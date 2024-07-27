Украина привлекла аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии - 27.07.2024 Украина.ру
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Украина привлекла аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии
Украина привлекла аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии - 27.07.2024 Украина.ру
Украина привлекла аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии
Из-за дефицита мощностей Украина 27 июля привлекла аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии. Об этом сообщило украинское министерство энергетики в своем телеграм-канале
2024-07-27T12:03
2024-07-27T12:03
новости
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минэнерго украины
электричество
словакия
польша
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"За прошедшие сутки Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из Словакии и Польши в вечерние пиковые часы. Также украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы", — отмечается в сообщении.Ведомство напомнило, что в части пикового потребления электроэнергии с 17:00 до 23:00 предусмотрены графики почасовых отключений, которые не касаются предприятий, импортирующих электроэнергию и критической инфраструктуры.Также министерство энергетики Украины 27 июля сообщило, что в Днепропетровской области на территории одной из подстанций в результате атаки БПЛА было повреждено оборудование.Ранее ведомство призывало жителей Украины экономно потреблять электроэнергию и предупредило о возможном росте использования электричества из-за активной работы кондиционеров.
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новости, украина, минэнерго украины, электричество, словакия, польша
Новости, Украина, Минэнерго Украины, электричество, Словакия, Польша

Украина привлекла аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии

12:03 27.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Из-за дефицита мощностей Украина 27 июля привлекла аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии. Об этом сообщило украинское министерство энергетики в своем телеграм-канале
"За прошедшие сутки Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из Словакии и Польши в вечерние пиковые часы. Также украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы", — отмечается в сообщении.
Ведомство напомнило, что в части пикового потребления электроэнергии с 17:00 до 23:00 предусмотрены графики почасовых отключений, которые не касаются предприятий, импортирующих электроэнергию и критической инфраструктуры.
Также министерство энергетики Украины 27 июля сообщило, что в Днепропетровской области на территории одной из подстанций в результате атаки БПЛА было повреждено оборудование.
Ранее ведомство призывало жителей Украины экономно потреблять электроэнергию и предупредило о возможном росте использования электричества из-за активной работы кондиционеров.
Теплоэлектроцентраль в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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