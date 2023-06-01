https://ukraina.ru/20230601/1046764544.html

Военный эксперт рассказал, какой город сдаст Киев, чтобы облегчить тяжёлое положение ВСУ

Военный эксперт рассказал, какой город сдаст Киев, чтобы облегчить тяжёлое положение ВСУ - 01.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какой город сдаст Киев, чтобы облегчить тяжёлое положение ВСУ

Чтобы облегчить себе положение возле излучины Северского Донца, ВСУ могут сдать Северск, где украинские войска находятся в полуокружении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-01T05:15

2023-06-01T05:15

2023-06-01T05:15

новости

авдеевка

укрепления

северск

купянск

транспорт

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Но сдача других городов будет означать выход российских войск на оперативный простор. Потому что до Днепра начинается ровная степь. Там нет никакого донбасского кряжа с перепадами высот. Там гораздо проще вести наступление, потому что украинским войскам не за что будет зацепиться, рассказал эксперт.Сейчас на роль очередного "крепости ВСУ" потихоньку начинает претендовать Купянск. Это речка Оскол и важный узел дорог на севере Харьковской области, через который проходит важная железная дорога, которая с нашей стороны ведет на юг, добавил он.А если ВС РФ осуществят прорыв между этими тремя точками, то еще одной крепостью может стать Славянск, Краматорск, Константиновка или Дружковка. Через все эти города тоже проходят шоссейные и железные дороги. И эти города Украина будет оборонять до последнего, заключил собеседник и издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

купянск

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, укрепления, северск, купянск, транспорт