La Repubblica: страны G7 готовят "пряник" Зеленскому, чтобы быстрее склонить его к миру - 29.05.2023 Украина.ру
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La Repubblica: страны G7 готовят "пряник" Зеленскому, чтобы быстрее склонить его к миру
La Repubblica: страны G7 готовят "пряник" Зеленскому, чтобы быстрее склонить его к миру - 29.05.2023 Украина.ру
La Repubblica: страны G7 готовят "пряник" Зеленскому, чтобы быстрее склонить его к миру
Страны G7 втайне готовят "гарантии безопасности" для Украины на случай урегулирования конфликта, сообщила итальянская газета La Repubblica 28 мая
2023-05-29T15:39
2023-05-29T15:39
новости
владимир зеленский
запад
ес
g7
саммит
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Автор статьи отмечает, что в качестве политических гарантий Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС.По словам автора статьи, США хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, потому что это может сказаться на предвыборной кампании нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.Джо Байден вместе с экс-президентом Дональдом Трампом баллотируется на пост президента на выборах 2024 года.Кроме того, правительства Франции, Германии и Италии не знают, как долго еще они смогут рассчитывать на поддержку избирателей в своем взаимодействии с Киевом, потому что у них заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы, уточняет издание.Трехдневный саммит лидеров G7 завершился в Хиросиме, по итогам которого Вашингтон не отрицает поставки Украине истребителей F-16, а Лондон и Амстердам договорились создать коалицию для их передачи Киеву.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
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новости, владимир зеленский, запад, ес, g7, саммит
Новости, Владимир Зеленский, Запад, ЕС, G7, саммит

La Repubblica: страны G7 готовят "пряник" Зеленскому, чтобы быстрее склонить его к миру

15:39 29.05.2023
 
© скриншотВладимир Зеленский 10 октября 2022 года
Владимир Зеленский 10 октября 2022 года
© скриншот
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Страны G7 втайне готовят "гарантии безопасности" для Украины на случай урегулирования конфликта, сообщила итальянская газета La Repubblica 28 мая
Автор статьи отмечает, что в качестве политических гарантий Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС.
"США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он смягчил требования, сделав их более "приемлемыми для стран Глобального Юга", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, США хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, потому что это может сказаться на предвыборной кампании нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.
Джо Байден вместе с экс-президентом Дональдом Трампом баллотируется на пост президента на выборах 2024 года.
Кроме того, правительства Франции, Германии и Италии не знают, как долго еще они смогут рассчитывать на поддержку избирателей в своем взаимодействии с Киевом, потому что у них заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы, уточняет издание.
Трехдневный саммит лидеров G7 завершился в Хиросиме, по итогам которого Вашингтон не отрицает поставки Украине истребителей F-16, а Лондон и Амстердам договорились создать коалицию для их передачи Киеву.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.
По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.
Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.
Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на нашем сайте.
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"Манифест мирового правительства". Как Запад пытается править миром, не привлекая внимания санитаровИздание Financial Times опубликовало статью под названием "G7 должна признать, что не может править миром", в которой высказывается жесткая, а подчас даже откровенно насмешливая критика в адрес лидеров коллективного Запада
 
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