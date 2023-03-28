Всеволод Шимов: В ответ на действия России Запад может разместить ядерное оружие в Польше - 28.03.2023 Украина.ру
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Всеволод Шимов: В ответ на действия России Запад может разместить ядерное оружие в Польше
Всеволод Шимов: В ответ на действия России Запад может разместить ядерное оружие в Польше - 28.03.2023 Украина.ру
Всеволод Шимов: В ответ на действия России Запад может разместить ядерное оружие в Польше
Чем ответит Запад на действия России и уменьшит ли НАТО поставки вооружений Киеву, изданию Украина.ру рассказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, кандидат политических наук Всеволод Шимов
2023-03-28T16:36
2023-03-28T17:12
всу
украина
россия
белоруссия
ядерное оружие
магатэ
нато
владимир путин
польша
холодная война
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Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как заявил президент России Владимир Путин, строительство хранилища для тактического ядерного оружия будет закончено до 1 июля.Подготовка экипажей для ракетных комплексов «Искандер» начнется 3 апреля.— Всеволод Владимирович, какой сигнал Западу посылает Россия, размещая ядерный арсенал в Белоруссии?— Сигнал достаточно прост. На Западе очень много говорят о сдерживании России. Разместив ядерное оружие в Белоруссии, Россия тоже пытается сдерживать Запад в его натиске на постсоветское пространство.— В чем важность такого решения с политической точки зрения?— Россия впервые с 1994 года размещает ядерные объекты за пределами своей территории. По сути, это ещё один удар по однополярному миропорядку, который сложился по итогам распада СССР. Но, конечно, речь не идёт о восстановлении геополитической мощи СССР.Тем не менее, Белоруссия и Калининградская область становятся стратегическими узлами российской обороны на западном направлении и создают серьёзную угрозу для восточного фланга НАТО — Польши и стран Прибалтики.— Охладят ли действия РФ пыл США и НАТО на Украине, смогут ли повлиять на решение европейских стран уменьшить милитаризацию Киева?— Вполне возможно, что реакция Запада будет прямо противоположной — дополнительная милитаризация как Украины, так и других восточноевропейских стран. Мы входим в период международной эскалации, в чем-то напоминающей противостояние времён холодной войны.— Могут ли США в ответ разместить ядерное оружие где-то еще?— В принципе, Европа уже и так нашпигована американскими ядерными арсеналами, но теоретически США вполне могут пойти на такой шаг. Заодно это станет поводом нарастить американское присутствие в Евросоюзе и усилить его военно-политическую зависимость от США. Я бы не исключал появления подобных объектов в Польше, которая давно стремится стать основным военным союзником США в регионе.
https://ukraina.ru/20230327/1044770711.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, украина, россия, белоруссия, ядерное оружие, магатэ, нато, владимир путин, польша, холодная война, интервью, вооружения
ВСУ, Украина, Россия, Белоруссия, Ядерное оружие, МАГАТЭ, НАТО, Владимир Путин, Польша, холодная война, Интервью, вооружения

Всеволод Шимов: В ответ на действия России Запад может разместить ядерное оружие в Польше

16:36 28.03.2023 (обновлено: 17:12 28.03.2023)
 
© Всеволод ШимовВсеволод Шимов интервью
Всеволод Шимов интервью
© Всеволод Шимов
Читать в
Анна Черкасова
Корреспондент
Все материалы
Чем ответит Запад на действия России и уменьшит ли НАТО поставки вооружений Киеву, изданию Украина.ру рассказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, кандидат политических наук Всеволод Шимов
Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как заявил президент России Владимир Путин, строительство хранилища для тактического ядерного оружия будет закончено до 1 июля.
Подготовка экипажей для ракетных комплексов «Искандер» начнется 3 апреля.
— Всеволод Владимирович, какой сигнал Западу посылает Россия, размещая ядерный арсенал в Белоруссии?
— Сигнал достаточно прост. На Западе очень много говорят о сдерживании России. Разместив ядерное оружие в Белоруссии, Россия тоже пытается сдерживать Запад в его натиске на постсоветское пространство.
— В чем важность такого решения с политической точки зрения?
— Россия впервые с 1994 года размещает ядерные объекты за пределами своей территории. По сути, это ещё один удар по однополярному миропорядку, который сложился по итогам распада СССР. Но, конечно, речь не идёт о восстановлении геополитической мощи СССР.
Тем не менее, Белоруссия и Калининградская область становятся стратегическими узлами российской обороны на западном направлении и создают серьёзную угрозу для восточного фланга НАТО — Польши и стран Прибалтики.
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— Охладят ли действия РФ пыл США и НАТО на Украине, смогут ли повлиять на решение европейских стран уменьшить милитаризацию Киева?
— Вполне возможно, что реакция Запада будет прямо противоположной — дополнительная милитаризация как Украины, так и других восточноевропейских стран. Мы входим в период международной эскалации, в чем-то напоминающей противостояние времён холодной войны.
— Могут ли США в ответ разместить ядерное оружие где-то еще?
— В принципе, Европа уже и так нашпигована американскими ядерными арсеналами, но теоретически США вполне могут пойти на такой шаг. Заодно это станет поводом нарастить американское присутствие в Евросоюзе и усилить его военно-политическую зависимость от США.
Я бы не исключал появления подобных объектов в Польше, которая давно стремится стать основным военным союзником США в регионе.
 
ВСУУкраинаРоссияБелоруссияЯдерное оружиеМАГАТЭНАТОВладимир ПутинПольшахолодная войнаИнтервьювооружения
 
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