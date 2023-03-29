https://ukraina.ru/20230329/1044817259.html
Вашингтон пытается скрыть свою причастность к "преступлению века" - Посольство России в США
Вашингтон пытается скрыть свою причастность к "преступлению века" - Посольство России в США - 29.03.2023 Украина.ру
Вашингтон пытается скрыть свою причастность к "преступлению века" - Посольство России в США
Вашингтон делает все, чтобы "спустить на тормозах" опасную для себя информацию о причастности американских спецслужб к подрыву "Северных потоков". Этот факт отметили в посольстве России в США 28 марта
2023-03-29T09:28
2023-03-29T09:28
2023-03-29T09:28
новости
северный поток
подрыв
теракт
сша
спецслужбы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103199/19/1031991900_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_96c92d2654b181854ff5bd695eab9722.jpg
В посольстве добавили, что Соединенные Штаты пытаются "спрятаться" за действиями союзников, а заверения Вашингтона о полном доверии к их "расследованию" "не стоят ломанного гроша".Несколькими днями ранее Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на Северных потоках. За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила это событие как попытку США уйти от беспристрастного установления истины. А ее коллега из КНР Мао Нин заявила, что в действиях США в отношении Северных потоков очевидно просматривается двойная игра, так как обычно Вашингтон стремится принимать участие во всех возможных мировых расследованиях, а в случае с Северными потоками ведет себя скрытно.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия, что по оценкам даже американских экспертов является очевидной глупостью, так как трубопроводы были активами "Газпрома", приносившими компании и России в целом огромную прибыль.В ноябре шведская служба безопасности, расследующая произошедшее, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них", что позволяет квалифицировать ЧП как диверсию.Главным выгодоприобретателем от диверсии на газопроводе оказались США, так как они таким образом разорвали мощные экономические связи Германии и России и вынудили европейцев покупать американский сжиженный природный газ по более высокой цене.Хотя Пентагон отвергал причастность США к подрыву российских газопроводов, однако в начале февраля американский журналист Сеймур Херш выяснил, что взрывчатку под трубопровод заложили еще летом прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.Херш назвал теракт на газопроводах американской диверсией против Европы. По его мнению, одна из главных задач Вашингтона - продемонстрировать полную зависимость ЕС от США, в том числе не позволить Германии отстраниться от военной поддержки киевского режима.Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
https://ukraina.ru/20230328/1044803797.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103199/19/1031991900_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_8e04e40e71d81853cdd3e333ea013a57.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северный поток, подрыв, теракт, сша, спецслужбы
Вашингтон пытается скрыть свою причастность к "преступлению века" - Посольство России в США
Вашингтон делает все, чтобы "спустить на тормозах" опасную для себя информацию о причастности американских спецслужб к подрыву "Северных потоков". Этот факт отметили в посольстве России в США 28 марта
"Видим в этом очевидную попытку "спустить на тормозах" опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию "преступления века" против критической инфраструктуры в Балтийском море", — говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве добавили, что Соединенные Штаты пытаются "спрятаться" за действиями союзников, а заверения Вашингтона о полном доверии к их "расследованию" "не стоят ломанного гроша".
Несколькими днями ранее Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на Северных потоках. За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила это событие как попытку США уйти от беспристрастного установления истины. А ее коллега из КНР Мао Нин заявила, что в действиях США в отношении Северных потоков очевидно просматривается двойная игра, так как обычно Вашингтон стремится принимать участие во всех возможных мировых расследованиях, а в случае с Северными потоками ведет себя скрытно.
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.
Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия, что по оценкам даже американских экспертов является очевидной глупостью, так как трубопроводы были активами "Газпрома", приносившими компании и России в целом огромную прибыль.
В ноябре шведская служба безопасности, расследующая произошедшее, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них", что позволяет квалифицировать ЧП как диверсию.
Главным выгодоприобретателем от диверсии на газопроводе оказались США, так как они таким образом разорвали мощные экономические связи Германии и России и вынудили европейцев покупать американский сжиженный природный газ по более высокой цене.
Хотя Пентагон отвергал причастность США к подрыву российских газопроводов, однако в начале февраля американский журналист Сеймур Херш выяснил, что взрывчатку под трубопровод заложили еще летом прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.
По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.
Херш назвал теракт на газопроводах американской диверсией против Европы. По его мнению, одна из главных задач Вашингтона - продемонстрировать полную зависимость ЕС от США, в том числе не позволить Германии отстраниться от военной поддержки киевского режима.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".