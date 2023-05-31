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"Окно возможностей на Украине все уже". Военный эксперт рассказал, когда Россия начнёт новый этап СВО

"Окно возможностей на Украине все уже". Военный эксперт рассказал, когда Россия начнёт новый этап СВО - 31.05.2023 Украина.ру

"Окно возможностей на Украине все уже". Военный эксперт рассказал, когда Россия начнёт новый этап СВО

Все подразделения ВСУ, которые получили западную бронетехнику и высокоточные ракеты, пока находятся в резерве. По-прежнему неизвестно направление основных и второстепенных ударов наступления Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-05-31T05:45

2023-05-31T05:45

2023-05-31T05:45

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Если ВСУ не продавят позиции ВС РФ, они все равно пойдут на авантюру и бросят в бой свои подготовленные резервы. Нам важно их уничтожить и пойти со своим планом наступления, который должен включать выход к Днепру, чтобы с опорой на этот оборонительный водный рубеж планировать следующий этап СВО, рассказал эксперт, рассказал эксперт.В начавшейся с прошлой осени войне на истощение Украина неизбежно проигрывает России по размерам государства, мобилизационному потенциалу и по отсутствующей военной промышленности. Поддерживать Украину в таком гомеостазе Западу становится все труднее, добавил он.ВС РФ воюют крайне эффективно в зоне СВО, а это больше всего пугает Украину и западных союзников Киева среди НАТО. Потому что в таком случае итог боевых противостояния будет явно не в пользу Альянса, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, наступление, запад, вооружение, резервы