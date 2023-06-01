https://ukraina.ru/20230601/1046788917.html

Три киевлянина погибли из-за закрытого убежища

Три киевлянина погибли из-за закрытого убежища - 01.06.2023 Украина.ру

Три киевлянина погибли из-за закрытого убежища

В Деснянском районе Киева погибли 3 человека в результате того, что они не могли попасть в убежище, сообщили 1 июня местные СМИ со ссылкой на слова главы районной администрации Дмитрия Ратникова

2023-06-01T10:33

2023-06-01T10:33

2023-06-01T10:47

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киев

ракеты

убежище

украинцы

гибель

атака

украина

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал от представителей местной власти создать достаточное количество убежищ и сделать так, чтобы во все укрытия жители могли зайти быстро и беспрепятственно.До этого, муж погибшей при падении обломков женщины сказал журналистам, что убежище было закрыто, люди стучали, и тогда на них упали части сбитой ракеты.

https://ukraina.ru/20230601/1046786774.html

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2023

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новости, киев, ракеты, убежище, украинцы, гибель, атака, украина