В Киеве пожаловались на самую массированную атаку российских дронов после начала СВО
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Российские войска нанесли самую массированную атаку с использованием дронов на Киев с начала спецоперации России на Украине, заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко в своём телеграм-канале 28 мая
Ранее СМИ сообщали, что ВСУ обстреляли Донецк, в результате чего пострадали двое детей.
"Это была самая массированная атака дронами на столицу", – написал Попко.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" подполковник запаса ВС РФ Роман Шкурлатов сказал, что у России есть много сюрпризов, которыми она может удивить врага.
Тем не менее российские войска действуют избирательно во избежание жертв среди местного населения на Украине, отметил он.
СВО похожа на хирургическую операцию, когда удаляется злокачественное образование без вреда организму, добавил Шкурлатов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова на нашем сайте.
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