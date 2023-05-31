https://ukraina.ru/20230531/1046704010.html
"Наступление последней надежды". Военный эксперт о том, почему для Украины закрывают "окно возможностей"
"Наступление последней надежды". Военный эксперт о том, почему для Украины закрывают "окно возможностей" - 31.05.2023 Украина.ру
"Наступление последней надежды". Военный эксперт о том, почему для Украины закрывают "окно возможностей"
В настоящее время на всех направлениях ВСУ проводят разведку боем силами ротных или полубатальонных боевых групп. Поэтому нельзя утверждать, что Украина двинула в наступление "все свои пешки и фигуры". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-05-31T04:00
2023-05-31T04:00
2023-05-31T04:00
новости
наступление
запад
вооружение
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037295022_0:95:3366:1988_1920x0_80_0_0_0ccfd6d34974ca18c7700133183ffc21.jpg
Сейчас на Артемовском направлении и возле Авдеевки ведутся ожесточённые бои. Также идет слабое, но целенаправленное прощупывание позиций ВС РФ в районе Орехова, Гуляйполя и до Великой Новоселовки. К сожалению, участились и обстрелы Белгородской области, рассказал эксперт.Это связано с тем самым переносившимся много раз наступлением ВСУ, которое преподносится как "наступление последней надежды". Потому что Киев получил от Запада много техники, оружия и боеприпасов, добавил он.Это связано не только с постоянными потерями ВСУ на фронте, но и с тяжёлой ситуацией в украинской экономике. При этом украинское население голосует ногами, уезжая на Запад или в РФ через Польшу и Белоруссию, отметил эксперт.Поэтому окно возможностей Киева для этого наступления с каждым днем становится все уже и уже, пока оно совсем не закроется, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037295022_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_02dfbeca18c430c4aa2ef658790a065e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, запад, вооружение, обстрелы
"Наступление последней надежды". Военный эксперт о том, почему для Украины закрывают "окно возможностей"
В настоящее время на всех направлениях ВСУ проводят разведку боем силами ротных или полубатальонных боевых групп. Поэтому нельзя утверждать, что Украина двинула в наступление "все свои пешки и фигуры". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас на Артемовском направлении и возле Авдеевки ведутся ожесточённые бои. Также идет слабое, но целенаправленное прощупывание позиций ВС РФ в районе Орехова, Гуляйполя и до Великой Новоселовки. К сожалению, участились и обстрелы Белгородской области, рассказал эксперт.
Это связано с тем самым переносившимся много раз наступлением ВСУ, которое преподносится как "наступление последней надежды". Потому что Киев получил от Запада много техники, оружия и боеприпасов, добавил он.
"В начавшейся уже с прошлой осени войне на истощение Украина неизбежно проигрывает по размерам государства, мобилизационному потенциалу и по отсутствующей военной промышленности. Поддерживать Украину в таком гомеостазе Западу становится все труднее и труднее", - подчеркнул Анпилогов.
Это связано не только с постоянными потерями ВСУ на фронте, но и с тяжёлой ситуацией в украинской экономике. При этом украинское население голосует ногами, уезжая на Запад или в РФ через Польшу и Белоруссию, отметил эксперт.
Поэтому окно возможностей Киева для этого наступления с каждым днем становится все уже и уже, пока оно совсем не закроется, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь