В Киеве пожаловались на самую массированную атаку российских дронов после начала СВО - 28.05.2023 Украина.ру
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В Киеве пожаловались на самую массированную атаку российских дронов после начала СВО
В Киеве пожаловались на самую массированную атаку российских дронов после начала СВО - 28.05.2023 Украина.ру
В Киеве пожаловались на самую массированную атаку российских дронов после начала СВО
Российские войска нанесли самую массированную атаку с использованием дронов на Киев с начала спецоперации России на Украине, заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко в своём телеграм-канале 28 мая
2023-05-28T11:24
2023-05-28T11:24
новости
киев
россия
спецоперация
дроны
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Ранее СМИ сообщали, что ВСУ обстреляли Донецк, в результате чего пострадали двое детей.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" подполковник запаса ВС РФ Роман Шкурлатов сказал, что у России есть много сюрпризов, которыми она может удивить врага.Тем не менее российские войска действуют избирательно во избежание жертв среди местного населения на Украине, отметил он.СВО похожа на хирургическую операцию, когда удаляется злокачественное образование без вреда организму, добавил Шкурлатов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, россия, спецоперация, дроны
Новости, Киев, Россия, Спецоперация, дроны

В Киеве пожаловались на самую массированную атаку российских дронов после начала СВО

11:24 28.05.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Российские войска нанесли самую массированную атаку с использованием дронов на Киев с начала спецоперации России на Украине, заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко в своём телеграм-канале 28 мая
Ранее СМИ сообщали, что ВСУ обстреляли Донецк, в результате чего пострадали двое детей.
"Это была самая массированная атака дронами на столицу", – написал Попко.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" подполковник запаса ВС РФ Роман Шкурлатов сказал, что у России есть много сюрпризов, которыми она может удивить врага.
Тем не менее российские войска действуют избирательно во избежание жертв среди местного населения на Украине, отметил он.
СВО похожа на хирургическую операцию, когда удаляется злокачественное образование без вреда организму, добавил Шкурлатов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова на нашем сайте.
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- РИА Новости, 1920, 26.05.2023
26 мая, 10:38
Нашествие ястребов в столице Украины. О чем говорят на Киевском форуме безопасности В столице Украины 25–26 мая проходит 15-й Киевский форум безопасности, организованный бывшим лидером Майдана с прозвищем "Пуля-в-лоб" Арсением Яценюком. Центральная тема двухдневного форума — вступление Украины в НАТО. Основной лозунг — "Борьба за НАТО" (Fighting for NATO).
 
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