https://ukraina.ru/20230531/1046726670.html
"Нам важно их уничтожить". Военный эксперт рассказал, где ВСУ готовят России два новых "Артёмовска"
"Нам важно их уничтожить". Военный эксперт рассказал, где ВСУ готовят России два новых "Артёмовска" - 31.05.2023 Украина.ру
"Нам важно их уничтожить". Военный эксперт рассказал, где ВСУ готовят России два новых "Артёмовска"
Оборона – это более экономичный способ ведения боевых действий. Если Украина не перейдет в наступление, она будет сидеть в обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-05-31T05:25
2023-05-31T05:25
2023-05-31T05:25
новости
авдеевка
купянск
оборона
транспорт
всу
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При этом медленное продвижение российских войск рано или поздно создаст на линии фронта ситуацию, подобную Артемовску. Мы выйдем к крупному населенному пункту, где сходятся железные дороги и шоссе, и который был бы удобен для обороны в части водных преград. Там ВСУ и будут пытаться организовать оборону, рассказал эксперт.Такой же крепостью является Авдеевка. Ее нужно брать, потому что обстрелы Донецка продолжаются и постоянно приносят жертвы среди мирного населения.А если мы осуществим прорыв между этими тремя точками, то еще одной крепостью может стать Славянск, Краматорск, Константиновка или Дружковка. Все эти перечисленные города Украина будет оборонять до последнего, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
купянск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, купянск, оборона, транспорт, всу
Новости, Авдеевка, Купянск, Оборона, транспорт, ВСУ
"Нам важно их уничтожить". Военный эксперт рассказал, где ВСУ готовят России два новых "Артёмовска"
Оборона – это более экономичный способ ведения боевых действий. Если Украина не перейдет в наступление, она будет сидеть в обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
При этом медленное продвижение российских войск рано или поздно создаст на линии фронта ситуацию, подобную Артемовску. Мы выйдем к крупному населенному пункту, где сходятся железные дороги и шоссе, и который был бы удобен для обороны в части водных преград. Там ВСУ и будут пытаться организовать оборону, рассказал эксперт.
"Сейчас на роль очередного фестунга [крепости] потихоньку начинает претендовать Купянск. Это речка Оскол, это важный узел дорог на севере Харьковской области, и через него проходит важная железная дорога, которая с нашей стороны ведет на юг. Если мы ее [железную дорогу] возьмем под контроль, она может быть использована для снабжения наших войск", - подчеркнул Анпилогов.
Такой же крепостью является Авдеевка. Ее нужно брать, потому что обстрелы Донецка продолжаются и постоянно приносят жертвы среди мирного населения.
А если мы осуществим прорыв между этими тремя точками, то еще одной крепостью может стать Славянск, Краматорск, Константиновка или Дружковка. Все эти перечисленные города Украина будет оборонять до последнего, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь