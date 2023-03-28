Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии - 28.03.2023 Украина.ру
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Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии
Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии - 28.03.2023 Украина.ру
Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии
Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией. Об этом во вторник, 28 марта, сообщила Пограничная стража Польши в своем Twitter
2023-03-28T12:58
2023-03-28T12:58
новости
польша
белоруссия
пограничники
палки
камни
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Охрану польско-белорусской границы Евросоюз усилил в середине 2021 года, когда пересечь ее пытались тысячи беженцев, мигрирующие из Ирака, Сирии, Афганистана и в страны ЕС.Ранее Белоруссия выполняла заградительную роль между потоком этих людей и Европой, однако после того как последняя ввела санкции против Минска, Белоруссия предложила европейским коллегам самостоятельно решать этот вопрос.В ответ Брюссель обвинил Минск в разжигании миграционного кризиса и начал строить заграждение на границе с Белоруссией. Длина возведенного забора составляет 186 километров, высота — пять метров. Этот объект обошелся ЕС примерно в 400 миллионов долларов. Впереди еще работа по оснащению преграды камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
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новости, польша, белоруссия, пограничники, палки, камни
Новости, Польша, Белоруссия, пограничники, палки, камни

Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии

12:58 28.03.2023
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© NATO
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Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией. Об этом во вторник, 28 марта, сообщила Пограничная стража Польши в своем Twitter
"Вчера на участке Дубиче-Церкевне патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется. Они бросали камни и палки", - говорится в публикации.
Охрану польско-белорусской границы Евросоюз усилил в середине 2021 года, когда пересечь ее пытались тысячи беженцев, мигрирующие из Ирака, Сирии, Афганистана и в страны ЕС.
Ранее Белоруссия выполняла заградительную роль между потоком этих людей и Европой, однако после того как последняя ввела санкции против Минска, Белоруссия предложила европейским коллегам самостоятельно решать этот вопрос.
В ответ Брюссель обвинил Минск в разжигании миграционного кризиса и начал строить заграждение на границе с Белоруссией. Длина возведенного забора составляет 186 километров, высота — пять метров. Этот объект обошелся ЕС примерно в 400 миллионов долларов. Впереди еще работа по оснащению преграды камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
12:35
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