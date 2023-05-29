Депутат Госдумы: разговоры о дефолте в США – хорошо поставленное шоу и политическая игра - 29.05.2023 Украина.ру
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Депутат Госдумы: разговоры о дефолте в США – хорошо поставленное шоу и политическая игра
Депутат Госдумы: разговоры о дефолте в США – хорошо поставленное шоу и политическая игра - 29.05.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы: разговоры о дефолте в США – хорошо поставленное шоу и политическая игра
Разговоры о дефолте в США лишь шоу и политическая игра, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости 29 мая
2023-05-29T16:31
2023-05-29T16:31
новости
шеремет
госдума
сша
конгресс сша
президент сша
госдолг
джо байден
ростислав ищенко
джанет йеллен
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Президент США Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, что позволит избежать дефолта в стране.Депутат Госдумы отметил, что "бумажная долларовая масса" сегодня и вовсе стала цифровой и ничем не обеспечена.По мнению Шеремета, вся ликвидность доллара держится исключительно на политических интригах и штыках американской армии.По его словам, Вашингтон, насаждая всему миру и прикрываясь мифической демократией, прежде всего, решает свои экономические интересы.Шеремет сравнил США с растением-паразитом. Они за счёт других они поддерживают ликвидность долларовой массы и благодаря своим спекулятивным политическим и военным манипуляциям каждый раз вопреки всему выходят "сухими из воды", латая свои большие дыры трещащей по швам лоскутной экономики, отметил депутат.По его мнению, дефолт в США настанет только тогда, когда прервётся цепочка государств-доноров, питающих американскую экономику.Как сообщалось ранее, американский госдолг достиг нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и „пробил“ законодательно установленный потолок.Глава Минфина США Джанет Йеллен неоднократно направляла письма спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, предупреждая о возможном дефолте уже 1 июня.Белый дом требовал от Конгресса поднятия потолка госдолга безо всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, требовала для этого урезания бюджетных расходов.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге оценил шансы на объявление дефолта в США в ближайшее время и объяснил, какими последствиями это грозит для экономик других стран.Эксперт не отрицает возможности объявления Штатами дефолта. Ранее, отмечает он, они прекращали финансирование государственных организаций и ждали, когда будет достигнута договорённость.Ищенко резюмировал, что дефолт всё равно придется объявлять: и скорее раньше, чем позжеПодробнее об этом можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
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новости, шеремет, госдума, сша, конгресс сша, президент сша, госдолг, джо байден, ростислав ищенко, джанет йеллен
Новости, Шеремет, Госдума, США, Конгресс США, президент США, госдолг, Джо Байден, Ростислав Ищенко, Джанет Йеллен

Депутат Госдумы: разговоры о дефолте в США – хорошо поставленное шоу и политическая игра

16:31 29.05.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Разговоры о дефолте в США лишь шоу и политическая игра, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости 29 мая
Президент США Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, что позволит избежать дефолта в стране.
"Разговоры о дефолте в США - это лишь хорошо поставленное шоу и своеобразная политическая игра. В Америке дефолта быть в принципе не может, так как они давно банкроты и вся их бумажная долларовая масса[…] является обычным мыльным пузырем". – заявил Шеремет.
Депутат Госдумы отметил, что "бумажная долларовая масса" сегодня и вовсе стала цифровой и ничем не обеспечена.
По мнению Шеремета, вся ликвидность доллара держится исключительно на политических интригах и штыках американской армии.
По его словам, Вашингтон, насаждая всему миру и прикрываясь мифической демократией, прежде всего, решает свои экономические интересы.
Шеремет сравнил США с растением-паразитом. Они за счёт других они поддерживают ликвидность долларовой массы и благодаря своим спекулятивным политическим и военным манипуляциям каждый раз вопреки всему выходят "сухими из воды", латая свои большие дыры трещащей по швам лоскутной экономики, отметил депутат.
По его мнению, дефолт в США настанет только тогда, когда прервётся цепочка государств-доноров, питающих американскую экономику.
"Как ни странно, таким донором является территория, удаленная от них за тысячи километров, например злополучная Украина. Они обманом, подкупом и лестью развязали там войну и зарабатывают на этом колоссальные состояния", - сказал депутат.
- РИА Новости, 1920, 04.05.2023
4 мая, 04:38
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Как сообщалось ранее, американский госдолг достиг нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и „пробил“ законодательно установленный потолок.
Глава Минфина США Джанет Йеллен неоднократно направляла письма спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, предупреждая о возможном дефолте уже 1 июня.
Белый дом требовал от Конгресса поднятия потолка госдолга безо всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, требовала для этого урезания бюджетных расходов.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге оценил шансы на объявление дефолта в США в ближайшее время и объяснил, какими последствиями это грозит для экономик других стран.
Эксперт не отрицает возможности объявления Штатами дефолта. Ранее, отмечает он, они прекращали финансирование государственных организаций и ждали, когда будет достигнута договорённость.
Ищенко резюмировал, что дефолт всё равно придется объявлять: и скорее раньше, чем позже
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.
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