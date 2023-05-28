Американский сенатор рад, что США тратят деньги на убийства русских на Украине - 28.05.2023 Украина.ру
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Американский сенатор рад, что США тратят деньги на убийства русских на Украине
Американский сенатор рад, что США тратят деньги на убийства русских на Украине - 28.05.2023 Украина.ру
Американский сенатор рад, что США тратят деньги на убийства русских на Украине
Вашингтон помогает Киеву не зря, так как в результате этого погибают россияне, заявил американский сенатор Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИА Новости 28 мая со ссылкой на видеофрагмент встречи на YouTube-канале Times Radio
2023-05-28T08:57
2023-05-28T08:57
новости
сша
украина
владимир зеленский
вашингтон
киевский режим
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Ранее Зеленский сообщил в своём телеграм-канале о проведении встречи с Грэмом в Киеве.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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452
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новости, сша, украина, владимир зеленский, вашингтон, киевский режим
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Вашингтон, киевский режим

Американский сенатор рад, что США тратят деньги на убийства русских на Украине

08:57 28.05.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Вашингтон помогает Киеву не зря, так как в результате этого погибают россияне, заявил американский сенатор Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИА Новости 28 мая со ссылкой на видеофрагмент встречи на YouTube-канале Times Radio
Ранее Зеленский сообщил в своём телеграм-канале о проведении встречи с Грэмом в Киеве.
"Русские умирают <...> Мы еще никогда не тратили деньги так удачно", – приводит слова сенатора РИА Новости.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.
Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.
На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на нашем сайте.
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19 мая, 13:19
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