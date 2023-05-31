Город под обстрелами, но не сломлен. Что происходит в Донецке - 31.05.2023 Украина.ру
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Город под обстрелами, но не сломлен. Что происходит в Донецке
Город под обстрелами, но не сломлен. Что происходит в Донецке - 31.05.2023 Украина.ру
Город под обстрелами, но не сломлен. Что происходит в Донецке
30 мая столица ДНР подверглась интенсивным ракетным обстрелам. Пострадали не только Петровский и Куйбышевский районы, по которым прилетает постоянно из-за их близкого расположения к линии фронта, но и Киевский, Пролетарский, Будённовский и Кировский
2023-05-31T13:05
2023-05-31T13:05
эксклюзив
донецк
днр
обстрелы
сво
донбасс
мчс
саперы
himars
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Экстренные службы зафиксировали запуск почти сорока ракет, об их типе не сообщалось. Но, судя по дальности поражения и количеству одновременно запущенных реактивных снарядов, примерно половина из них могла быть выпущена из американских РСЗО "Хаймарс".По Киевскому району в 10:45 было выпущено пять ракет, в 11:15 две ракеты долетели до Пролетарского района - а от него до самого близкого к фронту Петровского около 30 км.Затем, согласно данным СЦКК, еще по четыре ракеты было выпущено по Буденновскому и Куйбышевскому районам, а также шесть - по Киевскому.Стандартный пакет "Хаймарсов" - до шести ракет. К тому же местные жители, по звуку различающие, какие именно боеприпасы прилетают, с уверенностью говорят, что это именно американские ракеты."Белое солнце Донбасса""Откуда у них столько хаймарсов взялось? Запускают их столько, сколько давно не было видно", - в сердцах говорит житель Тамбовской улицы Буденновского района, куда прилетела одна из ракет.Место прилета попалось на глаза случайно - корреспонденты издания Украина.ру ехали на машине из Ростова в Донецк, проехали окраины столицы ДНР, и тут увидели ограждение из нескольких зеленых мусорных контейнеров, перегораживающих квартальный проезд, на которых белой краской было написано "Осторожно, мины" и "Проезд закрыт".Место прилета обнаружилось метрах в двадцати - его огородили красными флажками с надписями "мины", сверху на него уложили голубую деревянную дверь, которая, естественно, закрывала обзор. Рядом дежурил представитель Следственного комитета."Вот тут она упала. Ушла под землю, не взорвалась. Ждем саперов от МЧС, они должны сказать, что дальше с этим делать", - рассказал он.Ракета вонзилась в землю в четырех-пяти метрах от жилого дома и ушла вглубь почвы. Она не разорвалась, но есть риск, что сработает таймер отложенного взрыва, сообщил офицер СК. Он рассказал, что такое возможно в течение нескольких дней после падения "хаймарса" - "бывали случаи"."Повезло, что не на асфальт, а в мягкий грунт. Об асфальт точно бы сдетонировала", - говорит один из жильцов, стоящий неподалеку.Мужчине на вид - около 65 лет. На ладони держит характерный осколок. Уверен, что это часть хвостового оперения "хаймарса"."Надо взрывать его. Вывести всех жильцов сначала, обложить землей и взрывать", - говорить со знанием дела мужчина о погребенной ракете. Еще трое мужиков примерно такого же возраста поддерживают.Вместе они напоминают аксакалов из "Белого солнца пустыни", сидевших на песке рядом с ящиком динамита - такое же непоколебимое спокойствие и уверенность в своих словах. Высказав что думали, они надолго погружаются в молчание. Солнце тем временем припекает, усиливая сходство с известным фильмом - но, конечно же, с донецким, а не восточным колоритом.Минут через десять пятнадцать приезжают саперы МЧС на чистеньком белом УАЗ "Патриот" с эмблемой ведомства. Сразу говорят, что им повезло."Сегодня мы вытянули джек-пот. Тут никто не погиб и не пострадал, и это главное", - говорит один из них, в то время как остальные, отложив в сторону дверь, изучают небольшую воронку.Дотошно исследовав место происшествия и посоветовавшись по телефону с начальством, старший группы озвучивает вердикт: завтра приедет экскаватор и раскопает место попадания, опасный снаряд будет обезврежен и безопасно извлечен. Ничего взрывать рядом с жилым домом не будут.К сожалению, неподалеку в Буденновском районе на улице Баумана в результате прилета ракеты из того же пакета пострадала пожилая женщина.А в примыкающем Пролетарском районе под удар попала девочка 12 лет. Она получила осколочные ранения и была доставлена в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ей оказывают помощь.По данным СЦКК, обстрел велся со стороны Селидово, находящегося на пока ещё оккупированной киевским режимом территории. Что интересно, от Селидово до больницы, в которую перевезли девочку, расстояние примерно на пять километров меньше, чем до места, где она получила ранение.Бессмысленная жестокостьПолучается, ни в одном районе Донецка, даже в самом тыловом Пролетарском, жители не могут чувствовать себя в безопасности.Киев при этом запускает ракеты хаотично, не думая о возможных жертвах среди мирных жителей и преследуя совершенно не поддающиеся рациональному объяснению цели.Да, многие говорят, что это тактика террористов, что так людей пытаются запугать, сломить. Однако этого не удалось сделать за 9 лет - почему должно получиться сейчас?Наоборот, каждый раненый или погибший в результате подобных подлых ударов мирный житель только укреплял решимость остальных граждан Народных Республик Донбасса бороться до победы и убеждал их в том, что высказанное на двух референдумах, 2014 и 2022 годов, желание быть как можно дальше от Украины полностью оправдано.Главное богатствоПроезжая по улицам Донецка, раз за разом находишь подтверждения тому, что город и не думает сдаваться, не сломлен трудностями и не запуган.Вот пара старичков на скамейке возле парка разыгрывает партию в шахматы. Играют азартно, очень увлечены, как будто находятся не в прифронтовом Донецке, а где-нибудь в курортном санатории. Рядом по улице идут школьники - класс девятый-десятый, восемь человек. Шутят, веселятся - каникулы начались. Включают музыку: из портативной колонки играет сначала играет модный рэп, затем включается "Ласковый май" - мелодии из 90-х.А вот на новой детской площадке возле супермаркета мамы резвятся с малышами-дошколятами. Лесенки, качели, горки - не хуже чем в центральных районах Москвы.Мирная жизнь в Донецке пробивает себе путь вопреки ужасам войны. Понимаешь: после того, как будет одержана окончательная победа над бесчеловечным киевским режимом, город расцвет сильнее прежнего. Ведь главное его богатство - это люди.
https://ukraina.ru/20230529/1046654638.html
https://ukraina.ru/20230531/1046738272.html
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Василий Ткач
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эксклюзив, донецк, днр, обстрелы, сво, донбасс, мчс, саперы, himars
Эксклюзив, Донецк, ДНР, обстрелы, СВО, Донбасс, МЧС, саперы, HIMARS

Город под обстрелами, но не сломлен. Что происходит в Донецке

13:05 31.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов Донецка
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Василий Ткач
Василий Ткач
автор издания Украина.ру
Все материалы
30 мая столица ДНР подверглась интенсивным ракетным обстрелам. Пострадали не только Петровский и Куйбышевский районы, по которым прилетает постоянно из-за их близкого расположения к линии фронта, но и Киевский, Пролетарский, Будённовский и Кировский
Экстренные службы зафиксировали запуск почти сорока ракет, об их типе не сообщалось. Но, судя по дальности поражения и количеству одновременно запущенных реактивных снарядов, примерно половина из них могла быть выпущена из американских РСЗО "Хаймарс".
По Киевскому району в 10:45 было выпущено пять ракет, в 11:15 две ракеты долетели до Пролетарского района - а от него до самого близкого к фронту Петровского около 30 км.
Затем, согласно данным СЦКК, еще по четыре ракеты было выпущено по Буденновскому и Куйбышевскому районам, а также шесть - по Киевскому.
Стандартный пакет "Хаймарсов" - до шести ракет. К тому же местные жители, по звуку различающие, какие именно боеприпасы прилетают, с уверенностью говорят, что это именно американские ракеты.
"Белое солнце Донбасса"
"Откуда у них столько хаймарсов взялось? Запускают их столько, сколько давно не было видно", - в сердцах говорит житель Тамбовской улицы Буденновского района, куда прилетела одна из ракет.
Донецк. Встань на защиту Родины
29 мая, 06:17
Донецк: девять лет войныНа этой неделе Донецк уже без лишних эмоций, но под грохот украинских орудий встретил очередную годовщину с начала бесконечного сражения за город. Люди хоронят убитых, лечат раненых, воюют и как-то очень по-детски ждут наступления лета. С энтузиазмом, но без особой надежды
Место прилета попалось на глаза случайно - корреспонденты издания Украина.ру ехали на машине из Ростова в Донецк, проехали окраины столицы ДНР, и тут увидели ограждение из нескольких зеленых мусорных контейнеров, перегораживающих квартальный проезд, на которых белой краской было написано "Осторожно, мины" и "Проезд закрыт".
Место прилета обнаружилось метрах в двадцати - его огородили красными флажками с надписями "мины", сверху на него уложили голубую деревянную дверь, которая, естественно, закрывала обзор. Рядом дежурил представитель Следственного комитета.
"Вот тут она упала. Ушла под землю, не взорвалась. Ждем саперов от МЧС, они должны сказать, что дальше с этим делать", - рассказал он.
Ракета вонзилась в землю в четырех-пяти метрах от жилого дома и ушла вглубь почвы. Она не разорвалась, но есть риск, что сработает таймер отложенного взрыва, сообщил офицер СК.
Он рассказал, что такое возможно в течение нескольких дней после падения "хаймарса" - "бывали случаи".
"Повезло, что не на асфальт, а в мягкий грунт. Об асфальт точно бы сдетонировала", - говорит один из жильцов, стоящий неподалеку.
Мужчине на вид - около 65 лет. На ладони держит характерный осколок. Уверен, что это часть хвостового оперения "хаймарса".
"Надо взрывать его. Вывести всех жильцов сначала, обложить землей и взрывать", - говорить со знанием дела мужчина о погребенной ракете.
Еще трое мужиков примерно такого же возраста поддерживают.
Вместе они напоминают аксакалов из "Белого солнца пустыни", сидевших на песке рядом с ящиком динамита - такое же непоколебимое спокойствие и уверенность в своих словах.
Высказав что думали, они надолго погружаются в молчание. Солнце тем временем припекает, усиливая сходство с известным фильмом - но, конечно же, с донецким, а не восточным колоритом.
последствия удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
09:24
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Минут через десять пятнадцать приезжают саперы МЧС на чистеньком белом УАЗ "Патриот" с эмблемой ведомства. Сразу говорят, что им повезло.
"Сегодня мы вытянули джек-пот. Тут никто не погиб и не пострадал, и это главное", - говорит один из них, в то время как остальные, отложив в сторону дверь, изучают небольшую воронку.
Дотошно исследовав место происшествия и посоветовавшись по телефону с начальством, старший группы озвучивает вердикт: завтра приедет экскаватор и раскопает место попадания, опасный снаряд будет обезврежен и безопасно извлечен. Ничего взрывать рядом с жилым домом не будут.
К сожалению, неподалеку в Буденновском районе на улице Баумана в результате прилета ракеты из того же пакета пострадала пожилая женщина.
А в примыкающем Пролетарском районе под удар попала девочка 12 лет. Она получила осколочные ранения и была доставлена в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ей оказывают помощь.
По данным СЦКК, обстрел велся со стороны Селидово, находящегося на пока ещё оккупированной киевским режимом территории. Что интересно, от Селидово до больницы, в которую перевезли девочку, расстояние примерно на пять километров меньше, чем до места, где она получила ранение.
Бессмысленная жестокость
Получается, ни в одном районе Донецка, даже в самом тыловом Пролетарском, жители не могут чувствовать себя в безопасности.
Киев при этом запускает ракеты хаотично, не думая о возможных жертвах среди мирных жителей и преследуя совершенно не поддающиеся рациональному объяснению цели.
Да, многие говорят, что это тактика террористов, что так людей пытаются запугать, сломить. Однако этого не удалось сделать за 9 лет - почему должно получиться сейчас?
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
05:25
"Нам важно их уничтожить". Военный эксперт рассказал, где ВСУ готовят России два новых "Артёмовска"Оборона – это более экономичный способ ведения боевых действий. Если Украина не перейдет в наступление, она будет сидеть в обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Наоборот, каждый раненый или погибший в результате подобных подлых ударов мирный житель только укреплял решимость остальных граждан Народных Республик Донбасса бороться до победы и убеждал их в том, что высказанное на двух референдумах, 2014 и 2022 годов, желание быть как можно дальше от Украины полностью оправдано.
Главное богатство
Проезжая по улицам Донецка, раз за разом находишь подтверждения тому, что город и не думает сдаваться, не сломлен трудностями и не запуган.
Вот пара старичков на скамейке возле парка разыгрывает партию в шахматы. Играют азартно, очень увлечены, как будто находятся не в прифронтовом Донецке, а где-нибудь в курортном санатории.
Рядом по улице идут школьники - класс девятый-десятый, восемь человек. Шутят, веселятся - каникулы начались. Включают музыку: из портативной колонки играет сначала играет модный рэп, затем включается "Ласковый май" - мелодии из 90-х.
А вот на новой детской площадке возле супермаркета мамы резвятся с малышами-дошколятами. Лесенки, качели, горки - не хуже чем в центральных районах Москвы.
Мирная жизнь в Донецке пробивает себе путь вопреки ужасам войны. Понимаешь: после того, как будет одержана окончательная победа над бесчеловечным киевским режимом, город расцвет сильнее прежнего.
Ведь главное его богатство - это люди.
 
ЭксклюзивДонецкДНРобстрелыСВОДонбассМЧСсаперыHIMARS
 
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