https://ukraina.ru/20230328/1044803335.html

Всеволод Шимов: В ответ на действия России Запад может разместить ядерное оружие в Польше

Всеволод Шимов: В ответ на действия России Запад может разместить ядерное оружие в Польше - 28.03.2023 Украина.ру

Всеволод Шимов: В ответ на действия России Запад может разместить ядерное оружие в Польше

Чем ответит Запад на действия России и уменьшит ли НАТО поставки вооружений Киеву, изданию Украина.ру рассказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, кандидат политических наук Всеволод Шимов

2023-03-28T16:36

2023-03-28T16:36

2023-03-28T17:12

всу

украина

россия

белоруссия

ядерное оружие

магатэ

нато

владимир путин

польша

холодная война

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Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как заявил президент России Владимир Путин, строительство хранилища для тактического ядерного оружия будет закончено до 1 июля.Подготовка экипажей для ракетных комплексов «Искандер» начнется 3 апреля.— Всеволод Владимирович, какой сигнал Западу посылает Россия, размещая ядерный арсенал в Белоруссии?— Сигнал достаточно прост. На Западе очень много говорят о сдерживании России. Разместив ядерное оружие в Белоруссии, Россия тоже пытается сдерживать Запад в его натиске на постсоветское пространство.— В чем важность такого решения с политической точки зрения?— Россия впервые с 1994 года размещает ядерные объекты за пределами своей территории. По сути, это ещё один удар по однополярному миропорядку, который сложился по итогам распада СССР. Но, конечно, речь не идёт о восстановлении геополитической мощи СССР.Тем не менее, Белоруссия и Калининградская область становятся стратегическими узлами российской обороны на западном направлении и создают серьёзную угрозу для восточного фланга НАТО — Польши и стран Прибалтики.— Охладят ли действия РФ пыл США и НАТО на Украине, смогут ли повлиять на решение европейских стран уменьшить милитаризацию Киева?— Вполне возможно, что реакция Запада будет прямо противоположной — дополнительная милитаризация как Украины, так и других восточноевропейских стран. Мы входим в период международной эскалации, в чем-то напоминающей противостояние времён холодной войны.— Могут ли США в ответ разместить ядерное оружие где-то еще?— В принципе, Европа уже и так нашпигована американскими ядерными арсеналами, но теоретически США вполне могут пойти на такой шаг. Заодно это станет поводом нарастить американское присутствие в Евросоюзе и усилить его военно-политическую зависимость от США. Я бы не исключал появления подобных объектов в Польше, которая давно стремится стать основным военным союзником США в регионе.

https://ukraina.ru/20230327/1044770711.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

всу, украина, россия, белоруссия, ядерное оружие, магатэ, нато, владимир путин, польша, холодная война, интервью, вооружения