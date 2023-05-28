https://ukraina.ru/20230528/1046646185.html

В Киеве пожаловались на самую массированную атаку российских дронов после начала СВО

В Киеве пожаловались на самую массированную атаку российских дронов после начала СВО - 28.05.2023 Украина.ру

В Киеве пожаловались на самую массированную атаку российских дронов после начала СВО

Российские войска нанесли самую массированную атаку с использованием дронов на Киев с начала спецоперации России на Украине, заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко в своём телеграм-канале 28 мая

2023-05-28T11:24

2023-05-28T11:24

2023-05-28T11:24

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спецоперация

дроны

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Ранее СМИ сообщали, что ВСУ обстреляли Донецк, в результате чего пострадали двое детей.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" подполковник запаса ВС РФ Роман Шкурлатов сказал, что у России есть много сюрпризов, которыми она может удивить врага.Тем не менее российские войска действуют избирательно во избежание жертв среди местного населения на Украине, отметил он.СВО похожа на хирургическую операцию, когда удаляется злокачественное образование без вреда организму, добавил Шкурлатов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

https://ukraina.ru/20230526/1046593766.html

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новости, киев, россия, спецоперация, дроны