https://ukraina.ru/20230529/1046614441.html
Военный эксперт рассказал, какой урон России уже сейчас пытаются нанести ВСУ на Запорожском направлении
Военный эксперт рассказал, какой урон России уже сейчас пытаются нанести ВСУ на Запорожском направлении - 29.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какой урон России уже сейчас пытаются нанести ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ на Запорожском направлении готовятся к оборонительным операциям. При этом мы видим сосредоточение сил украинской армии в районе Каменского, Орехова, Гуляйполя и в районе Времьевского выступа. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2023-05-29T07:00
2023-05-29T07:00
2023-05-29T07:00
новости
россия
запорожская область
всу
артиллерия
авиация
ракеты
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Часть сил, которые враг готовил ранее, замечены на Запорожском направлении. Противник проводит разведки боем на этих участках. ВСУ используют артиллерию, авиацию и ракеты, чтобы ослабить нашу оборону. Поэтому наше командование ждет возможных ударов здесь, отметил эксперт.Но в целом России была бы выгодна конфигурация, когда противник атакует первым, тратит резервы, мы его сдерживаем, а потом контратакуем, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046577019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_897807331cf941ffb4696c87d2756816.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запорожская область, всу, артиллерия, авиация, ракеты
Новости, Россия, Запорожская область, ВСУ, артиллерия, авиация, ракеты
Военный эксперт рассказал, какой урон России уже сейчас пытаются нанести ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ на Запорожском направлении готовятся к оборонительным операциям. При этом мы видим сосредоточение сил украинской армии в районе Каменского, Орехова, Гуляйполя и в районе Времьевского выступа. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Часть сил, которые враг готовил ранее, замечены на Запорожском направлении. Противник проводит разведки боем на этих участках. ВСУ используют артиллерию, авиацию и ракеты, чтобы ослабить нашу оборону. Поэтому наше командование ждет возможных ударов здесь, отметил эксперт.
"Если события будут развиваться в позитивном для нас ключе, отражение украинских ударов позволит перейти к наступательным операциям на Запорожском направлении. Определенные силы у нас для этого есть", - констатировал Рожин.
Но в целом России была бы выгодна конфигурация, когда противник атакует первым, тратит резервы, мы его сдерживаем, а потом контратакуем, заключил собеседник издания.