"Наступление последней надежды". Военный эксперт о том, почему для Украины закрывают "окно возможностей" - 31.05.2023 Украина.ру
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"Наступление последней надежды". Военный эксперт о том, почему для Украины закрывают "окно возможностей"
"Наступление последней надежды". Военный эксперт о том, почему для Украины закрывают "окно возможностей" - 31.05.2023 Украина.ру
"Наступление последней надежды". Военный эксперт о том, почему для Украины закрывают "окно возможностей"
В настоящее время на всех направлениях ВСУ проводят разведку боем силами ротных или полубатальонных боевых групп. Поэтому нельзя утверждать, что Украина двинула в наступление "все свои пешки и фигуры". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-05-31T04:00
2023-05-31T04:00
новости
наступление
запад
вооружение
обстрелы
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Сейчас на Артемовском направлении и возле Авдеевки ведутся ожесточённые бои. Также идет слабое, но целенаправленное прощупывание позиций ВС РФ в районе Орехова, Гуляйполя и до Великой Новоселовки. К сожалению, участились и обстрелы Белгородской области, рассказал эксперт.Это связано с тем самым переносившимся много раз наступлением ВСУ, которое преподносится как "наступление последней надежды". Потому что Киев получил от Запада много техники, оружия и боеприпасов, добавил он.Это связано не только с постоянными потерями ВСУ на фронте, но и с тяжёлой ситуацией в украинской экономике. При этом украинское население голосует ногами, уезжая на Запад или в РФ через Польшу и Белоруссию, отметил эксперт.Поэтому окно возможностей Киева для этого наступления с каждым днем становится все уже и уже, пока оно совсем не закроется, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наступление, запад, вооружение, обстрелы
Новости, наступление, Запад, вооружение, обстрелы

"Наступление последней надежды". Военный эксперт о том, почему для Украины закрывают "окно возможностей"

04:00 31.05.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В настоящее время на всех направлениях ВСУ проводят разведку боем силами ротных или полубатальонных боевых групп. Поэтому нельзя утверждать, что Украина двинула в наступление "все свои пешки и фигуры". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас на Артемовском направлении и возле Авдеевки ведутся ожесточённые бои. Также идет слабое, но целенаправленное прощупывание позиций ВС РФ в районе Орехова, Гуляйполя и до Великой Новоселовки. К сожалению, участились и обстрелы Белгородской области, рассказал эксперт.
Это связано с тем самым переносившимся много раз наступлением ВСУ, которое преподносится как "наступление последней надежды". Потому что Киев получил от Запада много техники, оружия и боеприпасов, добавил он.
"В начавшейся уже с прошлой осени войне на истощение Украина неизбежно проигрывает по размерам государства, мобилизационному потенциалу и по отсутствующей военной промышленности. Поддерживать Украину в таком гомеостазе Западу становится все труднее и труднее", - подчеркнул Анпилогов.
Это связано не только с постоянными потерями ВСУ на фронте, но и с тяжёлой ситуацией в украинской экономике. При этом украинское население голосует ногами, уезжая на Запад или в РФ через Польшу и Белоруссию, отметил эксперт.
Поэтому окно возможностей Киева для этого наступления с каждым днем становится все уже и уже, пока оно совсем не закроется, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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