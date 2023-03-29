https://ukraina.ru/20230329/1044813738.html

Турецкий обозреватель описал незавидную участь США

Турецкий обозреватель описал незавидную участь США - 29.03.2023 Украина.ру

Турецкий обозреватель описал незавидную участь США

Обозреватель турецкой Yeni Safak Абдулла Мурадоглу 28 марта описал, что станет с США, возомнившими себя "Американской империей"

2023-03-29T07:52

2023-03-29T07:52

2023-03-29T07:58

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ирак

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"В последнее время многие американские авторы пишут о сходстве между Древним Римом и современной Америкой. В этих материалах отмечается, что США, превратившиеся из республики в империю, повторяют историю Древнего Рима. <...> как и Рим, "Американская империя" рухнет", — заверил Мурадоглу.Он также подчеркнул что даже спустя 20 лет после вторжения в Ирак американские политики, начавшие эту войну, "нисколько не сожалеют" о содеянном. По его словам, Штатам нужно было оправдание для вторжения, и им послужило обвинение Ирака в наличии оружия массового поражения.Кроме того, написал журналист, "мир", который своим вторжением США хотели привнести в Ирак, на самом деле его разрушил. Ближний восток после войны стал крайне нестабильным регионом. То же, отметил обозреватель, произошло и в Афганистане.Многие неоконсерваторы и либералы, заявил автор, проводят параллели между вторжением США в Ирак и спецоперацией на Украине и призывают Владимира Путина к международной ответственности. Однако государства, обвиняющие Россию в интервенции, даже не признают Международный суд.США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке.

https://ukraina.ru/20230322/1044598076.html

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новости, империя, сша, турция, владимир путин, ирак