https://ukraina.ru/20230527/1046617856.html
"Обязательно бахнем." Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут уничтожать аэродромы НАТО
"Обязательно бахнем." Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут уничтожать аэродромы НАТО - 27.05.2023 Украина.ру
"Обязательно бахнем." Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут уничтожать аэродромы НАТО
Нужно понимать, что за штурвалами истребителей F-16 будут сидеть иностранные пилоты. ВС РФ будут их сбивать на территории Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-27T06:15
2023-05-27T06:15
2023-05-27T06:15
новости
авиация
f-16
аэродромы
бомбардировщики
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/30/1014953098_0:18:1218:703_1920x0_80_0_0_346d9361383b0604831a5cfbd58fe27a.jpg
Для бомбардировок мест базирования F-16 на территории НАТО нам нужно понимать, что это приведет к тому, что региональный конфликт станет глобальным. И тут есть два важных момента, рассказал эксперт.Если мы начинаем глобальный конфликт, то тотальная мобилизация должна проходить по всем канонам: с оснащением и обучением людей. Но пока Россия не готова к ведению глобального конфликта в таком масштабе, добавил он.Поэтому нанесение ударов по аэродромам НАТО было бы красивым пиар-ходом, но в данный момент это очень безответственно. Чтобы решится на это, нам нужно подготовиться. Так что сейчас все, как в фильме "ДМБ": "Бахнем?" — "Обязательно бахнем. Но потом", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/30/1014953098_130:0:1090:720_1920x0_80_0_0_4cecc635ed373911168e4406a40fafe9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авиация, f-16, аэродромы, бомбардировщики, мобилизация
Новости, авиация, F-16, аэродромы, бомбардировщики, мобилизация
"Обязательно бахнем." Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут уничтожать аэродромы НАТО
Нужно понимать, что за штурвалами истребителей F-16 будут сидеть иностранные пилоты. ВС РФ будут их сбивать на территории Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Для бомбардировок мест базирования F-16 на территории НАТО нам нужно понимать, что это приведет к тому, что региональный конфликт станет глобальным. И тут есть два важных момента, рассказал эксперт.
"Первое. Готово ли наше военно-политическое руководство к расширению конфликта до размеров глобального? Второе. Готова ли наша экономика, ВПК и людской ресурс, который нужно будет в срочном порядке обучать для ведения глобального конфликта?" - подчеркнул Леонков.
Если мы начинаем глобальный конфликт, то тотальная мобилизация должна проходить по всем канонам: с оснащением и обучением людей. Но пока Россия не готова к ведению глобального конфликта в таком масштабе, добавил он.
Поэтому нанесение ударов по аэродромам НАТО было бы красивым пиар-ходом, но в данный момент это очень безответственно. Чтобы решится на это, нам нужно подготовиться. Так что сейчас все, как в фильме "ДМБ": "Бахнем?" — "Обязательно бахнем. Но потом", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь