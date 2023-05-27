https://ukraina.ru/20230527/1046617856.html

"Обязательно бахнем." Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут уничтожать аэродромы НАТО

"Обязательно бахнем." Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут уничтожать аэродромы НАТО - 27.05.2023 Украина.ру

"Обязательно бахнем." Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут уничтожать аэродромы НАТО

Нужно понимать, что за штурвалами истребителей F-16 будут сидеть иностранные пилоты. ВС РФ будут их сбивать на территории Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-05-27T06:15

2023-05-27T06:15

2023-05-27T06:15

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авиация

f-16

аэродромы

бомбардировщики

мобилизация

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Для бомбардировок мест базирования F-16 на территории НАТО нам нужно понимать, что это приведет к тому, что региональный конфликт станет глобальным. И тут есть два важных момента, рассказал эксперт.Если мы начинаем глобальный конфликт, то тотальная мобилизация должна проходить по всем канонам: с оснащением и обучением людей. Но пока Россия не готова к ведению глобального конфликта в таком масштабе, добавил он.Поэтому нанесение ударов по аэродромам НАТО было бы красивым пиар-ходом, но в данный момент это очень безответственно. Чтобы решится на это, нам нужно подготовиться. Так что сейчас все, как в фильме "ДМБ": "Бахнем?" — "Обязательно бахнем. Но потом", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авиация, f-16, аэродромы, бомбардировщики, мобилизация