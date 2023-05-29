Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет - 29.05.2023 Украина.ру
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Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет
Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет - 29.05.2023 Украина.ру
Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет
Украинский парламент проголосовал в поддержку предложения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Ирана сроком на 50 лет, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале 29 мая
2023-05-29T17:31
2023-05-29T17:31
новости
иран
украина
владимир зеленский
санкции
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Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду предложение о введении на 50 лет санкций в отношении ИранаРанее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после информации о якобы поставках Тегераном беспилотников Москве, Киев теоретически мог бы провести военную операцию на территории страны для уничтожения производства дронов.В МИД РФ опровергли это, отметив, что эти данные вброшены в американские СМИ искусственно и остаются бездоказательными.Некоторое время назад на форуме в Тегеране министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал вспомнить о корнях конфликта на Украине и обратить внимание на действия игроков, создавших предпосылки для этого кризиса, разжигающих его и провоцирующих одну из сторон.
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новости, иран, украина, владимир зеленский, санкции
Новости, Иран, Украина, Владимир Зеленский, санкции

Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет

17:31 29.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран
Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Украинский парламент проголосовал в поддержку предложения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Ирана сроком на 50 лет, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале 29 мая
Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду предложение о введении на 50 лет санкций в отношении Ирана
"Парламент одобрил предложение СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет. За - 328", - написал Железняк.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после информации о якобы поставках Тегераном беспилотников Москве, Киев теоретически мог бы провести военную операцию на территории страны для уничтожения производства дронов.
В МИД РФ опровергли это, отметив, что эти данные вброшены в американские СМИ искусственно и остаются бездоказательными.
Некоторое время назад на форуме в Тегеране министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал вспомнить о корнях конфликта на Украине и обратить внимание на действия игроков, создавших предпосылки для этого кризиса, разжигающих его и провоцирующих одну из сторон.
Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС
15 мая, 10:38
В США опасаются укрепления союза России и ИранаСША и их союзникам следует озаботиться из-за укрепляющихся отношения России и Ирана, заявили обозреватели новостного портала 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс 15 мая
 
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