https://ukraina.ru/20230529/1046685204.html

Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет

Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет - 29.05.2023 Украина.ру

Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет

Украинский парламент проголосовал в поддержку предложения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Ирана сроком на 50 лет, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале 29 мая

2023-05-29T17:31

2023-05-29T17:31

2023-05-29T17:31

новости

иран

украина

владимир зеленский

санкции

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду предложение о введении на 50 лет санкций в отношении ИранаРанее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после информации о якобы поставках Тегераном беспилотников Москве, Киев теоретически мог бы провести военную операцию на территории страны для уничтожения производства дронов.В МИД РФ опровергли это, отметив, что эти данные вброшены в американские СМИ искусственно и остаются бездоказательными.Некоторое время назад на форуме в Тегеране министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал вспомнить о корнях конфликта на Украине и обратить внимание на действия игроков, создавших предпосылки для этого кризиса, разжигающих его и провоцирующих одну из сторон.

https://ukraina.ru/20230515/1046206087.html

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2023

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новости, иран, украина, владимир зеленский, санкции