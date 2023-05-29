https://ukraina.ru/20230529/1046663282.html

"Идите со своей Украиной": харьковчане передрались с львовянами

"Идите со своей Украиной": харьковчане передрались с львовянами - 29.05.2023 Украина.ру

"Идите со своей Украиной": харьковчане передрались с львовянами

Во Львове произошла массовая драка между харьковчами и львованами, сообщил телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" 28 мая

2023-05-29T10:46

2023-05-29T10:46

2023-05-29T10:46

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украина

львов

львовяне

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драка

харьков

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Сообщается, что инцидент произошел 27 мая около 21:30, в Железнодорожном районе Львова (микрорайон Левандовка) на улице Озерная.Между двумя группами жителей после застолья возникла словесная перепалка и драка, говорится в сообщении.Как сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны", после этого началась массовая драка, в результате которой харьковчанин и львовянин получили серьезные ранения головы – они госпитализированы.В то же время, несколько человек также получили травмы, медики оказали им помощь на месте инцидента.Политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру ранее заявил, что России надо наносить больший урон противнику на территории западной Украины.На Западной Украине царят сложные настроения. Местные жители рассуждают так: "мы — галичане, а там (в зоне СВО) пусть русские с русскими разбираются", рассказал эксперт.Судя по их комментариям в соцсетях, растет недовольство от того, что мобилизация все чаще проходит в западных областях, когда жители "свободной Галиции" едут под Бахмут, добавил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Алексея Кочеткова на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

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новости, украина, львов, львовяне, харьковчане, драка, харьков