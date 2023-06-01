https://ukraina.ru/20230601/1046787844.html

"Обстановка сложная": оперштаб Белгородской области рассказал о ситуации в регионе

"Обстановка сложная": оперштаб Белгородской области рассказал о ситуации в регионе - 01.06.2023 Украина.ру

"Обстановка сложная": оперштаб Белгородской области рассказал о ситуации в регионе

Ночного прорыва украинских войск на территорию Белгородской области не было, заявили в телеграм-канале Оперштаба Белгородской области 1 июня

2023-06-01T10:23

2023-06-01T10:23

2023-06-01T10:23

новости

всу

белгородская область

вс рф

киевский режим

обстрелы

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Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию, сообщив, что противника на территории Белгородской области не было и нет, и ВС РФ контролируют границу с Украиной.До этого ряд телеграм-каналов распространил ложную информацию о вторжении украинских войск в Белгородскую область, которая не соответствует действительности, добавили в оперштабе.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Геннадий Алехин сказал, что ВСУ по-прежнему наносят удары с подконтрольной Киеву территории по Белгородской области и применяют комплексную тактику, поэтому стоит быть готовыми к повторным рейдам украинских диверсантов и их террористической деятельности в регионе.Сторонники киевского режима используют ракетные системы залпового огня и стреляют как кассетными, так и осколочно-фугасными снарядами, количество которых в последнее время приравнивается к числу боеприпасов, которые ВСУ выпускают по Донецку, отметил он.ВС России продолжают наносить удары по украинским военным объектам в Харьковской области, где наблюдается скопление личного состава и военной техники противника, подчеркнул Алехин.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230601/1046786774.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, белгородская область, вс рф, киевский режим, обстрелы