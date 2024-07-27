Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты - Лавров - 27.07.2024 Украина.ру
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Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты - Лавров
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты - Лавров - 27.07.2024 Украина.ру
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты - Лавров
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 июля
2024-07-27T11:31
2024-07-27T11:31
новости
россия
украина
сергей лавров
переговоры
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Министр напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на декрет, который в 2022 году подписал Владимир Зеленский, в соответствии с которым Киеву запрещено вести переговоры с Москвой."Все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход, и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию", — процитировали слова Лаврова РИА Новости.Министр иностранных дел России также отметил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы.
https://ukraina.ru/20240725/1056484267.html
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новости, россия, украина, сергей лавров, переговоры
Новости, Россия, Украина, Сергей Лавров, переговоры

Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты - Лавров

11:31 27.07.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Международный научно-экспертный форум Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 июля
Министр напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на декрет, который в 2022 году подписал Владимир Зеленский, в соответствии с которым Киеву запрещено вести переговоры с Москвой.
"Все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход, и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию", — процитировали слова Лаврова РИА Новости.
Министр иностранных дел России также отметил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы.
25 июля, 17:34
Осенью Россию попробуют затянуть в переговоры: Бородай о реалиях войны и опасности "позорного мира"
 
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