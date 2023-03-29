https://ukraina.ru/20230329/1044813738.html
Турецкий обозреватель описал незавидную участь США
Турецкий обозреватель описал незавидную участь США - 29.03.2023 Украина.ру
Турецкий обозреватель описал незавидную участь США
Обозреватель турецкой Yeni Safak Абдулла Мурадоглу 28 марта описал, что станет с США, возомнившими себя "Американской империей"
2023-03-29T07:52
2023-03-29T07:52
2023-03-29T07:58
новости
империя
сша
турция
владимир путин
ирак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg
"В последнее время многие американские авторы пишут о сходстве между Древним Римом и современной Америкой. В этих материалах отмечается, что США, превратившиеся из республики в империю, повторяют историю Древнего Рима. <...> как и Рим, "Американская империя" рухнет", — заверил Мурадоглу.Он также подчеркнул что даже спустя 20 лет после вторжения в Ирак американские политики, начавшие эту войну, "нисколько не сожалеют" о содеянном. По его словам, Штатам нужно было оправдание для вторжения, и им послужило обвинение Ирака в наличии оружия массового поражения.Кроме того, написал журналист, "мир", который своим вторжением США хотели привнести в Ирак, на самом деле его разрушил. Ближний восток после войны стал крайне нестабильным регионом. То же, отметил обозреватель, произошло и в Афганистане.Многие неоконсерваторы и либералы, заявил автор, проводят параллели между вторжением США в Ирак и спецоперацией на Украине и призывают Владимира Путина к международной ответственности. Однако государства, обвиняющие Россию в интервенции, даже не признают Международный суд.США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке.
https://ukraina.ru/20230322/1044598076.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_3a63891700a2ff5daa99563db908d884.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, империя, сша, турция, владимир путин, ирак
Турецкий обозреватель описал незавидную участь США
07:52 29.03.2023 (обновлено: 07:58 29.03.2023)
Обозреватель турецкой Yeni Safak Абдулла Мурадоглу 28 марта описал, что станет с США, возомнившими себя "Американской империей"
"В последнее время многие американские авторы пишут о сходстве между Древним Римом и современной Америкой. В этих материалах отмечается, что США, превратившиеся из республики в империю, повторяют историю Древнего Рима. <...> как и Рим, "Американская империя" рухнет", — заверил
Мурадоглу.
Он также подчеркнул что даже спустя 20 лет после вторжения в Ирак американские политики, начавшие эту войну, "нисколько не сожалеют" о содеянном.
По его словам, Штатам нужно было оправдание для вторжения, и им послужило обвинение Ирака в наличии оружия массового поражения.
Кроме того, написал журналист, "мир", который своим вторжением США хотели привнести в Ирак, на самом деле его разрушил. Ближний восток после войны стал крайне нестабильным регионом. То же, отметил обозреватель, произошло и в Афганистане.
Многие неоконсерваторы и либералы, заявил автор, проводят параллели между вторжением США в Ирак и спецоперацией на Украине и призывают Владимира Путин
а к международной ответственности. Однако государства, обвиняющие Россию в интервенции, даже не признают Международный суд.
США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке.