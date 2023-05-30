https://ukraina.ru/20230530/1046685084.html
Военный эксперт о том, как Россия ответит ВСУ за убийство жителей Белгородчины
Военный эксперт о том, как Россия ответит ВСУ за убийство жителей Белгородчины - 30.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как Россия ответит ВСУ за убийство жителей Белгородчины
Чтобы отодвинуть ВСУ от Белгородской границы, ВС РФ наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин
2023-05-30T06:05
2023-05-30T06:05
2023-05-30T06:05
новости
диверсии
наступление
граница
белгородская область
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Также российские войска наносят удары по местам передвижения боевой техники и вооружения, которая идет через Харьковскую область в Донбасс, рассказал он. Наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе. Кроме того, мы бьем по базам подготовки ВСУ, добавил он.Один из таких лагерей подготовки есть в Харьковской области. По нему ВС РФ тоже наносят удары. А корпуса эти готовятся для того самого украинского "контрнаступа", и он состоится. Даже если Украина этого не хочет, англосаксы ее все равно дожмут, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, диверсии, наступление, граница, белгородская область
Новости, диверсии, наступление, граница, Белгородская область
Военный эксперт о том, как Россия ответит ВСУ за убийство жителей Белгородчины
Чтобы отодвинуть ВСУ от Белгородской границы, ВС РФ наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин
Также российские войска наносят удары по местам передвижения боевой техники и вооружения, которая идет через Харьковскую область в Донбасс, рассказал он.
Наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе. Кроме того, мы бьем по базам подготовки ВСУ, добавил он.
"Насколько я владею информацией, противник выдвигает на фронт как минимум два корпуса, которые состоят из обученных тероборонщиков и мобилизованных, а также командиров и штучных специалистов, прошедших подготовку не только в Польше и Великобритании, но и на территории Украины", - подчеркнул Алёхин.
Один из таких лагерей подготовки есть в Харьковской области. По нему ВС РФ тоже наносят удары. А корпуса эти готовятся для того самого украинского "контрнаступа", и он состоится. Даже если Украина этого не хочет, англосаксы ее все равно дожмут, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь