Если бы не политика России: Косачев сказал, когда Украина могла потерять свою государственность
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Украина утратила бы свою территориальную и государственную целостность ещё бы при распаде Советского Союза, если бы не политика России, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Украина, возникшая на обломках Советского Союза, утратила бы свою территориальную целостность, а затем и государственность значительно раньше, чем это стало происходить позже, если не тогдашняя политика нашей страны", – сказал Косачёв.
Россия искренно верила, что Украина будет следовать тем же ценностям, что и РФ, добавил он.
В декларации о государственном суверенитете Украины говорилось о равенстве всех её граждан, вне зависимости от происхождения, расовой и этнической принадлежности, языка, политических и религиозных взглядов, и намерении страны стать постоянно нейтральной страной, которая не участвует в военных блоках, отметил Косачёв.
Примерно то же самое было и записано в декларации о суверенитете РФ, принципы которой реализованы в России, а Украина – нет, также очень много лжи закладывалось в Конституцию Украины, так как её власти не соблюдают закон, подчеркнул он.
07:15Какая Украина нам нужна, а какая — нет. Мнение читателей издания Украина.руВ преддверии форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", который проходит в четверг, 1 июня, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", мультимедийное издание Украина.ру провело социологическое онлайн-исследование, в рамках которого были заданы нашим читателям вопросы, какая Украина нужна и какая не нужна?