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Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты - Лавров

Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты - Лавров - 27.07.2024 Украина.ру

Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты - Лавров

Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 июля

2024-07-27T11:31

2024-07-27T11:31

2024-07-27T11:31

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Министр напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на декрет, который в 2022 году подписал Владимир Зеленский, в соответствии с которым Киеву запрещено вести переговоры с Москвой."Все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход, и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию", — процитировали слова Лаврова РИА Новости.Министр иностранных дел России также отметил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы.

https://ukraina.ru/20240725/1056484267.html

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новости, россия, украина, сергей лавров, переговоры