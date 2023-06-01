Если бы не политика России: Косачев сказал, когда Украина могла потерять свою государственность - 01.06.2023 Украина.ру
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Если бы не политика России: Косачев сказал, когда Украина могла потерять свою государственность
Если бы не политика России: Косачев сказал, когда Украина могла потерять свою государственность - 01.06.2023 Украина.ру
Если бы не политика России: Косачев сказал, когда Украина могла потерять свою государственность
Украина утратила бы свою территориальную и государственную целостность ещё бы при распаде Советского Союза, если бы не политика России, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв
2023-06-01T14:19
2023-06-01T14:19
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Россия искренно верила, что Украина будет следовать тем же ценностям, что и РФ, добавил он.В декларации о государственном суверенитете Украины говорилось о равенстве всех её граждан, вне зависимости от происхождения, расовой и этнической принадлежности, языка, политических и религиозных взглядов, и намерении страны стать постоянно нейтральной страной, которая не участвует в военных блоках, отметил Косачёв.Примерно то же самое было и записано в декларации о суверенитете РФ, принципы которой реализованы в России, а Украина – нет, также очень много лжи закладывалось в Конституцию Украины, так как её власти не соблюдают закон, подчеркнул он.
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новости, россия, украина, форум
Новости, Россия, Украина, форум

Если бы не политика России: Косачев сказал, когда Украина могла потерять свою государственность

14:19 01.06.2023
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Читать в
Украина утратила бы свою территориальную и государственную целостность ещё бы при распаде Советского Союза, если бы не политика России, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

"Украина, возникшая на обломках Советского Союза, утратила бы свою территориальную целостность, а затем и государственность значительно раньше, чем это стало происходить позже, если не тогдашняя политика нашей страны", – сказал Косачёв.

Россия искренно верила, что Украина будет следовать тем же ценностям, что и РФ, добавил он.
В декларации о государственном суверенитете Украины говорилось о равенстве всех её граждан, вне зависимости от происхождения, расовой и этнической принадлежности, языка, политических и религиозных взглядов, и намерении страны стать постоянно нейтральной страной, которая не участвует в военных блоках, отметил Косачёв.
Примерно то же самое было и записано в декларации о суверенитете РФ, принципы которой реализованы в России, а Украина – нет, также очень много лжи закладывалось в Конституцию Украины, так как её власти не соблюдают закон, подчеркнул он.
07:15
Какая Украина нам нужна, а какая — нет. Мнение читателей издания Украина.руВ преддверии форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", который проходит в четверг, 1 июня, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", мультимедийное издание Украина.ру провело социологическое онлайн-исследование, в рамках которого были заданы нашим читателям вопросы, какая Украина нужна и какая не нужна?
 
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