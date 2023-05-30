В прокуратуре Москвы напомнили об ответственности за распространение ложной информации - 30.05.2023 Украина.ру
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В прокуратуре Москвы напомнили об ответственности за распространение ложной информации
В прокуратуре Москвы напомнили об ответственности за распространение ложной информации - 30.05.2023 Украина.ру
В прокуратуре Москвы напомнили об ответственности за распространение ложной информации
Прокуратура Москвы предупреждает об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации, сообщило ведомство в своём телеграм-канале 30 мая
2023-05-30T13:00
2023-05-30T13:00
новости
прокуратура
прокуратура москвы
бпла
беспилотники
беспилотник
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По данным прокуратуры Москвы, в сети и социальных сетях выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице.В сообщении подчеркнули, что это касается также информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.В связи с этим, в прокуратуре порекомендовали представителям СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве.Также отметили, что при подготовке сообщений и заявлений следует руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соотвествующие ведомства за получением официальных комментариев.Ранее Минобороны РФ заявило, что утром 30 мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все БПЛА были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились.Первый версия - запуск с пограничных территорий Украины.Авторы телеграм-канала "Рыбарь" полагают, что запуск происходил из Черниговской, Сумской или же Харьковской областей. Это мнение разделяет военный эксперт Борис Рожин.Вторая версия - запуск непосредственно с территории РФ.Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил у себя в телеграм-канале, что пролет БПЛА был зафиксирован только в Подмосковье, что может свидетельствовать о том, что их запускали с российской территории.Подробнее об этом можно прочитать в статье „Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск“ на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 маяНачало дипломатического наступления РоссииГрайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводы
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Новости, Прокуратура, Прокуратура Москвы, БПЛА, беспилотники, беспилотник

В прокуратуре Москвы напомнили об ответственности за распространение ложной информации

13:00 30.05.2023
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
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Прокуратура Москвы предупреждает об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации, сообщило ведомство в своём телеграм-канале 30 мая
По данным прокуратуры Москвы, в сети и социальных сетях выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице.
„Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность“. - сообщили в ведомстве.
В сообщении подчеркнули, что это касается также информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
В связи с этим, в прокуратуре порекомендовали представителям СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве.
Также отметили, что при подготовке сообщений и заявлений следует руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соотвествующие ведомства за получением официальных комментариев.
Беспилотники попали в жилые дома в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
09:01
Никто из жителей домов в Москве, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал - Собянин По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медпомощью обратились два человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале 30 мая
Ранее Минобороны РФ заявило, что утром 30 мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.
В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все БПЛА были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились.
Первый версия - запуск с пограничных территорий Украины.
Авторы телеграм-канала "Рыбарь" полагают, что запуск происходил из Черниговской, Сумской или же Харьковской областей. Это мнение разделяет военный эксперт Борис Рожин.
Вторая версия - запуск непосредственно с территории РФ.
Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил у себя в телеграм-канале, что пролет БПЛА был зафиксирован только в Подмосковье, что может свидетельствовать о том, что их запускали с российской территории.
Подробнее об этом можно прочитать в статье „Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск“ на нашем сайте.
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09:52
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