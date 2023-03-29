https://ukraina.ru/20230329/1044817259.html

Вашингтон пытается скрыть свою причастность к "преступлению века" - Посольство России в США

Вашингтон пытается скрыть свою причастность к "преступлению века" - Посольство России в США - 29.03.2023 Украина.ру

Вашингтон пытается скрыть свою причастность к "преступлению века" - Посольство России в США

Вашингтон делает все, чтобы "спустить на тормозах" опасную для себя информацию о причастности американских спецслужб к подрыву "Северных потоков". Этот факт отметили в посольстве России в США 28 марта

2023-03-29T09:28

2023-03-29T09:28

2023-03-29T09:28

новости

северный поток

подрыв

теракт

сша

спецслужбы

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В посольстве добавили, что Соединенные Штаты пытаются "спрятаться" за действиями союзников, а заверения Вашингтона о полном доверии к их "расследованию" "не стоят ломанного гроша".Несколькими днями ранее Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на Северных потоках. За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила это событие как попытку США уйти от беспристрастного установления истины. А ее коллега из КНР Мао Нин заявила, что в действиях США в отношении Северных потоков очевидно просматривается двойная игра, так как обычно Вашингтон стремится принимать участие во всех возможных мировых расследованиях, а в случае с Северными потоками ведет себя скрытно.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия, что по оценкам даже американских экспертов является очевидной глупостью, так как трубопроводы были активами "Газпрома", приносившими компании и России в целом огромную прибыль.В ноябре шведская служба безопасности, расследующая произошедшее, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них", что позволяет квалифицировать ЧП как диверсию.Главным выгодоприобретателем от диверсии на газопроводе оказались США, так как они таким образом разорвали мощные экономические связи Германии и России и вынудили европейцев покупать американский сжиженный природный газ по более высокой цене.Хотя Пентагон отвергал причастность США к подрыву российских газопроводов, однако в начале февраля американский журналист Сеймур Херш выяснил, что взрывчатку под трубопровод заложили еще летом прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.Херш назвал теракт на газопроводах американской диверсией против Европы. По его мнению, одна из главных задач Вашингтона - продемонстрировать полную зависимость ЕС от США, в том числе не позволить Германии отстраниться от военной поддержки киевского режима.Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".

https://ukraina.ru/20230328/1044803797.html

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новости, северный поток, подрыв, теракт, сша, спецслужбы