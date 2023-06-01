https://ukraina.ru/20230601/1046788917.html
Три киевлянина погибли из-за закрытого убежища
Три киевлянина погибли из-за закрытого убежища - 01.06.2023 Украина.ру
Три киевлянина погибли из-за закрытого убежища
В Деснянском районе Киева погибли 3 человека в результате того, что они не могли попасть в убежище, сообщили 1 июня местные СМИ со ссылкой на слова главы районной администрации Дмитрия Ратникова
2023-06-01T10:33
2023-06-01T10:33
2023-06-01T10:47
новости
киев
ракеты
убежище
украинцы
гибель
атака
украина
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал от представителей местной власти создать достаточное количество убежищ и сделать так, чтобы во все укрытия жители могли зайти быстро и беспрепятственно.До этого, муж погибшей при падении обломков женщины сказал журналистам, что убежище было закрыто, люди стучали, и тогда на них упали части сбитой ракеты.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, киев, ракеты, убежище, украинцы, гибель, атака, украина
Новости, Киев, ракеты, Убежище, украинцы, гибель, атака, Украина
Три киевлянина погибли из-за закрытого убежища
10:33 01.06.2023 (обновлено: 10:47 01.06.2023)
В Деснянском районе Киева погибли 3 человека в результате того, что они не могли попасть в убежище, сообщили 1 июня местные СМИ со ссылкой на слова главы районной администрации Дмитрия Ратникова
Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал от представителей местной власти создать достаточное количество убежищ и сделать так, чтобы во все укрытия жители могли зайти быстро и беспрепятственно.
"По сообщению директора поликлиники №3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, часть – нет. 3 человека у укрытия погибли. Выясняются все детали инцидента", – заявил Ратников.
До этого, муж погибшей при падении обломков женщины сказал журналистам, что убежище было закрыто, люди стучали, и тогда на них упали части сбитой ракеты.