Зеленский не оправдал доверие запада - The American Spectator
Президент Украины Владимир Зеленский утратил доверие западных стран после потери Артемовска, пишет Джеймс Роббинс для издания The American Spectator 29 мая
В ночь на 21 мая Министерство обороны России сообщило, что в результате наступательных действий бойцов группы "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ Артёмовск был взят под контроль.
"Киев разыграл битву, обязался удерживать город, ввел дополнительные войска и сделал это важной миссией. Он пошел ва-банк при плохой руке, и теперь мы видим результаты", — говорится в публикации.
В материале статьи автор рассказал, что в декабре прошлого года Зеленский, выступая в Конгрессе США, заявил, что Артемовск — это "цитадель" Донбасса, битва в которой "изменит траекторию нашей войны за независимость и свободу".
Автор также отметил, что на прошедшем саммите G7 в Японии Зеленский просил о продолжения военной помощи и очень сожалел, что потерял Артемовска.
Автор также отметил, что на прошедшем саммите G7 в Японии Зеленский просил о продолжения военной помощи и очень сожалел, что потерял Артемовска.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев сказал, что Киев боится потерять последние людские резервы в ходе контрнаступления.
Возможно, они будут атаковать медленно, прощупывая слабые места, добавил он.
В Артёмовске же была мясорубка, так как Украина не хотела терять этот город из-за огромного морального ущерба, который последовал за этим, отметил Суздальцев.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью на сайте Украина.ру.
27 мая, 07:16Доброволец Ярослав Манцевич: Взятие Артемовска ничего не значит. Главное — его удержатьСамое главное теперь — удержать Артемовск, чтобы не повторять штурм, не нести снова такие же потери, какие были при взятии. Артемовск — некая политическая составляющая. Для тех, кто его удержит, это будет знаковой победой, считает доброволец Ярослав Манцевич с позывным "Манц".