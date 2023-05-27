Военный эксперт о том, почему устранение Залужного не отменит наступление ВСУ - 27.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему устранение Залужного не отменит наступление ВСУ
Военный эксперт о том, почему устранение Залужного не отменит наступление ВСУ - 27.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему устранение Залужного не отменит наступление ВСУ
Если Зеленский начнет лично руководить армейскими подразделениями, исходя из своих политических целей, но ВСУ ничего хорошего ждать не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-27T07:18
2023-05-27T07:18
новости
валерий залужный
всу
наступление
командование
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Главком ВСУ Валерий Залужный — хороший координатор боевых действий, который имеет хорошее военное образование и умеет им пользоваться. Ему могут найти замену. Насколько будет хороша эта замена — вопрос открытый, рассказал эксперт.Нужно понимать, что всеми боевыми действиями на самом деле руководят штабы НАТО. Поэтому любое устранение Залужного вызовет заминку в наступлении ВСУ, добавил он.Наступление ВСУ идет по заранее намеченному плану. Военачальник может принять судьбоносное решение в ответственный момент. Но это не означает, что Залужный обладает этим талантом, там найдутся и другие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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новости, валерий залужный, всу, наступление, командование
Новости, Валерий Залужный, ВСУ, наступление, командование

Военный эксперт о том, почему устранение Залужного не отменит наступление ВСУ

07:18 27.05.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерій ЗалужнийВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерій Залужний
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Если Зеленский начнет лично руководить армейскими подразделениями, исходя из своих политических целей, но ВСУ ничего хорошего ждать не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Главком ВСУ Валерий Залужный — хороший координатор боевых действий, который имеет хорошее военное образование и умеет им пользоваться. Ему могут найти замену. Насколько будет хороша эта замена — вопрос открытый, рассказал эксперт.
Нужно понимать, что всеми боевыми действиями на самом деле руководят штабы НАТО. Поэтому любое устранение Залужного вызовет заминку в наступлении ВСУ, добавил он.
"В западной прессе появились публикации, что наступление сорвалось только потому, что [главком ВСУ Валерий] Залужный был ранен. Но ранение или смерть военачальника не может отменить подготовленную операцию. Потому что у военачальника есть штаб, а штабу подчиняются различные подразделения", - подчеркнул Леонков.
Наступление ВСУ идет по заранее намеченному плану. Военачальник может принять судьбоносное решение в ответственный момент. Но это не означает, что Залужный обладает этим талантом, там найдутся и другие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиВалерий ЗалужныйВСУнаступлениекомандование
 
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