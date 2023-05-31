https://ukraina.ru/20230531/1046707264.html

Военный эксперт рассказал, как ВСУ будут продавливать позиции России и решатся на опасную авантюру

Военный эксперт рассказал, как ВСУ будут продавливать позиции России и решатся на опасную авантюру - 31.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как ВСУ будут продавливать позиции России и решатся на опасную авантюру

В войне на истощение Украина неизбежно проигрывает России по размерам государства и мобилизационному потенциалу. Поддерживать Украину в таком гомеостазе Западу становится все труднее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-05-31T04:15

2023-05-31T04:15

2023-05-31T04:15

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Это связано не только с постоянными потерями ВСУ на фронте, но и с тяжёлой ситуацией в украинской экономике. При этом украинское население голосует ногами, уезжая на Запад или в РФ через Польшу и Белоруссию, отметил эксперт.Поэтому окно возможностей Киева для этого наступления с каждым днем становится все уже и уже, пока оно совсем не закроется, добавил он.Таким образом, сочетание всех этих факторов вынуждает Украину пойти на авантюру. Даже если они не продавят наши позиции, они все равно бросят в бой подготовленные резервы. Российским войскам важно встретить эти резервы, уничтожить и пойти со своим планом наступления, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, резервы, экономика, украина, россия, всу, запад