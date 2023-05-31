Миссия России при ООН указала Дюжаррику, что совершенный Киевом теракт был нацелен на мирных граждан - 31.05.2023 Украина.ру
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Миссия России при ООН указала Дюжаррику, что совершенный Киевом теракт был нацелен на мирных граждан
Миссия России при ООН указала Дюжаррику, что совершенный Киевом теракт был нацелен на мирных граждан - 31.05.2023 Украина.ру
Миссия России при ООН указала Дюжаррику, что совершенный Киевом теракт был нацелен на мирных граждан
Постпредство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика на то, что атака украинских дронов на Москву была нацелена против мирных граждан, говорится в сообщении дипмиссии в Twitter
2023-05-31T10:48
2023-05-31T10:48
новости
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киев
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Постпредство РФ при ООН довело до сведения офиса официального представителя генсека ООН, что атака Киева с применением БПЛА на российскую столицу являлась актом терроризма, который должен быть подвергнут осуждению соответствующим образом на всех уровнях.Накануне Дюжаррик, комментируя атаку дронов на российскую столицу, заявил, что ООН осуждает любые нападения на гражданских лиц и инфраструктуру, однако "недавние атаки на Москву", по его мнению, "не идут ни в какое сравнение" с ударами по украинским городам.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США игнорированием атаки на Москву поощряют действия украинских террористов.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате попаданий в жилые здания никто серьезно не пострадал, незначительно повреждены фасады зданий и остекление домов.Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.Президент России Владимир Путин заявил, что атака украинских дронов на Москву произошла как раз после того, как российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений - по штабу военной разведки Украины.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву
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новости, сша, оон, миссия оон, генсек оон, стефан дюжаррик, анатолий антонов, киев, украина, бпла, беспилотники, беспилотник, москва
Новости, США, ООН, миссия ООН, Генсек ООН, Стефан Дюжаррик, Анатолий Антонов, Киев, Украина, БПЛА, беспилотники, беспилотник, Москва

Миссия России при ООН указала Дюжаррику, что совершенный Киевом теракт был нацелен на мирных граждан

10:48 31.05.2023
 
© AP / John Minchillo
- РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP / John Minchillo
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Постпредство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика на то, что атака украинских дронов на Москву была нацелена против мирных граждан, говорится в сообщении дипмиссии в Twitter
Постпредство РФ при ООН довело до сведения офиса официального представителя генсека ООН, что атака Киева с применением БПЛА на российскую столицу являлась актом терроризма, который должен быть подвергнут осуждению соответствующим образом на всех уровнях.
„Эти атаки украинских сил, судя по всему, были направлены исключительно против мирных жителей", — указано в публикации.
Накануне Дюжаррик, комментируя атаку дронов на российскую столицу, заявил, что ООН осуждает любые нападения на гражданских лиц и инфраструктуру, однако "недавние атаки на Москву", по его мнению, "не идут ни в какое сравнение" с ударами по украинским городам.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США игнорированием атаки на Москву поощряют действия украинских террористов.
„Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами - это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами“, - заявил посол.
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате попаданий в жилые здания никто серьезно не пострадал, незначительно повреждены фасады зданий и остекление домов.
Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.
Президент России Владимир Путин заявил, что атака украинских дронов на Москву произошла как раз после того, как российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений - по штабу военной разведки Украины.
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Вчера, 16:50
Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицуВо вторник, 30 мая, столичный регион подвергся атаке украинских БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все госструктуры и правоохранительные органы сработали в этой ситуации хорошо. За атакой стоит киевский режим, уверены в Кремле
 
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