"Не разбазаривайте территории": Пушилин рассказал, как решить украинский вопрос

Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Он подчеркнул, что с нынешним числом радикалов в обществе и объемом оружия это просто невозможно. Каждое новое отодвигание линии фронта ни к чему не приведет.Мнение, что часть западных земель Украины в конце концов можно будет оставить Европе, уверен Пушилин, даже в шутку рассматривать не стоит. В таком случае , утверждает он, украинский конфликт попросту будет поставлен на паузу, позволив Западу усилить свои позиции против России. А дальше последует новая атака."Освобождать от существующего режима нужно всю территорию. Нужно ли что-то кому-то отдать? Нет, не разбазаривайте территории. Они тоже очень дорогой ценой доставались Советскому Союзу. Самое страшное, что если мы передадим часть территории другим государствам, это будет следующий плацдарм для атаки на Россию. Поэтому мы не имеем права перекладывать на следующие поколения те трудности, с которыми вынуждены были столкнуться мы. Нужно завершить нам коль уж так выпало, чтобы детям жилось спокойнее", - заключил Пушилин.

Как не отодвигай линию соприкосновения от Донбасса, противника это не заставит сдаться, а значит, ни одна пядь русской, советской земли не должна быть отдана врагу. На ней обязательно окажется новый плацдарм для атаки на Россию. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Как не отодвигай линию соприкосновения от Донбасса, противника это не заставит сдаться, а значит, ни одна пядь русской, советской земли не должна быть отдана врагу. На ней обязательно окажется новый плацдарм для атаки на Россию. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

"Что дальше? Возможно ли вернуть все вспять? Невозможно. Всем нужно убрать эту иллюзию, потому что планы другие у наших оппонентов, никто не собирается останавливаться. Цена вопроса крайне высока, как для нас, так и для наших оппонентов. Оппоненты – я говорю не про Украину. Возможно ли представить, что мы полностью освобождаем территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и на этом все останавливается, наши оппоненты останавливаются? Кто-то может себе еще такое представить? Я не могу", - заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что с нынешним числом радикалов в обществе и объемом оружия это просто невозможно. Каждое новое отодвигание линии фронта ни к чему не приведет.

Мнение, что часть западных земель Украины в конце концов можно будет оставить Европе, уверен Пушилин, даже в шутку рассматривать не стоит. В таком случае , утверждает он, украинский конфликт попросту будет поставлен на паузу, позволив Западу усилить свои позиции против России. А дальше последует новая атака.

"Освобождать от существующего режима нужно всю территорию. Нужно ли что-то кому-то отдать? Нет, не разбазаривайте территории. Они тоже очень дорогой ценой доставались Советскому Союзу. Самое страшное, что если мы передадим часть территории другим государствам, это будет следующий плацдарм для атаки на Россию. Поэтому мы не имеем права перекладывать на следующие поколения те трудности, с которыми вынуждены были столкнуться мы. Нужно завершить нам коль уж так выпало, чтобы детям жилось спокойнее", - заключил Пушилин.