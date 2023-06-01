https://ukraina.ru/20230601/1046804595.html

Афера Байдена может быть разоблачена одним распоряжением президента РФ – экс-сотрудник ЦРУ

Афера Байдена может быть разоблачена одним распоряжением президента РФ – экс-сотрудник ЦРУ - 01.06.2023 Украина.ру

Афера Байдена может быть разоблачена одним распоряжением президента РФ – экс-сотрудник ЦРУ

Администрация американского президента Джо Байдена пытается манипулировать ценами на нефть, однако Россия способна сорвать план Вашингтона, пишет бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning 1 июня

2023-06-01T14:11

2023-06-01T14:11

2023-06-01T14:11

новости

нефть

джо байден

владимир путин

большая семерка

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В Вашингтоне надеются, что поставки нефти из небольших нефтедобывающих стран нивелируют усилия Саудовской Аравии и её партнеров по ОПЕК+, в том числе России, стремящихся удержать высокие цены на рынке.Ранее издание Financial Times опубликовало статью под названием "G7 должна признать, что не может править миром", в которой высказывается жесткая, а подчас даже откровенно насмешливая критика в адрес лидеров коллективного ЗападаАмериканский президент истощил стратегический нефтяной фонд ради снижения инфляции и цен на газ перед выборами в конгресс, заявил Рикардс, добавив, что, морозы будущей зимой могут спровоцировать рост цен на нефть и газ, чем может воспользоваться российский президент Путин.По мнению экс-сотрудника ЦРУ, происходящее на Украине затягивается, а победа РФ становится все более вероятной. В связи с эти Путин сможет использовать свое собственное нефтяное оружие, чтобы поднять цены на энергоносители до нового исторического максимума, пишет Рикардс.В 2022 году министры финансов стран G7 договорились ограничить цены на российскую нефть и нефтепродукты. К ограничению цен присоединились государства Большой семёрки, Европейский союз, Австралия, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Украина, Черногория и Швейцария.Политолог-историк, эксперт "Изборского клуба" Владимир Можегов в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему на Западе Россию и Китай считают единым противником, против которого выстраивают кордон из НАТО и AUKUS.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Владимир Можегов: Запад рассматривает Россию и Китай как единого противника" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230527/1046626012.html

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новости, нефть, джо байден, владимир путин, большая семерка