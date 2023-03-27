Боррель: развязанные Западом войны были "ошибками", но виновата во всем все равно Россия
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Развязанные Западом в последние десятилетия войны были ошибками, однако государства, "пострадавшие от колониализма" все равно должны слушаться Вашингтона и Брюсселя, а не верить России. Такое мнение в своей новой книге "Год, когда война вернулась в Европу" озвучил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Он написал, что войны, развязанные Западом за последние десятилетия были ошибками, однако о том, кто в них повинен предпочел не оставить ни слова. Зато немало абзацев Боррель посвятил, на его взгляд, неподобающему поведению пострадавших от таких ошибок государств.
"Во многих странах, отмеченных колониализмом, а также последующими ошибками, как война в Ираке, общественное мнение часто восприимчиво ко лжи российской пропаганды и ее массированным кампаниям по манипулированию информацией, в особенности касающейся предполагаемого влияния наших санкций на поставки энергии и продовольствия в южные страны", - написал глава дипломатии ЕС.
Он также посетовал, что многие из таких стран "похоже, не желают предпринимать активные шаги, чтобы заставить Россию прекратить агрессию".
К слову, ранее была обнародована информация о том, что по оценкам американских экспертов, в результате войн, развязанных США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами.
В то же время Боррель раскритиковал ЕС за его "европоцентричность" и заявил, что Брюсселю нужно больше прислушиваться к странам Глобального Юга, так как "будущее ЕС и его роль в мире зависит от этого".
В феврале британская газета Financial Times сообщила своим читателям, что попытки представителей Запада повлиять на коллег из стран Глобального Юга, представленного странами Азии, Африки и Латинской Америки, не возымели решительно никакого действия.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. За год Евросоюз утвердил уже 10 пакетов самых разнообразных ограничений и обсуждает следующий.
Были и попытки со стороны коллективного Запада повлиять на тех, кто не выступал против Москвы. Однако в результате серьезно пострадали сами авторы ограничений - в Европе взлетели цены на энергоресурсы, что существенно разогнало инфляцию и отразилось на уровне жизни местного населения.
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