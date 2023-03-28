https://ukraina.ru/20230328/1044787564.html

"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения Путина

"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения Путина - 28.03.2023 Украина.ру

"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения Путина

Некомпетентная политика действующей администрации американского президента Джо Байдена привела к тому, что лидер РФ Владимир Путин принял решение разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. В этой ситуации простым американцам остается только молиться. Такое мнение экс-президента США Дональда Трампа 27 марта опубликовал Newsweek

2023-03-28T11:40

2023-03-28T11:40

2023-03-28T12:03

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белоруссия

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В тот же день в интервью Fox News он заявил, что военные действия должны прекратиться немедленно, потому что "Украину уничтожают" и дело идет к третьей мировой войне.Трамп в очередной раз подчеркнул, что может решить вопрос мира на Украине в течение 24 часов с помощью "очень легких переговоров" с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Ранее экс-глава Белого дома заявлял, что западная военная помощь Киеву должна зависеть от итогов переговоров с Путиным, при этом львиную долю поставок вооружения просто обязан организовать Евросоюз, так как стратегический интерес в этом именно у ЕС, а не США.Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые подобные боеприпасы применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.В 1970-е годы для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. Сейчас такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.Президент РФ Владимир Путин отреагировал на высказывание британского министра обороны Голди заявив, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.В итоге уже 25 марта было принято решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.Путин пояснил, что Россия не передает его Минску, а делает то, что США практикует уже не одно десятилетие: размещает на территории стран-союзников свое ядерное оружие. Подобные американские вооружения развернуты в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.Путин отметил, что уже с 3 апреля Россия приступит к обучению белорусских экипажей, а к 1 июля будет завершено строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

https://ukraina.ru/20230328/1044784735.html

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новости, дональд трамп, сша, ядерное оружие, владимир путин, россия, белоруссия