https://ukraina.ru/20230529/1046681255.html

Депутат Госдумы: разговоры о дефолте в США – хорошо поставленное шоу и политическая игра

Депутат Госдумы: разговоры о дефолте в США – хорошо поставленное шоу и политическая игра - 29.05.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы: разговоры о дефолте в США – хорошо поставленное шоу и политическая игра

Разговоры о дефолте в США лишь шоу и политическая игра, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости 29 мая

2023-05-29T16:31

2023-05-29T16:31

2023-05-29T16:31

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ростислав ищенко

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Президент США Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, что позволит избежать дефолта в стране.Депутат Госдумы отметил, что "бумажная долларовая масса" сегодня и вовсе стала цифровой и ничем не обеспечена.По мнению Шеремета, вся ликвидность доллара держится исключительно на политических интригах и штыках американской армии.По его словам, Вашингтон, насаждая всему миру и прикрываясь мифической демократией, прежде всего, решает свои экономические интересы.Шеремет сравнил США с растением-паразитом. Они за счёт других они поддерживают ликвидность долларовой массы и благодаря своим спекулятивным политическим и военным манипуляциям каждый раз вопреки всему выходят "сухими из воды", латая свои большие дыры трещащей по швам лоскутной экономики, отметил депутат.По его мнению, дефолт в США настанет только тогда, когда прервётся цепочка государств-доноров, питающих американскую экономику.Как сообщалось ранее, американский госдолг достиг нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и „пробил“ законодательно установленный потолок.Глава Минфина США Джанет Йеллен неоднократно направляла письма спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, предупреждая о возможном дефолте уже 1 июня.Белый дом требовал от Конгресса поднятия потолка госдолга безо всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, требовала для этого урезания бюджетных расходов.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге оценил шансы на объявление дефолта в США в ближайшее время и объяснил, какими последствиями это грозит для экономик других стран.Эксперт не отрицает возможности объявления Штатами дефолта. Ранее, отмечает он, они прекращали финансирование государственных организаций и ждали, когда будет достигнута договорённость.Ищенко резюмировал, что дефолт всё равно придется объявлять: и скорее раньше, чем позжеПодробнее об этом можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

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новости, шеремет, госдума, сша, конгресс сша, президент сша, госдолг, джо байден, ростислав ищенко, джанет йеллен