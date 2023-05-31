https://ukraina.ru/20230531/1046723527.html
"Окно возможностей на Украине все уже". Военный эксперт рассказал, когда Россия начнёт новый этап СВО
"Окно возможностей на Украине все уже". Военный эксперт рассказал, когда Россия начнёт новый этап СВО - 31.05.2023 Украина.ру
"Окно возможностей на Украине все уже". Военный эксперт рассказал, когда Россия начнёт новый этап СВО
Все подразделения ВСУ, которые получили западную бронетехнику и высокоточные ракеты, пока находятся в резерве. По-прежнему неизвестно направление основных и второстепенных ударов наступления Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-05-31T05:45
2023-05-31T05:45
2023-05-31T05:45
новости
сво
наступление
запад
вооружение
резервы
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Если ВСУ не продавят позиции ВС РФ, они все равно пойдут на авантюру и бросят в бой свои подготовленные резервы. Нам важно их уничтожить и пойти со своим планом наступления, который должен включать выход к Днепру, чтобы с опорой на этот оборонительный водный рубеж планировать следующий этап СВО, рассказал эксперт, рассказал эксперт.В начавшейся с прошлой осени войне на истощение Украина неизбежно проигрывает России по размерам государства, мобилизационному потенциалу и по отсутствующей военной промышленности. Поддерживать Украину в таком гомеостазе Западу становится все труднее, добавил он.ВС РФ воюют крайне эффективно в зоне СВО, а это больше всего пугает Украину и западных союзников Киева среди НАТО. Потому что в таком случае итог боевых противостояния будет явно не в пользу Альянса, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, наступление, запад, вооружение, резервы
Новости, СВО, наступление, Запад, вооружение, резервы
"Окно возможностей на Украине все уже". Военный эксперт рассказал, когда Россия начнёт новый этап СВО
Все подразделения ВСУ, которые получили западную бронетехнику и высокоточные ракеты, пока находятся в резерве. По-прежнему неизвестно направление основных и второстепенных ударов наступления Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Если ВСУ не продавят позиции ВС РФ, они все равно пойдут на авантюру и бросят в бой свои подготовленные резервы. Нам важно их уничтожить и пойти со своим планом наступления, который должен включать выход к Днепру, чтобы с опорой на этот оборонительный водный рубеж планировать следующий этап СВО, рассказал эксперт, рассказал эксперт.
В начавшейся с прошлой осени войне на истощение Украина неизбежно проигрывает России по размерам государства, мобилизационному потенциалу и по отсутствующей военной промышленности. Поддерживать Украину в таком гомеостазе Западу становится все труднее, добавил он.
"Украинская экономика не работает, украинское население голосует ногами, уезжая на Запад или в РФ через Польшу и Белоруссию. Поэтому окно возможностей Киева для этого наступления с каждым днем становится все уже и уже, пока совсем не закроется", - подчеркнул Анпилогов.
ВС РФ воюют крайне эффективно в зоне СВО, а это больше всего пугает Украину и западных союзников Киева среди НАТО. Потому что в таком случае итог боевых противостояния будет явно не в пользу Альянса, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь