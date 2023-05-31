"Окно возможностей на Украине все уже". Военный эксперт рассказал, когда Россия начнёт новый этап СВО - 31.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230531/1046723527.html
"Окно возможностей на Украине все уже". Военный эксперт рассказал, когда Россия начнёт новый этап СВО
"Окно возможностей на Украине все уже". Военный эксперт рассказал, когда Россия начнёт новый этап СВО - 31.05.2023 Украина.ру
"Окно возможностей на Украине все уже". Военный эксперт рассказал, когда Россия начнёт новый этап СВО
Все подразделения ВСУ, которые получили западную бронетехнику и высокоточные ракеты, пока находятся в резерве. По-прежнему неизвестно направление основных и второстепенных ударов наступления Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-05-31T05:45
2023-05-31T05:45
новости
сво
наступление
запад
вооружение
резервы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/14/1044523019_0:236:3043:1948_1920x0_80_0_0_433539e17b55914c67ae5442328dc6ba.jpg
Если ВСУ не продавят позиции ВС РФ, они все равно пойдут на авантюру и бросят в бой свои подготовленные резервы. Нам важно их уничтожить и пойти со своим планом наступления, который должен включать выход к Днепру, чтобы с опорой на этот оборонительный водный рубеж планировать следующий этап СВО, рассказал эксперт, рассказал эксперт.В начавшейся с прошлой осени войне на истощение Украина неизбежно проигрывает России по размерам государства, мобилизационному потенциалу и по отсутствующей военной промышленности. Поддерживать Украину в таком гомеостазе Западу становится все труднее, добавил он.ВС РФ воюют крайне эффективно в зоне СВО, а это больше всего пугает Украину и западных союзников Киева среди НАТО. Потому что в таком случае итог боевых противостояния будет явно не в пользу Альянса, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/14/1044523019_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f0161872cc1650436ec2fbf127895bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, наступление, запад, вооружение, резервы
Новости, СВО, наступление, Запад, вооружение, резервы

"Окно возможностей на Украине все уже". Военный эксперт рассказал, когда Россия начнёт новый этап СВО

05:45 31.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Все подразделения ВСУ, которые получили западную бронетехнику и высокоточные ракеты, пока находятся в резерве. По-прежнему неизвестно направление основных и второстепенных ударов наступления Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Если ВСУ не продавят позиции ВС РФ, они все равно пойдут на авантюру и бросят в бой свои подготовленные резервы. Нам важно их уничтожить и пойти со своим планом наступления, который должен включать выход к Днепру, чтобы с опорой на этот оборонительный водный рубеж планировать следующий этап СВО, рассказал эксперт, рассказал эксперт.
В начавшейся с прошлой осени войне на истощение Украина неизбежно проигрывает России по размерам государства, мобилизационному потенциалу и по отсутствующей военной промышленности. Поддерживать Украину в таком гомеостазе Западу становится все труднее, добавил он.
"Украинская экономика не работает, украинское население голосует ногами, уезжая на Запад или в РФ через Польшу и Белоруссию. Поэтому окно возможностей Киева для этого наступления с каждым днем становится все уже и уже, пока совсем не закроется", - подчеркнул Анпилогов.
ВС РФ воюют крайне эффективно в зоне СВО, а это больше всего пугает Украину и западных союзников Киева среди НАТО. Потому что в таком случае итог боевых противостояния будет явно не в пользу Альянса, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиСВОнаступлениеЗападвооружениерезервы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Скандальный священник-порохобот рвется к власти на Украине
13:27Гражданка РФ сбежала из Швеции чтобы спасти своих детей
13:20Лондон "разрешил" Киеву бить по России, Украина отдаст земли за долги. Главное на Украине на 13:00 31 мая
13:18Киев начинает предпринимать ползучее контрнаступление - советник Пушилина
13:16Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню
13:05Город под обстрелами, но не сломлен. Что происходит в Донецке
13:04Посол ЕС на Украине назвала планы Киева войти в Евросоюз в течение двух лет слишком оптимистичными
12:37Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО
12:11Сенатор от Крыма прокомментировала атаку Киева на Шебекино
12:08Сергей Горбачев о том, что случилось в порту Одессы и что уничтожили ВС РФ на острове Рыбальском в Киеве
11:43Безумие украинского "контрнаступа" под западным присмотром
11:40Гладков: ситуация в Шебекино остаётся напряжённой, из города эвакуируют детей
11:16Австралийский активист, поддерживавший Россию, найден мертвым при загадочных обстоятельствах
10:57Территорию двух НПЗ на Кубани атаковали беспилотники, последствия оказались разными
10:48Миссия России при ООН указала Дюжаррику, что совершенный Киевом теракт был нацелен на мирных граждан
10:45Начало польского маккартизма
10:41Медведев: британские чиновники – законная военная цель для России
10:26Посол Антонов: США игнорируют атаку БПЛА на Москву и поощряют украинских террористов
09:59Зеленский отчитался перед американским сенатором о контрнаступлении
09:44Запад сомневается в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ - СМИ
Лента новостейМолния