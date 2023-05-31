https://ukraina.ru/20230531/1046747649.html

Гладков: ситуация в Шебекино остаётся напряжённой, из города эвакуируют детей

Гладков: ситуация в Шебекино остаётся напряжённой, из города эвакуируют детей - 31.05.2023 Украина.ру

Гладков: ситуация в Шебекино остаётся напряжённой, из города эвакуируют детей

Число пострадавших в результате ночного обстрела Шебекино возросло до четырех человек, сообщил 31 мая губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

2023-05-31T11:40

2023-05-31T11:40

2023-05-31T11:40

новости

вячеслав гладков

шебекино

обстрелы

эвакуация

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По его словам, 31 мая примерно в 3:15 ночи по городу был нанесен массированный удар. Все пострадавшие получили медпомощь, погибших нет.Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья, добавил губернатор.Также глава региона сообщил, что ВСУ применили РСЗО "Град". В ряде зданий выбиты окна, также пострадали фасады и кровля. Повреждения есть в школе и двух административных зданиях. Полностью сгорел один магазин.С сегодняшнего дня начинается эвакуация детей из Шебекинского и Грайворонского округов. 31 мая первые триста детей будут отправлены в Воронеж, сообщил Гладков.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны киевского режима, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий уровень опасности.Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области введен режим ЧС. Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.22 мая на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. В области вводили режим КТО. На следующий день Минобороны сообщило о разгроме диверсантов. По данным ведомства, ДРГ потеряла 70 человек.При эвакуации населения один человек погиб, пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности, ещё 13 жителей пострадали.28 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов Шебекинского городского округа, пострадавших не было.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин рассказал, что для предотвращения атак ДРГ в Белгородской области должны взаимодействовать несколько силовых структур: пограничники, Росгвардия и Минобороны.Киевские власти устраивают диверсии, чтобы российское командование стянуло с Донбасского направления войска Минобороны и прикрыло большой участок границы между Харьковской и Белгородской областями, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230524/1046518230.html

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новости, вячеслав гладков, шебекино, обстрелы, эвакуация