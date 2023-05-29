Станислав Стремидловский: Польские политики начнут искать "русские портянки" среди своих оппонентов - 29.05.2023 Украина.ру
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Станислав Стремидловский: Польские политики начнут искать "русские портянки" среди своих оппонентов
Станислав Стремидловский: Польские политики начнут искать "русские портянки" среди своих оппонентов - 29.05.2023 Украина.ру
Станислав Стремидловский: Польские политики начнут искать "русские портянки" среди своих оппонентов
Тема участия своих военных в войне на стороне ВСУ табуирована в польских медиа, считает эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2023-05-29T15:39
2023-05-29T15:39
интервью
польша
всу
политики
туск
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По словам местных жителей, среди диверсантов, совершивших набег на Белгородскую область, были польские военные.- Станислав, насколько в польском обществе популярна идея войны с Россией?- Эта идея не популярна в польском обществе, недаром появилось движение "Это не наша война", которое возглавляет политолог геополитик Лешик Сыкульский. Все возможные рассуждения на эту тему не пользуются популярностью, поскольку воевать с Россией поляки не хотят.С другой стороны, я недавно читал материал одного из польских проправительственных экспертов, где впервые увидел от польского аналитика заявления о том, что раз это не наша война, то как мы объясним полякам такие траты на вооружение? Вбухиваются миллиарды злотых на закупки британского, американского и южнокорейского оружия.- Периодически появляется информация, что на стороне ВСУ сражаются не только польские наемники, но и военнослужащие регулярной армии Польши.- В польском медиапространстве эта тема практически не обсуждается. Максимум, о чем говорят, это об участии добровольцев. Но при этом делается акцент, что это волонтеры, которые помогают как медики, сборщики гуманитарной помощи. Тема участия поляков в войне на Украине с оружием в руках табуирована.- А насколько накалены сейчас отношения между Польшей Россией и Белоруссией, учитывая то, что страны закрывают свои границы для большегрузов?- После слов пресс-секретаря России Дмитрия Пескова о том, что Польша — это откровенно враждебная страна, позиция России понятна.Сейчас Польша хочет проверить около 60 транспортных компаний, которые были зарегистрированы в этой стране. Подозревают, что в этих компаниях – российский капитал. То есть это позволяет обходить санкции Европейского союза, которые запрещают транспортным средствам из России въезжать в ЕС.Такие шаги Польша будет предпринимать, другой вопрос, будет ли она предпринимать военную активность в направлении России и Белоруссии. Потенциал она наращивает, а военном деле и в геополитике важны не только ваши намерения, но и ваш потенциал. Если у вас на стене повешено ружье, то оно обязательно выстрелит в третьем акте. А если это гранатомет, то это уже несколько иное. И Польша хочет с ружья перейти на гранатомет.- Мы уже обсуждали с вами личность отставного генерала Вальдемара Скшипчака, который недавно заявил, что Польша поддержит переворот в Белоруссии своими вооруженными силами. Вы считаете его фриком, но вероятно, эти слова следует принять во внимание?- Скшипчак после реакции России, Белоруссии, холодной реакции польского общества сдал назад. В очередном интервью он заявил, что его неправильно поняли, а имел в виду он совершенно другое. Если в Белоруссии поднимется такой бунт, и белорусы побегут в Польшу, как украинцы, то мы должны будем им помочь, говорит он.Военная кампания против Белоруссии – это военная кампания против России, а это ядерная война. А кому хочется получить ракетой по Варшаве? Таких дураков нет.- В Польше создают комиссию по изучению российского влияния. Это охота на ведьм в преддверии парламентских выборов?- Это типичная охота на ведьм. Обвинения России в том, что она вмешивается в выборы, мы слышали от разных западных стран. Но был только один прецедент, когда это привело к реальным действиям. А именно во времена президента Дональда Трампа ФБР вело незаконное расследование, основанное на ложной информации.Создав комиссию по расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность Польши с 2007 по 2022 годы Варшава может повторить американский прецедент. То есть смогут начать реальные политические преследования или репрессии, потому что комиссия создаётся, когда большинство в Сейме у партии "Партия и справедливость".Все это будет направлено на Дональда Туска, лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа", на его соратников и сторонников.Допустим, если на выборах осенью большинство получит "Гражданская платформа"... Не думаю, что она распустит эту комиссию. Она может ею воспользоваться и назначить туда своих людей и преследовать в свою очередь партию "право и справедливость". А уж обвинения со стороны оппозиции в том, что "ПиС" — это "русские портянки", "агенты Кремля" распространены в той же степени, в какой и обвинения "ПиС" в адрес своих оппонентов в том, что те работают в интересах Путина.- То есть нас ожидает длительные период межклановых разборок в польской политике?- Польша вступает в эпоху маккартизма. Это то, что было в Штатах при сенаторе Джозефе Маккарти и его Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.Остается только надеяться, то тоталитарные тенденции в Польше не приобретут того ужасающего масштаба, который мы видим сейчас на примере США. Хотя надежда на это — слабая.
https://ukraina.ru/20221122/1041064473.html
https://ukraina.ru/20230528/1046652207.html
https://ukraina.ru/20230529/1046651054.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
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96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, польша, всу, политики, туск
Интервью, Польша, ВСУ, политики, Туск

Станислав Стремидловский: Польские политики начнут искать "русские портянки" среди своих оппонентов

15:39 29.05.2023
 
© скриншот видео "ИА REGNUM"Станислав Стремидловский интервью
Станислав Стремидловский интервью
© скриншот видео "ИА REGNUM"
Читать в
Денис Рудометов
автор Украина.ру
Все материалы
Тема участия своих военных в войне на стороне ВСУ табуирована в польских медиа, считает эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По словам местных жителей, среди диверсантов, совершивших набег на Белгородскую область, были польские военные.
- Станислав, насколько в польском обществе популярна идея войны с Россией?
- Эта идея не популярна в польском обществе, недаром появилось движение "Это не наша война", которое возглавляет политолог геополитик Лешик Сыкульский.
Все возможные рассуждения на эту тему не пользуются популярностью, поскольку воевать с Россией поляки не хотят.
С другой стороны, я недавно читал материал одного из польских проправительственных экспертов, где впервые увидел от польского аналитика заявления о том, что раз это не наша война, то как мы объясним полякам такие траты на вооружение?
Вбухиваются миллиарды злотых на закупки британского, американского и южнокорейского оружия.
Станислав Стремидловский интервью
22 ноября 2022, 04:36
Станислав Стремидловский: кто онСтанислав Стремидловский — шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM, эксперт по вопросам территориального и регионального планирования и развития
- Периодически появляется информация, что на стороне ВСУ сражаются не только польские наемники, но и военнослужащие регулярной армии Польши.
- В польском медиапространстве эта тема практически не обсуждается. Максимум, о чем говорят, это об участии добровольцев. Но при этом делается акцент, что это волонтеры, которые помогают как медики, сборщики гуманитарной помощи.
Тема участия поляков в войне на Украине с оружием в руках табуирована.
- А насколько накалены сейчас отношения между Польшей Россией и Белоруссией, учитывая то, что страны закрывают свои границы для большегрузов?
- После слов пресс-секретаря России Дмитрия Пескова о том, что Польша — это откровенно враждебная страна, позиция России понятна.
Сейчас Польша хочет проверить около 60 транспортных компаний, которые были зарегистрированы в этой стране. Подозревают, что в этих компаниях – российский капитал. То есть это позволяет обходить санкции Европейского союза, которые запрещают транспортным средствам из России въезжать в ЕС.
Такие шаги Польша будет предпринимать, другой вопрос, будет ли она предпринимать военную активность в направлении России и Белоруссии. Потенциал она наращивает, а военном деле и в геополитике важны не только ваши намерения, но и ваш потенциал.
Если у вас на стене повешено ружье, то оно обязательно выстрелит в третьем акте. А если это гранатомет, то это уже несколько иное. И Польша хочет с ружья перейти на гранатомет.
нашивка польского спецназа (Jednostka Wojskowa Grom) - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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- Мы уже обсуждали с вами личность отставного генерала Вальдемара Скшипчака, который недавно заявил, что Польша поддержит переворот в Белоруссии своими вооруженными силами. Вы считаете его фриком, но вероятно, эти слова следует принять во внимание?
- Скшипчак после реакции России, Белоруссии, холодной реакции польского общества сдал назад. В очередном интервью он заявил, что его неправильно поняли, а имел в виду он совершенно другое.
Если в Белоруссии поднимется такой бунт, и белорусы побегут в Польшу, как украинцы, то мы должны будем им помочь, говорит он.
Военная кампания против Белоруссии – это военная кампания против России, а это ядерная война. А кому хочется получить ракетой по Варшаве? Таких дураков нет.
- В Польше создают комиссию по изучению российского влияния. Это охота на ведьм в преддверии парламентских выборов?
- Это типичная охота на ведьм. Обвинения России в том, что она вмешивается в выборы, мы слышали от разных западных стран. Но был только один прецедент, когда это привело к реальным действиям. А именно во времена президента Дональда Трампа ФБР вело незаконное расследование, основанное на ложной информации.
Создав комиссию по расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность Польши с 2007 по 2022 годы Варшава может повторить американский прецедент. То есть смогут начать реальные политические преследования или репрессии, потому что комиссия создаётся, когда большинство в Сейме у партии "Партия и справедливость".
Все это будет направлено на Дональда Туска, лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа", на его соратников и сторонников.
Олег Неменский
Вчера, 04:38
Олег Неменский о том, как Польша и Украина готовят войну против Белоруссии
Допустим, если на выборах осенью большинство получит "Гражданская платформа"... Не думаю, что она распустит эту комиссию. Она может ею воспользоваться и назначить туда своих людей и преследовать в свою очередь партию "право и справедливость".
А уж обвинения со стороны оппозиции в том, что "ПиС" — это "русские портянки", "агенты Кремля" распространены в той же степени, в какой и обвинения "ПиС" в адрес своих оппонентов в том, что те работают в интересах Путина.
- То есть нас ожидает длительные период межклановых разборок в польской политике?
- Польша вступает в эпоху маккартизма. Это то, что было в Штатах при сенаторе Джозефе Маккарти и его Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.
Остается только надеяться, то тоталитарные тенденции в Польше не приобретут того ужасающего масштаба, который мы видим сейчас на примере США. Хотя надежда на это — слабая.
 
ИнтервьюПольшаВСУполитикиТуск
 
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