Химическое оружие, обучение на "Абрамсах". Итоги 27 мая на Украине - 27.05.2023 Украина.ру
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Химическое оружие, обучение на "Абрамсах". Итоги 27 мая на Украине
Химическое оружие, обучение на "Абрамсах". Итоги 27 мая на Украине - 27.05.2023 Украина.ру
Химическое оружие, обучение на "Абрамсах". Итоги 27 мая на Украине
Украина может готовить провокацию с применением химического оружия перед наступлением ВСУ. Украинские военные начали обучение на американских танках Abrams
2023-05-27T18:06
2023-05-27T18:06
хроники
эксклюзив
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Главное управление разведки Минобороны Украины обвинило Россию в том, что та якобы готовится применить химическое оружие против собственных военных.ГУР заявило о том, что провокация проводится на территории Запорожской области, у Энергодара. В подтверждение своих слов украинские разведчики опубликовали якобы перехват двух разговоров российских военных."Стрела-10", "Стрела-10", я "Чита". Возможна выброска химического оружия с коптеров", - говорят якобы российские военные в одном из перехватов.В другом также речь идёт об атаке коптеров."Стрела-10", "Стрела-10", я "Молодой". Внимание: работает бл****ая птичка, недалеко от нас скинули две х***и, возможно с химическими элементами", - говорят якобы российские военные в другом перехвате.При этом без подводки ГУР МОУ понятно, что военные предупреждают друг друга о БПЛА противника, которые могут сбрасывать химическое оружие. Т.е. речь не о подготовке провокации, а о сообщении о возможной и, во втором случае, осуществившейся атаки."Идите лесом, клоуны", - прокомментировал заявление ГУР МОУ украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Примечательно, что в это сообщение не поверили даже негативно настроенные по отношению к ВС РФ украинцы.Ранее, 13 января,в соцсетях появилось очередное видео, подтверждающее применение Вооружёнными силами Украины химического оружия в боях в Донбассе. Одним из распространивших видео был телеграм-канал военкора РИА ФАН Александра Яремчука."Видео снимает, как пишут, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадьяра" — Роберт Иосифович Бровди (в девичестве Владимир Ильяшевич Бацко). На кадрах видно, как украинские бойцы занимаются подготовкой небольших беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для сброса очень интересных самодельных боеприпасов, которые с большой долей вероятностью снаряжены химическим оружием. Они были переданы человеком с позывным Шаман из 63 ОМБР ВСУ. 28 декабря 2022 года данное подразделение находилось на рубеже Опытное — Клещеевка, однако впоследствии могло быть передислоцировано на одно из направлений в городе Бахмуте", — подписал автор канала видео.Он указал на то, что снаряды выполнены из самодельных тонкостенных цилиндров, наполненных каким-то химическим веществом."На это указывает проставленные на боеприпасах масса содержимого — причем на каждом оно разное и в среднем составляет 700 грамм. Головной взрыватель не похож на накальное устройство, предназначенное для детонации и больше напоминает устройства для смешивания или распыления химических веществ. Ну и главный признак — снаряды хранятся в холодильнике, чтобы не допустить термического расширения вещества и нарушения герметичности оболочки. Обычные снаряды в холодильнике не хранят", — указал автор канала.На видео украинский военный угрожает, что россияне "ответят за Соледар", и призывает их "готовиться"."С высокой долей вероятности данные боеприпасы начинены синильной кислотой HCN. Это ядовитая летучая жидкость, поэтому на видео её и хранят в холодильнике. Кто интересуется характеристиками вещества - погуглите, вещь страшная. 85-90% случаев отравлений заканчиваются смертью. Пресловутый "цианистый калий" из детективов - соль синильной кислоты. А немцы во время ВОВ с помощью HCN делали яд "Циклон-Б", которым умертвщляли узников концлагерей... По моему мнению, дроны-камикадзе предназначены прежде всего для поражения противника именно внутри помещений (а речь идет о городских боях в Соледаре). Так вырастает концентрация смертельного яда в воздухе. При вдыхании паров в концентрации более 0,4 мг/л HCN вызывает отравление, завершающееся cмepтельным исходом. Если концентрация вещества в воздухе превышает 11 мг/л, то интоксикация парами возможна даже чрескожно. Другим косвенным признаком наличия отравляющего вещества в боеприпасах служит то, что дроны-камикадзе не обычные Mavic, а именно fpv - крайне маневренные, способные пролетать между ветвей деревьев. Поэтому попадание в любое окно здания для них - "семечки"", - прокомментировал публикацию канала российский журналист Сергей Шилов.Он отметил, что лучшим средством против этого оружия является противогаз.До этого — 7 января — военкор Александр Симонов распространил видео с бойцом ЧВК "Вагнер", на котором тот рассказывал о том, как украинские военные применяли против "вагнеровцев" химическое оружие на артёмовском направлении.Таким образом, применение химоружия - обычная практика ВСУ, которая, к тому же, не осуждается Западом.Обучение на AbramsПервая группа из примерно 400 украинских военнослужащих начала обучение в Германии эксплуатации и обслуживанию американских танков M1 Abrams, заявил представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн в комментарии The New York Times.Около 200 военнослужащих – примерно один бронетанковый батальон – 26 мая приступили к обучению на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе, Германия.Обучение включает в себя базовые солдатские задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты, и, в конечном итоге, более крупные учения с участием батальонных подразделений, противостоящих друг другу.Как подчеркнул Гарн, оставшиеся 200 украинских солдат начали обучение тому, как заправлять и обслуживать танки.Ранее представители Пентагона заявляли, что приблизительно 31 американский танк отправят в Германию для использования в программе подготовки украинских войск, которая, как ожидается, займет от 10 до 12 недель. Боеспособные танки могут появиться на полях сражений в Украине к осени, указали американские чиновники.Примечательно, что начало обучения на американских танках под руководством 7-го армейского учебного командования произошло через неделю после того, как президент США Джо Байден заявил, что он позволит украинским пилотам пройти обучение на американских истребителях F-16.О решении отправить на Украину американские танки администрация Байдена объявила в январе. При этом сначала США добились от Германии решения поставлять Украине танки Leopard. Немцев американцы убеждали в т.ч. и тем, что Abrams сложнее и труднее в обслуживании и ремонте.Между тем, ещё весной прошлого года была информация о том, что американцы начали готовиться к передаче танков Украине."Много парней уже учатся в Штатах. Так же, как с [беспилотниками] Reaper, Switchblade. Уже люди там. Они учатся, они тренируются", — сообщал год назад лидеру группировки С14* (запрещённая в РФ организация — Ред.), бойцу Сил специальных операций ВСУ Евгению Карасю в интервью действующий сержант армии США Александр Святов.При этом он заявил, что подготовка бойцов для использования американской бронетехники займёт месяц-два.И тогда же — в ночь на 25 апреля 2022 года - Святов намекнул, что США уже готовят к отправке на Украину танки "Абрамс" или, по меньшей мере, готовятся к стягиванию танков в Европу."Что касается новейшей техники, "Абрамсов", дружище, они уже покрашены в зелёный. Все новые "Абрамсы" — Abrams M1A2 SEP они уже зелёные, они уже like woodland (вудленд — расцветка камуфляжа, используемая для средней полосы России, полосы умеренного климата в Европе и США)", — сообщил он.Таким образом, вполне вероятно, что Украина уже располагает некоторым количеством подготовленных военных для использования танков Abrams.
https://ukraina.ru/20230527/1046632203.html
https://ukraina.ru/20230527/1046628726.html
https://ukraina.ru/20230526/1046622528.html
https://ukraina.ru/20230526/1046605017.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
1
5
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96
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Химическое оружие, обучение на "Абрамсах". Итоги 27 мая на Украине

18:06 27.05.2023
 
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украина может готовить провокацию с применением химического оружия перед наступлением ВСУ. Украинские военные начали обучение на американских танках Abrams
Главное управление разведки Минобороны Украины обвинило Россию в том, что та якобы готовится применить химическое оружие против собственных военных.
ГУР заявило о том, что провокация проводится на территории Запорожской области, у Энергодара. В подтверждение своих слов украинские разведчики опубликовали якобы перехват двух разговоров российских военных.
"Стрела-10", "Стрела-10", я "Чита". Возможна выброска химического оружия с коптеров", - говорят якобы российские военные в одном из перехватов.
В другом также речь идёт об атаке коптеров.
"Стрела-10", "Стрела-10", я "Молодой". Внимание: работает бл****ая птичка, недалеко от нас скинули две х***и, возможно с химическими элементами", - говорят якобы российские военные в другом перехвате.
При этом без подводки ГУР МОУ понятно, что военные предупреждают друг друга о БПЛА противника, которые могут сбрасывать химическое оружие. Т.е. речь не о подготовке провокации, а о сообщении о возможной и, во втором случае, осуществившейся атаки.
"Идите лесом, клоуны", - прокомментировал заявление ГУР МОУ украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.
Юрий Луценко - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 12:00
Правда от Луценко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 27 маяБывший генпрокурор Украины Юрий Луценко признал контроль России над Артёмовском. Вооружённые силы Украины продолжают ожесточённо обстреливать регионы России
Примечательно, что в это сообщение не поверили даже негативно настроенные по отношению к ВС РФ украинцы.
Ранее, 13 января,в соцсетях появилось очередное видео, подтверждающее применение Вооружёнными силами Украины химического оружия в боях в Донбассе. Одним из распространивших видео был телеграм-канал военкора РИА ФАН Александра Яремчука.
идео снимает, как пишут, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадьяра" — Роберт Иосифович Бровди (в девичестве Владимир Ильяшевич Бацко). На кадрах видно, как украинские бойцы занимаются подготовкой небольших беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для сброса очень интересных самодельных боеприпасов, которые с большой долей вероятностью снаряжены химическим оружием. Они были переданы человеком с позывным Шаман из 63 ОМБР ВСУ. 28 декабря 2022 года данное подразделение находилось на рубеже Опытное — Клещеевка, однако впоследствии могло быть передислоцировано на одно из направлений в городе Бахмуте", — подписал автор канала видео.
Он указал на то, что снаряды выполнены из самодельных тонкостенных цилиндров, наполненных каким-то химическим веществом.
"На это указывает проставленные на боеприпасах масса содержимого — причем на каждом оно разное и в среднем составляет 700 грамм. Головной взрыватель не похож на накальное устройство, предназначенное для детонации и больше напоминает устройства для смешивания или распыления химических веществ. Ну и главный признак — снаряды хранятся в холодильнике, чтобы не допустить термического расширения вещества и нарушения герметичности оболочки. Обычные снаряды в холодильнике не хранят", — указал автор канала.
На видео украинский военный угрожает, что россияне "ответят за Соледар", и призывает их "готовиться".
27 мая, 09:48
Угроза ЗАЭС, намёк Залужного, признание Малюка. Главное на Украине на утро 27 маяВ Запорожской области встревожились заявлением Главного управления разведки Минобороны Украины по поводу ЗАЭС. Главком ВСУ Валерий Залужный намекнул на начало наступления ВСУ. Глава СБУ Василий Малюк признался в причастности Украины к теракту на Крымском мосту
"С высокой долей вероятности данные боеприпасы начинены синильной кислотой HCN. Это ядовитая летучая жидкость, поэтому на видео её и хранят в холодильнике. Кто интересуется характеристиками вещества - погуглите, вещь страшная. 85-90% случаев отравлений заканчиваются смертью. Пресловутый "цианистый калий" из детективов - соль синильной кислоты. А немцы во время ВОВ с помощью HCN делали яд "Циклон-Б", которым умертвщляли узников концлагерей... По моему мнению, дроны-камикадзе предназначены прежде всего для поражения противника именно внутри помещений (а речь идет о городских боях в Соледаре). Так вырастает концентрация смертельного яда в воздухе. При вдыхании паров в концентрации более 0,4 мг/л HCN вызывает отравление, завершающееся cмepтельным исходом. Если концентрация вещества в воздухе превышает 11 мг/л, то интоксикация парами возможна даже чрескожно. Другим косвенным признаком наличия отравляющего вещества в боеприпасах служит то, что дроны-камикадзе не обычные Mavic, а именно fpv - крайне маневренные, способные пролетать между ветвей деревьев. Поэтому попадание в любое окно здания для них - "семечки"", - прокомментировал публикацию канала российский журналист Сергей Шилов.
Он отметил, что лучшим средством против этого оружия является противогаз.
До этого — 7 января — военкор Александр Симонов распространил видео с бойцом ЧВК "Вагнер", на котором тот рассказывал о том, как украинские военные применяли против "вагнеровцев" химическое оружие на артёмовском направлении.
Таким образом, применение химоружия - обычная практика ВСУ, которая, к тому же, не осуждается Западом.
Утечка газа Северный поток 2
26 мая, 18:00
Украину упорно делают крайней. Итоги 26 мая на УкраинеНемецкие СМИ вслед за американскими заявили о причастности Украины к подрыву "Северных потоков"
Обучение на Abrams
Первая группа из примерно 400 украинских военнослужащих начала обучение в Германии эксплуатации и обслуживанию американских танков M1 Abrams, заявил представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн в комментарии The New York Times.
Около 200 военнослужащих – примерно один бронетанковый батальон – 26 мая приступили к обучению на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе, Германия.
Обучение включает в себя базовые солдатские задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты, и, в конечном итоге, более крупные учения с участием батальонных подразделений, противостоящих друг другу.
Как подчеркнул Гарн, оставшиеся 200 украинских солдат начали обучение тому, как заправлять и обслуживать танки.
Ранее представители Пентагона заявляли, что приблизительно 31 американский танк отправят в Германию для использования в программе подготовки украинских войск, которая, как ожидается, займет от 10 до 12 недель. Боеспособные танки могут появиться на полях сражений в Украине к осени, указали американские чиновники.
Примечательно, что начало обучения на американских танках под руководством 7-го армейского учебного командования произошло через неделю после того, как президент США Джо Байден заявил, что он позволит украинским пилотам пройти обучение на американских истребителях F-16.
О решении отправить на Украину американские танки администрация Байдена объявила в январе. При этом сначала США добились от Германии решения поставлять Украине танки Leopard. Немцев американцы убеждали в т.ч. и тем, что Abrams сложнее и труднее в обслуживании и ремонте.
Последствия обстрела Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
26 мая, 13:00
Удар по Донецку и обстрелы, подготовка теракта в Геленджике. Главное на Украине на 13:00 26 маяУкраина продолжает наносить удары по регионам России. В Геленджике задержали готовившего теракт сторонника украинских неонацистов
Между тем, ещё весной прошлого года была информация о том, что американцы начали готовиться к передаче танков Украине.
"Много парней уже учатся в Штатах. Так же, как с [беспилотниками] Reaper, Switchblade. Уже люди там. Они учатся, они тренируются", — сообщал год назад лидеру группировки С14* (запрещённая в РФ организация — Ред.), бойцу Сил специальных операций ВСУ Евгению Карасю в интервью действующий сержант армии США Александр Святов.
При этом он заявил, что подготовка бойцов для использования американской бронетехники займёт месяц-два.
И тогда же — в ночь на 25 апреля 2022 года - Святов намекнул, что США уже готовят к отправке на Украину танки "Абрамс" или, по меньшей мере, готовятся к стягиванию танков в Европу.
"Что касается новейшей техники, "Абрамсов", дружище, они уже покрашены в зелёный. Все новые "Абрамсы" — Abrams M1A2 SEP они уже зелёные, они уже like woodland (вудленд — расцветка камуфляжа, используемая для средней полосы России, полосы умеренного климата в Европе и США)", — сообщил он.
Таким образом, вполне вероятно, что Украина уже располагает некоторым количеством подготовленных военных для использования танков Abrams.
 
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