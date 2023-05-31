https://ukraina.ru/20230531/1046726670.html

"Нам важно их уничтожить". Военный эксперт рассказал, где ВСУ готовят России два новых "Артёмовска"

"Нам важно их уничтожить". Военный эксперт рассказал, где ВСУ готовят России два новых "Артёмовска" - 31.05.2023 Украина.ру

"Нам важно их уничтожить". Военный эксперт рассказал, где ВСУ готовят России два новых "Артёмовска"

Оборона – это более экономичный способ ведения боевых действий. Если Украина не перейдет в наступление, она будет сидеть в обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-05-31T05:25

2023-05-31T05:25

2023-05-31T05:25

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авдеевка

купянск

оборона

транспорт

всу

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При этом медленное продвижение российских войск рано или поздно создаст на линии фронта ситуацию, подобную Артемовску. Мы выйдем к крупному населенному пункту, где сходятся железные дороги и шоссе, и который был бы удобен для обороны в части водных преград. Там ВСУ и будут пытаться организовать оборону, рассказал эксперт.Такой же крепостью является Авдеевка. Ее нужно брать, потому что обстрелы Донецка продолжаются и постоянно приносят жертвы среди мирного населения.А если мы осуществим прорыв между этими тремя точками, то еще одной крепостью может стать Славянск, Краматорск, Константиновка или Дружковка. Все эти перечисленные города Украина будет оборонять до последнего, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

купянск

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, купянск, оборона, транспорт, всу