https://ukraina.ru/20230529/1046678083.html

Зеленский не оправдал доверие запада - The American Spectator

Зеленский не оправдал доверие запада - The American Spectator - 29.05.2023 Украина.ру

Зеленский не оправдал доверие запада - The American Spectator

Президент Украины Владимир Зеленский утратил доверие западных стран после потери Артемовска, пишет Джеймс Роббинс для издания The American Spectator 29 мая

2023-05-29T16:03

2023-05-29T16:03

2023-05-29T16:03

новости

артемовск

владимир зеленский

украина

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В ночь на 21 мая Министерство обороны России сообщило, что в результате наступательных действий бойцов группы "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ Артёмовск был взят под контроль.В материале статьи автор рассказал, что в декабре прошлого года Зеленский, выступая в Конгрессе США, заявил, что Артемовск — это "цитадель" Донбасса, битва в которой "изменит траекторию нашей войны за независимость и свободу". Автор также отметил, что на прошедшем саммите G7 в Японии Зеленский просил о продолжения военной помощи и очень сожалел, что потерял Артемовска.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев сказал, что Киев боится потерять последние людские резервы в ходе контрнаступления.Возможно, они будут атаковать медленно, прощупывая слабые места, добавил он.В Артёмовске же была мясорубка, так как Украина не хотела терять этот город из-за огромного морального ущерба, который последовал за этим, отметил Суздальцев.Подробнее об этом можно прочитать в интервью на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230527/1046626306.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артемовск, владимир зеленский, украина