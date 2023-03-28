https://ukraina.ru/20230328/1044792839.html

Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии

Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии - 28.03.2023 Украина.ру

Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии

Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией. Об этом во вторник, 28 марта, сообщила Пограничная стража Польши в своем Twitter

2023-03-28T12:58

2023-03-28T12:58

2023-03-28T12:58

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камни

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Охрану польско-белорусской границы Евросоюз усилил в середине 2021 года, когда пересечь ее пытались тысячи беженцев, мигрирующие из Ирака, Сирии, Афганистана и в страны ЕС.Ранее Белоруссия выполняла заградительную роль между потоком этих людей и Европой, однако после того как последняя ввела санкции против Минска, Белоруссия предложила европейским коллегам самостоятельно решать этот вопрос.В ответ Брюссель обвинил Минск в разжигании миграционного кризиса и начал строить заграждение на границе с Белоруссией. Длина возведенного забора составляет 186 километров, высота — пять метров. Этот объект обошелся ЕС примерно в 400 миллионов долларов. Впереди еще работа по оснащению преграды камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

https://ukraina.ru/20230328/1044790675.html

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новости, польша, белоруссия, пограничники, палки, камни