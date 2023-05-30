https://ukraina.ru/20230530/1046712598.html

В прокуратуре Москвы напомнили об ответственности за распространение ложной информации

В прокуратуре Москвы напомнили об ответственности за распространение ложной информации - 30.05.2023 Украина.ру

В прокуратуре Москвы напомнили об ответственности за распространение ложной информации

Прокуратура Москвы предупреждает об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации, сообщило ведомство в своём телеграм-канале 30 мая

2023-05-30T13:00

2023-05-30T13:00

2023-05-30T13:00

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По данным прокуратуры Москвы, в сети и социальных сетях выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице.В сообщении подчеркнули, что это касается также информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.В связи с этим, в прокуратуре порекомендовали представителям СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве.Также отметили, что при подготовке сообщений и заявлений следует руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соотвествующие ведомства за получением официальных комментариев.Ранее Минобороны РФ заявило, что утром 30 мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все БПЛА были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились.Первый версия - запуск с пограничных территорий Украины.Авторы телеграм-канала "Рыбарь" полагают, что запуск происходил из Черниговской, Сумской или же Харьковской областей. Это мнение разделяет военный эксперт Борис Рожин.Вторая версия - запуск непосредственно с территории РФ.Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил у себя в телеграм-канале, что пролет БПЛА был зафиксирован только в Подмосковье, что может свидетельствовать о том, что их запускали с российской территории.Подробнее об этом можно прочитать в статье „Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск“ на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 маяНачало дипломатического наступления РоссииГрайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводы

https://ukraina.ru/20230530/--1046697787.html

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новости, прокуратура, прокуратура москвы, бпла, беспилотники, беспилотник