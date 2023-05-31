https://ukraina.ru/20230531/1046707264.html
Военный эксперт рассказал, как ВСУ будут продавливать позиции России и решатся на опасную авантюру
Военный эксперт рассказал, как ВСУ будут продавливать позиции России и решатся на опасную авантюру - 31.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как ВСУ будут продавливать позиции России и решатся на опасную авантюру
В войне на истощение Украина неизбежно проигрывает России по размерам государства и мобилизационному потенциалу. Поддерживать Украину в таком гомеостазе Западу становится все труднее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-05-31T04:15
2023-05-31T04:15
2023-05-31T04:15
новости
наступление
резервы
экономика
украина
россия
всу
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/37/1034213787_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_6fe62eec42259a7346da676b8c861ea6.jpg
Это связано не только с постоянными потерями ВСУ на фронте, но и с тяжёлой ситуацией в украинской экономике. При этом украинское население голосует ногами, уезжая на Запад или в РФ через Польшу и Белоруссию, отметил эксперт.Поэтому окно возможностей Киева для этого наступления с каждым днем становится все уже и уже, пока оно совсем не закроется, добавил он.Таким образом, сочетание всех этих факторов вынуждает Украину пойти на авантюру. Даже если они не продавят наши позиции, они все равно бросят в бой подготовленные резервы. Российским войскам важно встретить эти резервы, уничтожить и пойти со своим планом наступления, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/37/1034213787_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b86f9b3a66b61c99418ef1948c812d07.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, резервы, экономика, украина, россия, всу, запад
Новости, наступление, резервы, экономика, Украина, Россия, ВСУ, Запад
Военный эксперт рассказал, как ВСУ будут продавливать позиции России и решатся на опасную авантюру
В войне на истощение Украина неизбежно проигрывает России по размерам государства и мобилизационному потенциалу. Поддерживать Украину в таком гомеостазе Западу становится все труднее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Это связано не только с постоянными потерями ВСУ на фронте, но и с тяжёлой ситуацией в украинской экономике. При этом украинское население голосует ногами, уезжая на Запад или в РФ через Польшу и Белоруссию, отметил эксперт.
Поэтому окно возможностей Киева для этого наступления с каждым днем становится все уже и уже, пока оно совсем не закроется, добавил он.
"Для увеличения производства снарядов и бронетехники странам НАТО нужны годы. Но у Украины столько времени нет. И уже поднимается общественное мнение в странах Запада, которое требует каких-то результатов", - подчеркнул Анпилогов.
Таким образом, сочетание всех этих факторов вынуждает Украину пойти на авантюру. Даже если они не продавят наши позиции, они все равно бросят в бой подготовленные резервы. Российским войскам важно встретить эти резервы, уничтожить и пойти со своим планом наступления, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь