https://ukraina.ru/20230601/1046775548.html

Алексей Зубец: Киев станет российским, а Россия повторит путь Израиля

Алексей Зубец: Киев станет российским, а Россия повторит путь Израиля - 01.06.2023 Украина.ру

Алексей Зубец: Киев станет российским, а Россия повторит путь Израиля

Острая фаза конфликта на Украине будет исчерпана к весне следующего года, потому что вся сопротивляемость украинского общества держится на пропаганде, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-06-01T05:39

2023-06-01T05:39

2023-06-01T11:17

интервью

киев

россия

дефолт

сша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен предупредила, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае, США столкнутся с дефолтом, который приведет к «экономической катастрофе».— Алексей Николаевич, грозит ли крах американской экономике в результате дефолта и как это скажется на всех остальных странах?— Вероятность краха американской экономики равна нулю, а все разговоры про дефолт высосаны из пальца. Вероятности дефолта никогда не было и нет сейчас. В 90 % случаев люди не понимают, о чем они говорят.История следующая: сидит американское правительство, у них есть статьи расходов — оборона, медицина и выплата долгов. Есть источники доходов — это налоги и займы. И вот вам говорят, что в долг больше брать нельзя, это не позволяет потолок госдолга. Приводит ли это к вашему банкротству? Нет, не приводит, потому что у вас есть другой альтернативный источник доходов — это налоги. Налоги — это основная масса денег. Если взять расходы на обслуживание госдолга — это примерно 17 % американского бюджета, а 83 % — это расходы по другим статьям.Если вам не дают больше занять на рынке, вы сокращаете непрофильные расходы и из сэкономленных денег выплачиваете госдолг. Выплата госдолга — это обязанность правительства, которая закреплена Конституцией. Если не платите госдолг — это государственная измена. Максимум, что грозило американскому бюджету, — это сокращение расходов и перераспределение денег на выплату долга.Но республиканцы не могли пойти на то, чтобы сократить такие расходы, потому что с этих денег живет американский народ. Поэтому если бы они остановили работу правительства, и оно не смогло бы платить пособия, исполнять оборонный бюджет, финансировать медицинские расходы, их бы просто закидали бы камнями.Поэтому очевидно, что потолок госдолга будет увеличен, потому что иначе народ будет зол на республиканцев так, как ни на кого до этого. Задача республиканцев состояла в том, чтобы на следующий финансовый год, который начинается в сентябре, закрыть Байдену возможность раздавать деньги направо и налево, подкупая избирателей. В рамках сделки, которую сейчас все обсуждают, правительство взяло на себя обязательства не увеличивать расходы на следующий год.А потолок госдолга республиканцы согласились увеличить на 4 триллиона долларов, при том, что изначально соглашались на полтора. Но в принципе они могли согласиться хоть на 25 триллионов, потому что если расходы не растут, это значит, что увеличивать госдолг не понадобится.Но мы понимаем, что еще есть инфляция, и в реальном исчислении расходы американского правительства сократятся. И сейчас идет торг, какие статьи бюджета будут подвергнуты секвестры. Но пакетная сделка достигнута, и она всех устраивает. Байден спасает лицо, а республиканцы добиваются урезания расходов администрации.— То есть американская экономика — это такой непотопляемый авианосец, которому ничего не угрожает?— Нет, угроза есть, но это вопрос не финансовый, а вопрос производства. По данным Всемирного банка доли разных стран в экспорте высокотехнологичной продукции на Гонконг и Китай приходится 32 %, а на Америку 5 %, на долю ФРГ около 7 %, кстати. То есть США утратили свое технологическое превосходство над остальным миром. Это значит, что США живут за счет своего финансового сектора, а промышленный мотор экономики заглох и запустить его заново будет крайне сложно.История с Украиной здесь очень показательна. Во время Второй мировой войны США снабжали оружием весь мир, который боролся с нацизмом, и сами вели две войны: войну в Европе и войну на Тихом океане. При этом снабжая Великобританию, СССР и Францию. А сейчас этого нет даже близко, они не могут наскрести должное количество вооружения для победы Украины.Их военно-промышленный комплекс давно скукожился, много лет они не вели никаких серьезных войн. Производственных мощностей для производства нужного количества боеприпасов у них нет. Создание новых мощностей стоит безумно дорого. Кроме того, нет специалистов, которых можно поставить к станку, даже если будут деньги. То есть возможности восстановить производство и обогнать Китай и Европу по высокотехнологичному производству нет. Они даже нам проигрывают. Российское оружие лучше, причем военный бюджет в десятки раз меньше.Если говорить о дальних перспективах, то доля доллара в международных расчетах снижается. Было 85 %, а сейчас около 83 %. Это колоссальная разница. Но уйдут еще десятилетия, прежде чем китайцам удастся потеснить Штаты в качестве важного финансового центра. А в части промышленности США окончательно потеряли свое превосходство, потому что если ты опоздал, то нужно бежать в два раза быстрее, а сил бежать у них нет.— Экспертное сообщество сходится во мнении, что конфликт на Украине продлится долгие годы. Какими вы видите сценарии его окончания? — Если говорить об острой фазе, то к весне следующего года конфликт будет исчерпан, потому что Украина лишится возможности вести военные действия. У них не будет ни финансовых, ни людских ресурсов, и запасы европейского и американского оружия тоже не бесконечны. В течение года-полутора начнутся переговоры.Санкции с нас не снимут и разговаривать с нами никто не будет. Мы будем существовать в ситуации Израиля, который в прошлом веке выиграл все войны, но спустя полвека мира в Палестине так и нет. Такая же история будет и у нас с Украиной.Но главный фактор, который обеспечивает нашу победу, это то, что американцы не смогли создать превосходства Украины в вооружениях и исчерпание людских ресурсов на Украине. Им все сложнее набирать людей, в следующем году эта возможность будет исчерпана.Украинское общество сейчас проникнуто пропагандой войны. Они убеждены, что вот-вот победят, они на грани огромной победы, которая перевернет мир. Если к концу этого года они не добьются существенных успехов, а я думаю, что так оно и будет, то в обществе наступит перелом. Тогда армия будет разбегаться, умирать ни за что украинцы не будут. В конце года — начале следующего армия может разбежаться, и никто это бегство не остановит. Вся сопротивляемость Украины держится на пропаганде.Коллапс Украины будет прекрасной возможностью обеспечить зону безопасности по Днепру и занять Киев. Уверен, что Киев станет российским городом. Южнее Киева граница будет поворачивать на запад и идти вдоль Черного моря. От Украины останется северо-западная четверть, а юг и восток войдут в состав России. Рассчитывать нужно именно на этот сценарий. Вероятность его реализации не менее 50 %.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20230531/1046742156.html

https://ukraina.ru/20230531/1046735753.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, киев, россия, дефолт, сша