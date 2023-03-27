https://ukraina.ru/20230327/1044754796.html

Боррель: развязанные Западом войны были "ошибками", но виновата во всем все равно Россия

Боррель: развязанные Западом войны были "ошибками", но виновата во всем все равно Россия - 27.03.2023 Украина.ру

Боррель: развязанные Западом войны были "ошибками", но виновата во всем все равно Россия

Развязанные Западом в последние десятилетия войны были ошибками, однако государства, "пострадавшие от колониализма" все равно должны слушаться Вашингтона и Брюсселя, а не верить России. Такое мнение в своей новой книге "Год, когда война вернулась в Европу" озвучил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

2023-03-27T13:27

2023-03-27T13:27

2023-03-27T13:27

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жозеп боррель

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войны

глобальный юг

россия

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Он написал, что войны, развязанные Западом за последние десятилетия были ошибками, однако о том, кто в них повинен предпочел не оставить ни слова. Зато немало абзацев Боррель посвятил, на его взгляд, неподобающему поведению пострадавших от таких ошибок государств.Он также посетовал, что многие из таких стран "похоже, не желают предпринимать активные шаги, чтобы заставить Россию прекратить агрессию".К слову, ранее была обнародована информация о том, что по оценкам американских экспертов, в результате войн, развязанных США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами.В то же время Боррель раскритиковал ЕС за его "европоцентричность" и заявил, что Брюсселю нужно больше прислушиваться к странам Глобального Юга, так как "будущее ЕС и его роль в мире зависит от этого".В феврале британская газета Financial Times сообщила своим читателям, что попытки представителей Запада повлиять на коллег из стран Глобального Юга, представленного странами Азии, Африки и Латинской Америки, не возымели решительно никакого действия.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. За год Евросоюз утвердил уже 10 пакетов самых разнообразных ограничений и обсуждает следующий.Были и попытки со стороны коллективного Запада повлиять на тех, кто не выступал против Москвы. Однако в результате серьезно пострадали сами авторы ограничений - в Европе взлетели цены на энергоресурсы, что существенно разогнало инфляцию и отразилось на уровне жизни местного населения.

https://ukraina.ru/20230205/1043265200.html

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новости, жозеп боррель, ес, европа, войны, глобальный юг, россия