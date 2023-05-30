https://ukraina.ru/20230530/1046679677.html

"Русские не спят". Эксперты в Киеве гадают, чего ждать - контрнаступления ВСУ или "заморозки"

"Русские не спят". Эксперты в Киеве гадают, чего ждать - контрнаступления ВСУ или "заморозки" - 30.05.2023 Украина.ру

"Русские не спят". Эксперты в Киеве гадают, чего ждать - контрнаступления ВСУ или "заморозки"

Обещанное Киевом скорое и решительное контрнаступление может и не состояться в том виде, в каком его ожидает украинское общество. Вполне вероятно, что могут быть реализованы совсем другие варианты. Эти возможные варианты развития событий обсуждают сейчас украинские эксперты.

2023-05-30T06:11

2023-05-30T06:11

2023-05-30T06:11

эксклюзив

сво

украина

контрнаступление

всу

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эксперты

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Украинский политолог Дмитрий Корнейчук отметил, что контрнаступление ВСУ можно организовать, бросить войска на укрепленные позиции ВС РФ. Но это - если нужно достичь лишь медийного эффекта. А вот для того, чтобы это контрнаступление было эффективным, эксперт не видит оснований."Если задача показать, что мы пошли в контрнаступление, но у нас не получилось – то покажут. Если задача подготовленное контрнаступление организовать, успешное – я, к сожалению, сейчас не вижу для этого никаких предпосылок и, в первую очередь, по вине американцев, которые – я уже в сотый раз повторю – не дали нам необходимого оружия по договоренности с Россией", - сказал Корнейчук в интервью журналисту Александру Шелесту.Эксперт подчеркнул: "мы еще ни разу не видели наших контрнаступлений, которые были бы организованы… без договоренностей между россиянами и американцами". По его словам, во всех случаях – и в Киевской области, и в Черниговской, и в Херсонской, и в Харьковской - "россияне уходили сами". Этим обеспечивались минимальные потери со стороны ВСУ, но при этом ВСУ "не позволили" продвигаться дальше.По мнению эксперта, сейчас общественное мнение в Украине, в России и на Западе готовят к "заморозке", к тому, что "война формально не закончится", она будет продолжаться в юридическом плане, возможно, еще десятилетия, а боевые действия заморозят путем создания демилитаризованных зон. При этом Украину не примут в НАТО, поскольку будет сохраняться возможность эскалации, считает политолог.По его мнению, при этом слова "заморозка войны" нигде на официальном уровне не будут звучать, ведь, например, такой "заморозкой" были Минские соглашения, но тогда тоже никто это так не называл. Тем не менее, это будет именно заморозка, а протестируют ее, например, на Запорожской АЭС, сделал прогноз Корнейчук. Далее везде.В комментариях к видеозаписи интервью с Корнейчуком на ютуб-канале Шелеста видим, в том числе, такое резонное напоминание: "Минские соглашения были для остановки войны, а не для заморозки. Зел. (Зеленского – Ред.) выбрали только поэтому. Он обещал закончить войну. Если-бы народ знал, что он будет творить, его бы никогда не избрали на эту должность". Так и есть, Зеленский обещал прекратить войну, а теперь…По мнению Корнейчука, получается, что Киев вольно или невольно "подыгрывает Путину" - например, после событий в Белгородской области естественной выглядит идея создания зон демилитаризации вдоль всей украинско-российской границы, и вот в проект создания таких зон "впихнут и заморозку войны".Политолог считает, что задержки с предоставлением достаточных объемов американских вооружений Киеву объясняются тем, что будто бы есть некая договоренность между США и Кремлем о том, что "Путин забирает те территории, которые он уже забрал, а Украине потом обещается предоставить много-много оружия, но уже после войны, когда это оружие никто против россиян в реальности использовать не будет".Кроме того, уже и поздно Киеву идти в контрнаступление, момент упущен, "Путин уже укрепился", заявил Корнейчук. По его мнению, при создании демилитаризованных зон и заморозке конфликта украинским гражданам объяснят, что это временное затишье, будем готовиться к контрнаступлению – а дальше для "выпуска пара" запустят парламентские выборы, президентские выборы - и все забудут, кто кому что обещал. Политолог добавил, что уже сейчас можно видеть проявления некоторых предвыборных технологий.Заявления украинских политиков и военных о контрнаступлении - это определенный элемент информационной войны, считает депутат Верховной Рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин. "Каждое заявление о наступательной операции – это психологическое давление на врага. Он прекрасно понимает, что наступательная операция начнется, и для того, чтобы давить на него, эти заявления нужны", – заявил парламентарий в эфире "Радио НВ".Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что контрнаступление ВСУ будто бы уже началось с начала мая. Украинский политолог Руслан Бортник в связи с этим отметил - по такой логике можно считать, что контрнаступление началось еще 24 февраля. По мнению эксперта, которое он высказал в интервью ютуб-каналу Politeka, Подоляк просто пытается "информационно как бы парировать вот это ожидание контрнаступления, которое затянулось", а в обществе все больше вопросов, состоится ли оно вообще. При этом политолог указал, что "Бахмут съел ресурсы обеих сторон".Кстати, о ресурсах. Телеграм-канал ЗеРада указывает, что бойцы ЧВК "Вагнер" уходят из Бахмута в тыл для доукомплектования и подготовки. А куда их бросят после передышки? "Плохие новости для наступа (наступления – Ред.) состоят в том, что ЧВК будет брошено туда, где будет основное направление контрнаступления ВСУ. Где прорвется фронт, туда и бросят, скорее всего, отдохнувших вагнеровцев", - пишет ЗеРада.Авторы канала добавляют, что не зря базы, куда выводят ЧВК, находятся в Крыму, поскольку "самое желанное направление удара ВСУ – Мелитополь-Бердянск".По мнению Бортника, скорее всего, украинское наступление будет летом, пика своих возможностей Украина достигнет со второй половины июля, а сейчас Киев проводит подготовительные мероприятия.Бортник отметил, что при этом Киев использует свои преимущество – так, он утверждает, что сухопутная армия Украины сейчас больше российской, потому Украине выгодно максимальное растягивание линии фронта, точнее, растягивает вдоль этой линии резервов, которые есть у России – "вот одна из причин белгородского рейда". Поэтому попыток таких рейдов будет много, сделал вывод эксперт.По мнению Бортника, все это "можно оценивать, как подготовку к финальному удару украинского контрнаступления". Но, добавил политолог, русские тоже не спят, они наносят удары по украинским резервам, предпринимают иные меры – "может случиться не так, как все планируют", у каждого игрока свой план – и "решительного финального удара может и не состояться".А вот политолог Виктор Небоженко в интервью тому же каналу высказал мнение, что все только начинается, что человечество погружается в новую мировую войну – может быть, пока в гибридной форме, в какой, например, шла "холодная" война, закончившаяся поражением и распадом СССР. Вот и сейчас мировые игроки намерены решать накопившиеся вопросы… И, если так, продолжил эксперт, то этот конфликт не закончится только на Украине.

https://ukraina.ru/20230529/1046664773.html

https://ukraina.ru/20230528/1046651523.html

https://ukraina.ru/20230528/1046647805.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, контрнаступление, всу, россия, запад, эксперты