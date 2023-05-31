https://ukraina.ru/20230531/1046754599.html
Суд Донецка вынес приговор двум "азовцам"*, убившим двух мирных жителей
Суд Донецка вынес приговор двум "азовцам"*, убившим двух мирных жителей - 31.05.2023 Украина.ру
Суд Донецка вынес приговор двум "азовцам"*, убившим двух мирных жителей
Суд в Донецке приговорил двух боевиков "Азова"* к 25 годам строгого режима за убийство двух мирных граждан. Об этом 31 мая сообщил RT
2023-05-31T13:41
2023-05-31T13:41
2023-05-31T14:44
новости
"азов"
суд
приговор
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1f/1046754299_14:0:640:352_1920x0_80_0_0_2bc09df8ccad2c8ec1e45815063f711e.png
По информации следствия, 14 марта 2022 года Евгений Высоцкий (Ривер) и Александр Педак (Санык) во время охраны периметра "Азовстали" открыли прицельный огонь по двум мужчинам в гражданской одежде, убив их на месте.Спустя два месяца Высоцкий и Педак были взяты в плен в Мариуполе. В ходе допросов они признались в совершении убийств, пояснив, что сделали это с целью запугать местное население.Неделю назад Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор другому "азовцу" - Алексею Кыркалову с позывным "Фриц" к пожизненному сроку в тюрьме за расстрел российского военнопленного в Мариуполе.Следствие установило, что 12 апреля 2022 года украинские боевики взяли в плен в Мариуполе двух российских военных. Их держали в подвале в наручниках и с завязанными глазами. Через несколько дней - 15 апреля - на контрольный пункт, где находились российские военнопленные, приехал "Фриц". "Испытывая вражду к российским военным", он вывел одного из них на улицу и расстрелял из пистолета в затылок.*-Признан в РФ террористической организацией.
https://ukraina.ru/20230531/1046746637.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1f/1046754299_123:0:592:352_1920x0_80_0_0_0d404e002abc22585284e7af48ebdf76.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, "азов", суд, приговор, днр
Новости, "Азов", Суд, приговор, ДНР
Суд Донецка вынес приговор двум "азовцам"*, убившим двух мирных жителей
13:41 31.05.2023 (обновлено: 14:44 31.05.2023)
Суд в Донецке приговорил двух боевиков "Азова"* к 25 годам строгого режима за убийство двух мирных граждан. Об этом 31 мая сообщил RT
По информации следствия, 14 марта 2022 года Евгений Высоцкий (Ривер) и Александр Педак (Санык) во время охраны периметра "Азовстали" открыли прицельный огонь по двум мужчинам в гражданской одежде, убив их на месте.
Спустя два месяца Высоцкий и Педак были взяты в плен в Мариуполе. В ходе допросов они признались в совершении убийств, пояснив, что сделали это с целью запугать местное население.
Неделю назад Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор другому "азовцу" - Алексею Кыркалову с позывным "Фриц" к пожизненному сроку в тюрьме за расстрел российского военнопленного в Мариуполе.
Следствие установило, что 12 апреля 2022 года украинские боевики взяли в плен в Мариуполе двух российских военных. Их держали в подвале в наручниках и с завязанными глазами. Через несколько дней - 15 апреля - на контрольный пункт, где находились российские военнопленные, приехал "Фриц". "Испытывая вражду к российским военным", он вывел одного из них на улицу и расстрелял из пистолета в затылок.
*-Признан в РФ террористической организацией.