Суд Донецка вынес приговор двум "азовцам"*, убившим двух мирных жителей - 31.05.2023 Украина.ру
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Суд Донецка вынес приговор двум "азовцам"*, убившим двух мирных жителей
Суд Донецка вынес приговор двум "азовцам"*, убившим двух мирных жителей - 31.05.2023 Украина.ру
Суд Донецка вынес приговор двум "азовцам"*, убившим двух мирных жителей
Суд в Донецке приговорил двух боевиков "Азова"* к 25 годам строгого режима за убийство двух мирных граждан. Об этом 31 мая сообщил RT
2023-05-31T13:41
2023-05-31T14:44
новости
"азов"
суд
приговор
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По информации следствия, 14 марта 2022 года Евгений Высоцкий (Ривер) и Александр Педак (Санык) во время охраны периметра "Азовстали" открыли прицельный огонь по двум мужчинам в гражданской одежде, убив их на месте.Спустя два месяца Высоцкий и Педак были взяты в плен в Мариуполе. В ходе допросов они признались в совершении убийств, пояснив, что сделали это с целью запугать местное население.Неделю назад Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор другому "азовцу" - Алексею Кыркалову с позывным "Фриц" к пожизненному сроку в тюрьме за расстрел российского военнопленного в Мариуполе.Следствие установило, что 12 апреля 2022 года украинские боевики взяли в плен в Мариуполе двух российских военных. Их держали в подвале в наручниках и с завязанными глазами. Через несколько дней - 15 апреля - на контрольный пункт, где находились российские военнопленные, приехал "Фриц". "Испытывая вражду к российским военным", он вывел одного из них на улицу и расстрелял из пистолета в затылок.*-Признан в РФ террористической организацией.
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Новости, "Азов", Суд, приговор, ДНР

Суд Донецка вынес приговор двум "азовцам"*, убившим двух мирных жителей

13:41 31.05.2023 (обновлено: 14:44 31.05.2023)
 
© скриншот видео тг-канала RT
© скриншот видео тг-канала RT
Читать в
Суд в Донецке приговорил двух боевиков "Азова"* к 25 годам строгого режима за убийство двух мирных граждан. Об этом 31 мая сообщил RT
По информации следствия, 14 марта 2022 года Евгений Высоцкий (Ривер) и Александр Педак (Санык) во время охраны периметра "Азовстали" открыли прицельный огонь по двум мужчинам в гражданской одежде, убив их на месте.
Спустя два месяца Высоцкий и Педак были взяты в плен в Мариуполе. В ходе допросов они признались в совершении убийств, пояснив, что сделали это с целью запугать местное население.
Неделю назад Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор другому "азовцу" - Алексею Кыркалову с позывным "Фриц" к пожизненному сроку в тюрьме за расстрел российского военнопленного в Мариуполе.
Следствие установило, что 12 апреля 2022 года украинские боевики взяли в плен в Мариуполе двух российских военных. Их держали в подвале в наручниках и с завязанными глазами. Через несколько дней - 15 апреля - на контрольный пункт, где находились российские военнопленные, приехал "Фриц". "Испытывая вражду к российским военным", он вывел одного из них на улицу и расстрелял из пистолета в затылок.
*-Признан в РФ террористической организацией.
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