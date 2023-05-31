https://ukraina.ru/20230531/1046704010.html

"Наступление последней надежды". Военный эксперт о том, почему для Украины закрывают "окно возможностей"

"Наступление последней надежды". Военный эксперт о том, почему для Украины закрывают "окно возможностей" - 31.05.2023 Украина.ру

"Наступление последней надежды". Военный эксперт о том, почему для Украины закрывают "окно возможностей"

В настоящее время на всех направлениях ВСУ проводят разведку боем силами ротных или полубатальонных боевых групп. Поэтому нельзя утверждать, что Украина двинула в наступление "все свои пешки и фигуры". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-05-31T04:00

2023-05-31T04:00

2023-05-31T04:00

новости

наступление

запад

вооружение

обстрелы

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Сейчас на Артемовском направлении и возле Авдеевки ведутся ожесточённые бои. Также идет слабое, но целенаправленное прощупывание позиций ВС РФ в районе Орехова, Гуляйполя и до Великой Новоселовки. К сожалению, участились и обстрелы Белгородской области, рассказал эксперт.Это связано с тем самым переносившимся много раз наступлением ВСУ, которое преподносится как "наступление последней надежды". Потому что Киев получил от Запада много техники, оружия и боеприпасов, добавил он.Это связано не только с постоянными потерями ВСУ на фронте, но и с тяжёлой ситуацией в украинской экономике. При этом украинское население голосует ногами, уезжая на Запад или в РФ через Польшу и Белоруссию, отметил эксперт.Поэтому окно возможностей Киева для этого наступления с каждым днем становится все уже и уже, пока оно совсем не закроется, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, запад, вооружение, обстрелы