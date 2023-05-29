https://ukraina.ru/20230529/1046678775.html

La Repubblica: страны G7 готовят "пряник" Зеленскому, чтобы быстрее склонить его к миру

La Repubblica: страны G7 готовят "пряник" Зеленскому, чтобы быстрее склонить его к миру - 29.05.2023 Украина.ру

La Repubblica: страны G7 готовят "пряник" Зеленскому, чтобы быстрее склонить его к миру

Страны G7 втайне готовят "гарантии безопасности" для Украины на случай урегулирования конфликта, сообщила итальянская газета La Repubblica 28 мая

2023-05-29T15:39

2023-05-29T15:39

2023-05-29T15:39

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Автор статьи отмечает, что в качестве политических гарантий Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС.По словам автора статьи, США хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, потому что это может сказаться на предвыборной кампании нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.Джо Байден вместе с экс-президентом Дональдом Трампом баллотируется на пост президента на выборах 2024 года.Кроме того, правительства Франции, Германии и Италии не знают, как долго еще они смогут рассчитывать на поддержку избирателей в своем взаимодействии с Киевом, потому что у них заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы, уточняет издание.Трехдневный саммит лидеров G7 завершился в Хиросиме, по итогам которого Вашингтон не отрицает поставки Украине истребителей F-16, а Лондон и Амстердам договорились создать коалицию для их передачи Киеву.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

https://ukraina.ru/20230525/1046580672.html

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новости, владимир зеленский, запад, ес, g7, саммит