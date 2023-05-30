Министр обороны Шойгу озвучил потери Украины за май - 30.05.2023 Украина.ру
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Министр обороны Шойгу озвучил потери Украины за май
Министр обороны Шойгу озвучил потери Украины за май - 30.05.2023 Украина.ру
Министр обороны Шойгу озвучил потери Украины за май
ВСУ потеряли за последний месяц более 16 тысяч военнослужащих. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 30 мая
2023-05-30T15:35
2023-05-30T15:35
новости
мо рф
сергей шойгу
всу
потери
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Ранее Шойгу сообщил, что в апреле ВСУ потеряли свыше 15 тысяч человек. Тогда глава оборонного ведомства напомнил, что ВС РФ ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения и достигают успехов, несмотря на военную помощь Запада украинской армии.Министр уточнил, что за месяц ВС РФ уничтожили: 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, свыше 400 танков и других боевых бронированных машин и 238 орудий полевой артиллерии и минометов.В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что ВСУ по-прежнему воюют, не считаясь с потерями, что всегда обескураживало российских солдат.Киев совершенно неоправданно бросает на убой большие группы бойцов ВСУ, добавил политолог.Складывается ощущение, что украинское командование вообще не воспринимает их как собственных солдат, заключил Кочетков.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, мо рф, сергей шойгу, всу, потери
Новости, МО РФ, Сергей Шойгу, ВСУ, потери

Министр обороны Шойгу озвучил потери Украины за май

15:35 30.05.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
Министр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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ВСУ потеряли за последний месяц более 16 тысяч военнослужащих. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 30 мая
Ранее Шойгу сообщил, что в апреле ВСУ потеряли свыше 15 тысяч человек. Тогда глава оборонного ведомства напомнил, что ВС РФ ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения и достигают успехов, несмотря на военную помощь Запада украинской армии.
"Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих", — подчеркнул он.
Министр уточнил, что за месяц ВС РФ уничтожили: 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, свыше 400 танков и других боевых бронированных машин и 238 орудий полевой артиллерии и минометов.
В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что ВСУ по-прежнему воюют, не считаясь с потерями, что всегда обескураживало российских солдат.
Киев совершенно неоправданно бросает на убой большие группы бойцов ВСУ, добавил политолог.
Складывается ощущение, что украинское командование вообще не воспринимает их как собственных солдат, заключил Кочетков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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