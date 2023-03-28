"Чего вы боитесь?": МИД КНР указал на двойную игру США в отношении Северных потоков - 28.03.2023 Украина.ру
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"Чего вы боитесь?": МИД КНР указал на двойную игру США в отношении Северных потоков
"Чего вы боитесь?": МИД КНР указал на двойную игру США в отношении Северных потоков - 28.03.2023 Украина.ру
"Чего вы боитесь?": МИД КНР указал на двойную игру США в отношении Северных потоков
США стремятся принимать участие во всех возможных расследованиях в отношении многих развивающихся стран, а в случае с Северными потоками ведут себя скрытно, что очевидно указывает на двойные стандарты Вашингтона. Такое заявление 28 марта на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин
2023-03-28T12:35
2023-03-28T12:35
новости
мид кнр
северный поток
подрыв
сша
двойные стандарты
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Ранее Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на Северных потоках.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия, что по оценкам даже американских экспертов является очевидной глупостью, так как трубопроводы были активами "Газпрома", приносившими компании и России в целом огромную прибыль.В ноябре шведская служба безопасности, расследующая произошедшее, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них", что позволяет квалифицировать ЧП как диверсию.Главным выгодоприобретателем от диверсии на газопроводе оказались США, так как они таким образом разорвали мощные экономические связи Германии и России и вынудили европейцев покупать американский сжиженный природный газ по более высокой цене.Хотя Пентагон отвергал причастность США к подрыву российских газопроводов, однако в начале февраля американский журналист Сеймур Херш выяснил, что взрывчатку под трубопровод заложили еще летом прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.Херш назвал теракт на газопроводах американской диверсией против Европы. По его мнению, одна из главных задач Вашингтона - продемонстрировать полную зависимость ЕС от США, в том числе не позволить Германии отстраниться от военной поддержки киевского режима.Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
https://ukraina.ru/20230314/1044319706.html
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новости, мид кнр, северный поток, подрыв, сша, двойные стандарты
Новости, МИД КНР, Северный поток, подрыв, США, двойные стандарты

"Чего вы боитесь?": МИД КНР указал на двойную игру США в отношении Северных потоков

12:35 28.03.2023
 
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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США стремятся принимать участие во всех возможных расследованиях в отношении многих развивающихся стран, а в случае с Северными потоками ведут себя скрытно, что очевидно указывает на двойные стандарты Вашингтона. Такое заявление 28 марта на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин
"США стремятся проводить так называемые расследования в отношении других развивающихся стран, однако в отношении этого происшествия (подрыва Северных потоков - Ред.), представляющего серьезную угрозу для мира, они ведут себя скрытно, очевидно придерживаясь двойных стандартов. Позвольте спросить, США, чего вы боитесь?" - сказала дипломат.
Ранее Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на Северных потоках.
Утечка газа Северный поток 2
14 марта, 05:30
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Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября прошлого года.
Практически сразу западные СМИ распространили версию о том, что подрыв трубопроводов якобы совершила Россия, что по оценкам даже американских экспертов является очевидной глупостью, так как трубопроводы были активами "Газпрома", приносившими компании и России в целом огромную прибыль.
В ноябре шведская служба безопасности, расследующая произошедшее, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них", что позволяет квалифицировать ЧП как диверсию.
Главным выгодоприобретателем от диверсии на газопроводе оказались США, так как они таким образом разорвали мощные экономические связи Германии и России и вынудили европейцев покупать американский сжиженный природный газ по более высокой цене.
Хотя Пентагон отвергал причастность США к подрыву российских газопроводов, однако в начале февраля американский журналист Сеймур Херш выяснил, что взрывчатку под трубопровод заложили еще летом прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежские военные уже в сентябре.
По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.
Херш назвал теракт на газопроводах американской диверсией против Европы. По его мнению, одна из главных задач Вашингтона - продемонстрировать полную зависимость ЕС от США, в том числе не позволить Германии отстраниться от военной поддержки киевского режима.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
- РИА Новости, 1920, 28.03.2023
11:40
"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения ПутинаНекомпетентная политика действующей администрации американского президента Джо Байдена привела к тому, что лидер РФ Владимир Путин принял решение разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. В этой ситуации простым американцам остается только молиться. Такое мнение экс-президента США Дональда Трампа 27 марта опубликовал Newsweek
 
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