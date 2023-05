https://ukraina.ru/20230527/1046635487.html

Химическое оружие, обучение на "Абрамсах". Итоги 27 мая на Украине

Украина может готовить провокацию с применением химического оружия перед наступлением ВСУ. Украинские военные начали обучение на американских танках Abrams

Главное управление разведки Минобороны Украины обвинило Россию в том, что та якобы готовится применить химическое оружие против собственных военных.ГУР заявило о том, что провокация проводится на территории Запорожской области, у Энергодара. В подтверждение своих слов украинские разведчики опубликовали якобы перехват двух разговоров российских военных."Стрела-10", "Стрела-10", я "Чита". Возможна выброска химического оружия с коптеров", - говорят якобы российские военные в одном из перехватов.В другом также речь идёт об атаке коптеров."Стрела-10", "Стрела-10", я "Молодой". Внимание: работает бл****ая птичка, недалеко от нас скинули две х***и, возможно с химическими элементами", - говорят якобы российские военные в другом перехвате.При этом без подводки ГУР МОУ понятно, что военные предупреждают друг друга о БПЛА противника, которые могут сбрасывать химическое оружие. Т.е. речь не о подготовке провокации, а о сообщении о возможной и, во втором случае, осуществившейся атаки."Идите лесом, клоуны", - прокомментировал заявление ГУР МОУ украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Примечательно, что в это сообщение не поверили даже негативно настроенные по отношению к ВС РФ украинцы.Ранее, 13 января,в соцсетях появилось очередное видео, подтверждающее применение Вооружёнными силами Украины химического оружия в боях в Донбассе. Одним из распространивших видео был телеграм-канал военкора РИА ФАН Александра Яремчука."Видео снимает, как пишут, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадьяра" — Роберт Иосифович Бровди (в девичестве Владимир Ильяшевич Бацко). На кадрах видно, как украинские бойцы занимаются подготовкой небольших беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для сброса очень интересных самодельных боеприпасов, которые с большой долей вероятностью снаряжены химическим оружием. Они были переданы человеком с позывным Шаман из 63 ОМБР ВСУ. 28 декабря 2022 года данное подразделение находилось на рубеже Опытное — Клещеевка, однако впоследствии могло быть передислоцировано на одно из направлений в городе Бахмуте", — подписал автор канала видео.Он указал на то, что снаряды выполнены из самодельных тонкостенных цилиндров, наполненных каким-то химическим веществом."На это указывает проставленные на боеприпасах масса содержимого — причем на каждом оно разное и в среднем составляет 700 грамм. Головной взрыватель не похож на накальное устройство, предназначенное для детонации и больше напоминает устройства для смешивания или распыления химических веществ. Ну и главный признак — снаряды хранятся в холодильнике, чтобы не допустить термического расширения вещества и нарушения герметичности оболочки. Обычные снаряды в холодильнике не хранят", — указал автор канала.На видео украинский военный угрожает, что россияне "ответят за Соледар", и призывает их "готовиться"."С высокой долей вероятности данные боеприпасы начинены синильной кислотой HCN. Это ядовитая летучая жидкость, поэтому на видео её и хранят в холодильнике. Кто интересуется характеристиками вещества - погуглите, вещь страшная. 85-90% случаев отравлений заканчиваются смертью. Пресловутый "цианистый калий" из детективов - соль синильной кислоты. А немцы во время ВОВ с помощью HCN делали яд "Циклон-Б", которым умертвщляли узников концлагерей... По моему мнению, дроны-камикадзе предназначены прежде всего для поражения противника именно внутри помещений (а речь идет о городских боях в Соледаре). Так вырастает концентрация смертельного яда в воздухе. При вдыхании паров в концентрации более 0,4 мг/л HCN вызывает отравление, завершающееся cмepтельным исходом. Если концентрация вещества в воздухе превышает 11 мг/л, то интоксикация парами возможна даже чрескожно. Другим косвенным признаком наличия отравляющего вещества в боеприпасах служит то, что дроны-камикадзе не обычные Mavic, а именно fpv - крайне маневренные, способные пролетать между ветвей деревьев. Поэтому попадание в любое окно здания для них - "семечки"", - прокомментировал публикацию канала российский журналист Сергей Шилов.Он отметил, что лучшим средством против этого оружия является противогаз.До этого — 7 января — военкор Александр Симонов распространил видео с бойцом ЧВК "Вагнер", на котором тот рассказывал о том, как украинские военные применяли против "вагнеровцев" химическое оружие на артёмовском направлении.Таким образом, применение химоружия - обычная практика ВСУ, которая, к тому же, не осуждается Западом.Обучение на AbramsПервая группа из примерно 400 украинских военнослужащих начала обучение в Германии эксплуатации и обслуживанию американских танков M1 Abrams, заявил представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн в комментарии The New York Times.Около 200 военнослужащих – примерно один бронетанковый батальон – 26 мая приступили к обучению на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе, Германия.Обучение включает в себя базовые солдатские задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты, и, в конечном итоге, более крупные учения с участием батальонных подразделений, противостоящих друг другу.Как подчеркнул Гарн, оставшиеся 200 украинских солдат начали обучение тому, как заправлять и обслуживать танки.Ранее представители Пентагона заявляли, что приблизительно 31 американский танк отправят в Германию для использования в программе подготовки украинских войск, которая, как ожидается, займет от 10 до 12 недель. Боеспособные танки могут появиться на полях сражений в Украине к осени, указали американские чиновники.Примечательно, что начало обучения на американских танках под руководством 7-го армейского учебного командования произошло через неделю после того, как президент США Джо Байден заявил, что он позволит украинским пилотам пройти обучение на американских истребителях F-16.О решении отправить на Украину американские танки администрация Байдена объявила в январе. При этом сначала США добились от Германии решения поставлять Украине танки Leopard. Немцев американцы убеждали в т.ч. и тем, что Abrams сложнее и труднее в обслуживании и ремонте.Между тем, ещё весной прошлого года была информация о том, что американцы начали готовиться к передаче танков Украине."Много парней уже учатся в Штатах. Так же, как с [беспилотниками] Reaper, Switchblade. Уже люди там. Они учатся, они тренируются", — сообщал год назад лидеру группировки С14* (запрещённая в РФ организация — Ред.), бойцу Сил специальных операций ВСУ Евгению Карасю в интервью действующий сержант армии США Александр Святов.При этом он заявил, что подготовка бойцов для использования американской бронетехники займёт месяц-два.И тогда же — в ночь на 25 апреля 2022 года - Святов намекнул, что США уже готовят к отправке на Украину танки "Абрамс" или, по меньшей мере, готовятся к стягиванию танков в Европу."Что касается новейшей техники, "Абрамсов", дружище, они уже покрашены в зелёный. Все новые "Абрамсы" — Abrams M1A2 SEP они уже зелёные, они уже like woodland (вудленд — расцветка камуфляжа, используемая для средней полосы России, полосы умеренного климата в Европе и США)", — сообщил он.Таким образом, вполне вероятно, что Украина уже располагает некоторым количеством подготовленных военных для использования танков Abrams.

