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Если бы не политика России: Косачев сказал, когда Украина могла потерять свою государственность

Если бы не политика России: Косачев сказал, когда Украина могла потерять свою государственность - 01.06.2023 Украина.ру

Если бы не политика России: Косачев сказал, когда Украина могла потерять свою государственность

Украина утратила бы свою территориальную и государственную целостность ещё бы при распаде Советского Союза, если бы не политика России, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв

2023-06-01T14:19

2023-06-01T14:19

2023-06-01T14:19

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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Россия искренно верила, что Украина будет следовать тем же ценностям, что и РФ, добавил он.В декларации о государственном суверенитете Украины говорилось о равенстве всех её граждан, вне зависимости от происхождения, расовой и этнической принадлежности, языка, политических и религиозных взглядов, и намерении страны стать постоянно нейтральной страной, которая не участвует в военных блоках, отметил Косачёв.Примерно то же самое было и записано в декларации о суверенитете РФ, принципы которой реализованы в России, а Украина – нет, также очень много лжи закладывалось в Конституцию Украины, так как её власти не соблюдают закон, подчеркнул он.

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