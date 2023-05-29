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Военный эксперт рассказал, какой урон России уже сейчас пытаются нанести ВСУ на Запорожском направлении

Военный эксперт рассказал, какой урон России уже сейчас пытаются нанести ВСУ на Запорожском направлении - 29.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какой урон России уже сейчас пытаются нанести ВСУ на Запорожском направлении

ВС РФ на Запорожском направлении готовятся к оборонительным операциям. При этом мы видим сосредоточение сил украинской армии в районе Каменского, Орехова, Гуляйполя и в районе Времьевского выступа. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2023-05-29T07:00

2023-05-29T07:00

2023-05-29T07:00

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Часть сил, которые враг готовил ранее, замечены на Запорожском направлении. Противник проводит разведки боем на этих участках. ВСУ используют артиллерию, авиацию и ракеты, чтобы ослабить нашу оборону. Поэтому наше командование ждет возможных ударов здесь, отметил эксперт.Но в целом России была бы выгодна конфигурация, когда противник атакует первым, тратит резервы, мы его сдерживаем, а потом контратакуем, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запорожская область, всу, артиллерия, авиация, ракеты