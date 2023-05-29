"Идите со своей Украиной": харьковчане передрались с львовянами
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національна поліція УкраїниНациональная полиция Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національна поліція України
Во Львове произошла массовая драка между харьковчами и львованами, сообщил телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" 28 мая
Сообщается, что инцидент произошел 27 мая около 21:30, в Железнодорожном районе Львова (микрорайон Левандовка) на улице Озерная.
Между двумя группами жителей после застолья возникла словесная перепалка и драка, говорится в сообщении.
"По словам очевидцев, харьковчане спровоцировали схватку негативными высказываниями об Украине. На возглас "Слава Украине!" они грубо ответили:" идите […] со своей Украиной!". – говорится в сообщении.
Как сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны", после этого началась массовая драка, в результате которой харьковчанин и львовянин получили серьезные ранения головы – они госпитализированы.
В то же время, несколько человек также получили травмы, медики оказали им помощь на месте инцидента.
Политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру ранее заявил, что России надо наносить больший урон противнику на территории западной Украины.
На Западной Украине царят сложные настроения. Местные жители рассуждают так: "мы — галичане, а там (в зоне СВО) пусть русские с русскими разбираются", рассказал эксперт.
Судя по их комментариям в соцсетях, растет недовольство от того, что мобилизация все чаще проходит в западных областях, когда жители "свободной Галиции" едут под Бахмут, добавил он.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Алексея Кочеткова на нашем сайте.
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