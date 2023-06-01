Анатолий Лаврентьев: кто он - 01.06.2023 Украина.ру
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Анатолий Лаврентьев: кто он
Анатолий Лаврентьев: кто он - 01.06.2023 Украина.ру
Анатолий Лаврентьев: кто он
Вокалист, солист Луганской филармонии, участник специальной военной операции
2023-06-01T14:33
2023-06-01T14:33
новости
анатолий лаврентьев
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В 2007 г. окончил Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «музыкальная педагогика и воспитание» (квалификация — учитель музыки, редактор музыкально-образовательных программ). В 2008 г. окончил магистратуру Луганского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «музыкальная педагогика и воспитание» (квалификация — магистр музыкальной педагогики и воспитания, преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин). В должности преподавателя работает на кафедре с 2007 года.Окончил аспирантуру ЛНУ имени Тараса Шевченко, имеет ряд научных публикаций. Преподает дисциплины: «Ансамбль», «Постановка голоса», «Вокальный класс» у студентов 1—4-х курсов бакалавриата и магистратуры направления подготовки «педагогическое образование» профиль «музыкальное образование». Принимал участие в составе жюри университетских, республиканских, городских конкурсов и фестивалей. Имеет благодарности, почетные грамоты от руководства университета, города, республики за весомый вклад в развитие культуры. Студенты его класса имеют звания лауреатов различных конкурсов, участвуют в концертных мероприятиях университета и города.
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новости, анатолий лаврентьев
Новости, Анатолий Лаврентьев

Анатолий Лаврентьев: кто он

14:33 01.06.2023
 
© из личного архиваАнатолий Лаврентьев
Анатолий Лаврентьев
© из личного архива
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Вокалист, солист Луганской филармонии, участник специальной военной операции
В 2007 г. окончил Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «музыкальная педагогика и воспитание» (квалификация — учитель музыки, редактор музыкально-образовательных программ).
В 2008 г. окончил магистратуру Луганского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «музыкальная педагогика и воспитание» (квалификация — магистр музыкальной педагогики и воспитания, преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин).
В должности преподавателя работает на кафедре с 2007 года.
Окончил аспирантуру ЛНУ имени Тараса Шевченко, имеет ряд научных публикаций.
Преподает дисциплины: «Ансамбль», «Постановка голоса», «Вокальный класс» у студентов 1—4-х курсов бакалавриата и магистратуры направления подготовки «педагогическое образование» профиль «музыкальное образование».
Принимал участие в составе жюри университетских, республиканских, городских конкурсов и фестивалей.
Имеет благодарности, почетные грамоты от руководства университета, города, республики за весомый вклад в развитие культуры. Студенты его класса имеют звания лауреатов различных конкурсов, участвуют в концертных мероприятиях университета и города.
 
НовостиАнатолий Лаврентьев
 
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