https://ukraina.ru/20230527/1046622348.html

Военный эксперт о том, почему устранение Залужного не отменит наступление ВСУ

Военный эксперт о том, почему устранение Залужного не отменит наступление ВСУ - 27.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему устранение Залужного не отменит наступление ВСУ

Если Зеленский начнет лично руководить армейскими подразделениями, исходя из своих политических целей, но ВСУ ничего хорошего ждать не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-05-27T07:18

2023-05-27T07:18

2023-05-27T07:18

новости

валерий залужный

всу

наступление

командование

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Главком ВСУ Валерий Залужный — хороший координатор боевых действий, который имеет хорошее военное образование и умеет им пользоваться. Ему могут найти замену. Насколько будет хороша эта замена — вопрос открытый, рассказал эксперт.Нужно понимать, что всеми боевыми действиями на самом деле руководят штабы НАТО. Поэтому любое устранение Залужного вызовет заминку в наступлении ВСУ, добавил он.Наступление ВСУ идет по заранее намеченному плану. Военачальник может принять судьбоносное решение в ответственный момент. Но это не означает, что Залужный обладает этим талантом, там найдутся и другие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валерий залужный, всу, наступление, командование