Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии
Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией. Об этом во вторник, 28 марта, сообщила Пограничная стража Польши в своем Twitter
"Вчера на участке Дубиче-Церкевне патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется. Они бросали камни и палки", - говорится в публикации.
Охрану польско-белорусской границы Евросоюз усилил в середине 2021 года, когда пересечь ее пытались тысячи беженцев, мигрирующие из Ирака, Сирии, Афганистана и в страны ЕС.
Ранее Белоруссия выполняла заградительную роль между потоком этих людей и Европой, однако после того как последняя ввела санкции против Минска, Белоруссия предложила европейским коллегам самостоятельно решать этот вопрос.
В ответ Брюссель обвинил Минск в разжигании миграционного кризиса и начал строить заграждение на границе с Белоруссией. Длина возведенного забора составляет 186 километров, высота — пять метров. Этот объект обошелся ЕС примерно в 400 миллионов долларов. Впереди еще работа по оснащению преграды камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
12:35"Чего вы боитесь?": МИД КНР указал на двойную игру США в отношении Северных потоковСША стремятся принимать участие во всех возможных расследованиях в отношении многих развивающихся стран, а в случае с Северными потоками ведут себя скрытно, что очевидно указывает на двойные стандарты Вашингтона. Такое заявление 28 марта на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин