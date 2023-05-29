Военный эксперт рассказал, какой урон России уже сейчас пытаются нанести ВСУ на Запорожском направлении - 29.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, какой урон России уже сейчас пытаются нанести ВСУ на Запорожском направлении
Военный эксперт рассказал, какой урон России уже сейчас пытаются нанести ВСУ на Запорожском направлении - 29.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какой урон России уже сейчас пытаются нанести ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ на Запорожском направлении готовятся к оборонительным операциям. При этом мы видим сосредоточение сил украинской армии в районе Каменского, Орехова, Гуляйполя и в районе Времьевского выступа. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2023-05-29T07:00
2023-05-29T07:00
новости
россия
запорожская область
всу
артиллерия
авиация
ракеты
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Часть сил, которые враг готовил ранее, замечены на Запорожском направлении. Противник проводит разведки боем на этих участках. ВСУ используют артиллерию, авиацию и ракеты, чтобы ослабить нашу оборону. Поэтому наше командование ждет возможных ударов здесь, отметил эксперт.Но в целом России была бы выгодна конфигурация, когда противник атакует первым, тратит резервы, мы его сдерживаем, а потом контратакуем, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запорожская область, всу, артиллерия, авиация, ракеты
Новости, Россия, Запорожская область, ВСУ, артиллерия, авиация, ракеты

Военный эксперт рассказал, какой урон России уже сейчас пытаются нанести ВСУ на Запорожском направлении

07:00 29.05.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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ВС РФ на Запорожском направлении готовятся к оборонительным операциям. При этом мы видим сосредоточение сил украинской армии в районе Каменского, Орехова, Гуляйполя и в районе Времьевского выступа. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Часть сил, которые враг готовил ранее, замечены на Запорожском направлении. Противник проводит разведки боем на этих участках. ВСУ используют артиллерию, авиацию и ракеты, чтобы ослабить нашу оборону. Поэтому наше командование ждет возможных ударов здесь, отметил эксперт.
"Если события будут развиваться в позитивном для нас ключе, отражение украинских ударов позволит перейти к наступательным операциям на Запорожском направлении. Определенные силы у нас для этого есть", - констатировал Рожин.
Но в целом России была бы выгодна конфигурация, когда противник атакует первым, тратит резервы, мы его сдерживаем, а потом контратакуем, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияЗапорожская областьВСУартиллерияавиацияракеты
 
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