатолий лаврентьев