https://ukraina.ru/20230527/1046622348.html
Военный эксперт о том, почему устранение Залужного не отменит наступление ВСУ
Военный эксперт о том, почему устранение Залужного не отменит наступление ВСУ - 27.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему устранение Залужного не отменит наступление ВСУ
Если Зеленский начнет лично руководить армейскими подразделениями, исходя из своих политических целей, но ВСУ ничего хорошего ждать не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-27T07:18
2023-05-27T07:18
2023-05-27T07:18
новости
валерий залужный
всу
наступление
командование
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Главком ВСУ Валерий Залужный — хороший координатор боевых действий, который имеет хорошее военное образование и умеет им пользоваться. Ему могут найти замену. Насколько будет хороша эта замена — вопрос открытый, рассказал эксперт.Нужно понимать, что всеми боевыми действиями на самом деле руководят штабы НАТО. Поэтому любое устранение Залужного вызовет заминку в наступлении ВСУ, добавил он.Наступление ВСУ идет по заранее намеченному плану. Военачальник может принять судьбоносное решение в ответственный момент. Но это не означает, что Залужный обладает этим талантом, там найдутся и другие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/19/1033351970_431:66:1848:1129_1920x0_80_0_0_45bd616302017556e7cbf258a2dbcee3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, всу, наступление, командование
Новости, Валерий Залужный, ВСУ, наступление, командование
Военный эксперт о том, почему устранение Залужного не отменит наступление ВСУ
Если Зеленский начнет лично руководить армейскими подразделениями, исходя из своих политических целей, но ВСУ ничего хорошего ждать не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Главком ВСУ Валерий Залужный — хороший координатор боевых действий, который имеет хорошее военное образование и умеет им пользоваться. Ему могут найти замену. Насколько будет хороша эта замена — вопрос открытый, рассказал эксперт.
Нужно понимать, что всеми боевыми действиями на самом деле руководят штабы НАТО. Поэтому любое устранение Залужного вызовет заминку в наступлении ВСУ, добавил он.
"В западной прессе появились публикации, что наступление сорвалось только потому, что [главком ВСУ Валерий] Залужный был ранен. Но ранение или смерть военачальника не может отменить подготовленную операцию. Потому что у военачальника есть штаб, а штабу подчиняются различные подразделения", - подчеркнул Леонков.
Наступление ВСУ идет по заранее намеченному плану. Военачальник может принять судьбоносное решение в ответственный момент. Но это не означает, что Залужный обладает этим талантом, там найдутся и другие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь