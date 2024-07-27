https://ukraina.ru/20240727/1056515769.html
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты - Лавров
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты - Лавров - 27.07.2024 Украина.ру
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты - Лавров
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 июля
2024-07-27T11:31
2024-07-27T11:31
2024-07-27T11:31
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сергей лавров
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Министр напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на декрет, который в 2022 году подписал Владимир Зеленский, в соответствии с которым Киеву запрещено вести переговоры с Москвой."Все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход, и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию", — процитировали слова Лаврова РИА Новости.Министр иностранных дел России также отметил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы.
https://ukraina.ru/20240725/1056484267.html
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новости, россия, украина, сергей лавров, переговоры
Новости, Россия, Украина, Сергей Лавров, переговоры
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты - Лавров
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 июля
Министр напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на декрет, который в 2022 году подписал Владимир Зеленский, в соответствии с которым Киеву запрещено вести переговоры с Москвой.
"Все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход, и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию", — процитировали слова Лаврова РИА Новости.
Министр иностранных дел России также отметил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы.