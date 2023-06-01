https://ukraina.ru/20230601/1046787844.html
"Обстановка сложная": оперштаб Белгородской области рассказал о ситуации в регионе
"Обстановка сложная": оперштаб Белгородской области рассказал о ситуации в регионе - 01.06.2023 Украина.ру
"Обстановка сложная": оперштаб Белгородской области рассказал о ситуации в регионе
Ночного прорыва украинских войск на территорию Белгородской области не было, заявили в телеграм-канале Оперштаба Белгородской области 1 июня
2023-06-01T10:23
2023-06-01T10:23
2023-06-01T10:23
новости
всу
белгородская область
вс рф
киевский режим
обстрелы
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Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию, сообщив, что противника на территории Белгородской области не было и нет, и ВС РФ контролируют границу с Украиной.До этого ряд телеграм-каналов распространил ложную информацию о вторжении украинских войск в Белгородскую область, которая не соответствует действительности, добавили в оперштабе.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Геннадий Алехин сказал, что ВСУ по-прежнему наносят удары с подконтрольной Киеву территории по Белгородской области и применяют комплексную тактику, поэтому стоит быть готовыми к повторным рейдам украинских диверсантов и их террористической деятельности в регионе.Сторонники киевского режима используют ракетные системы залпового огня и стреляют как кассетными, так и осколочно-фугасными снарядами, количество которых в последнее время приравнивается к числу боеприпасов, которые ВСУ выпускают по Донецку, отметил он.ВС России продолжают наносить удары по украинским военным объектам в Харьковской области, где наблюдается скопление личного состава и военной техники противника, подчеркнул Алехин.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230601/1046786774.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, белгородская область, вс рф, киевский режим, обстрелы
Новости, ВСУ, Белгородская область, ВС РФ, киевский режим, обстрелы
"Обстановка сложная": оперштаб Белгородской области рассказал о ситуации в регионе
Ночного прорыва украинских войск на территорию Белгородской области не было, заявили в телеграм-канале Оперштаба Белгородской области 1 июня
Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию, сообщив, что противника на территории Белгородской области не было и нет, и ВС РФ контролируют границу с Украиной.
"Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет", – говорится в сообщении.
До этого ряд телеграм-каналов распространил ложную информацию о вторжении украинских войск в Белгородскую область, которая не соответствует действительности, добавили в оперштабе.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Геннадий Алехин сказал, что ВСУ по-прежнему наносят удары с подконтрольной Киеву территории по Белгородской области и применяют комплексную тактику, поэтому стоит быть готовыми к повторным рейдам украинских диверсантов и их террористической деятельности в регионе.
Сторонники киевского режима используют ракетные системы залпового огня и стреляют как кассетными, так и осколочно-фугасными снарядами, количество которых в последнее время приравнивается к числу боеприпасов, которые ВСУ выпускают по Донецку, отметил он.
ВС России продолжают наносить удары по украинским военным объектам в Харьковской области, где наблюдается скопление личного состава и военной техники противника, подчеркнул Алехин.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью эксперта на нашем сайте.