Украина привлекла аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии
Из-за дефицита мощностей Украина 27 июля привлекла аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии. Об этом сообщило украинское министерство энергетики в своем телеграм-канале
"За прошедшие сутки Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из Словакии и Польши в вечерние пиковые часы. Также украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы", — отмечается в сообщении.
Ведомство напомнило, что в части пикового потребления электроэнергии с 17:00 до 23:00 предусмотрены графики почасовых отключений, которые не касаются предприятий, импортирующих электроэнергию и критической инфраструктуры.
Также министерство энергетики Украины 27 июля сообщило, что в Днепропетровской области на территории одной из подстанций в результате атаки БПЛА было повреждено оборудование.
Ранее ведомство призывало жителей Украины экономно потреблять электроэнергию и предупредило о возможном росте использования электричества из-за активной работы кондиционеров.
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