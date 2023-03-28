"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения Путина - 28.03.2023 Украина.ру
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"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения Путина
"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения Путина - 28.03.2023 Украина.ру
"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения Путина
Некомпетентная политика действующей администрации американского президента Джо Байдена привела к тому, что лидер РФ Владимир Путин принял решение разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. В этой ситуации простым американцам остается только молиться. Такое мнение экс-президента США Дональда Трампа 27 марта опубликовал Newsweek
2023-03-28T11:40
2023-03-28T12:03
новости
дональд трамп
сша
ядерное оружие
владимир путин
россия
белоруссия
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В тот же день в интервью Fox News он заявил, что военные действия должны прекратиться немедленно, потому что "Украину уничтожают" и дело идет к третьей мировой войне.Трамп в очередной раз подчеркнул, что может решить вопрос мира на Украине в течение 24 часов с помощью "очень легких переговоров" с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Ранее экс-глава Белого дома заявлял, что западная военная помощь Киеву должна зависеть от итогов переговоров с Путиным, при этом львиную долю поставок вооружения просто обязан организовать Евросоюз, так как стратегический интерес в этом именно у ЕС, а не США.Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые подобные боеприпасы применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.В 1970-е годы для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. Сейчас такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.Президент РФ Владимир Путин отреагировал на высказывание британского министра обороны Голди заявив, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.В итоге уже 25 марта было принято решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.Путин пояснил, что Россия не передает его Минску, а делает то, что США практикует уже не одно десятилетие: размещает на территории стран-союзников свое ядерное оружие. Подобные американские вооружения развернуты в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.Путин отметил, что уже с 3 апреля Россия приступит к обучению белорусских экипажей, а к 1 июля будет завершено строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
https://ukraina.ru/20230328/1044784735.html
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новости, дональд трамп, сша, ядерное оружие, владимир путин, россия, белоруссия
Новости, Дональд Трамп, США, Ядерное оружие, Владимир Путин, Россия, Белоруссия

"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения Путина

11:40 28.03.2023 (обновлено: 12:03 28.03.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Некомпетентная политика действующей администрации американского президента Джо Байдена привела к тому, что лидер РФ Владимир Путин принял решение разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. В этой ситуации простым американцам остается только молиться. Такое мнение экс-президента США Дональда Трампа 27 марта опубликовал Newsweek

"Поехали! Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными штуками". Эту ситуацию вызвали мы — вот что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", — сказал Трамп.

В тот же день в интервью Fox News он заявил, что военные действия должны прекратиться немедленно, потому что "Украину уничтожают" и дело идет к третьей мировой войне.
Трамп в очередной раз подчеркнул, что может решить вопрос мира на Украине в течение 24 часов с помощью "очень легких переговоров" с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Ранее экс-глава Белого дома заявлял, что западная военная помощь Киеву должна зависеть от итогов переговоров с Путиным, при этом львиную долю поставок вооружения просто обязан организовать Евросоюз, так как стратегический интерес в этом именно у ЕС, а не США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
10:07
Трамп: конфликт на Украине нужно завершить немедленно, пока не началась третья мироваяВоенные действия должны прекратиться, потому что "Украину уничтожают". Такое заявление в интервью Fox News 27 марта сделал экс-президент США Дональд Трамп. Он добавил, что вопрос не терпит отлагательства в условиях, когда политика действующего американского лидера Джо Байдена грозит началом третьей мировой войны
Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые подобные боеприпасы применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
В 1970-е годы для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. Сейчас такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.
Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.
Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на высказывание британского министра обороны Голди заявив, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.
В итоге уже 25 марта было принято решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.
Путин пояснил, что Россия не передает его Минску, а делает то, что США практикует уже не одно десятилетие: размещает на территории стран-союзников свое ядерное оружие. Подобные американские вооружения развернуты в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.
Путин отметил, что уже с 3 апреля Россия приступит к обучению белорусских экипажей, а к 1 июля будет завершено строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Вчера, 13:34
Песков рассказал, как Запад может изменить решение России разместить ядерное оружие в БелоруссииРеакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 27 марта
 
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