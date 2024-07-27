https://ukraina.ru/20240727/1056514608.html

От действий ВСУ в России с января 2024 года погибли 40 детей

От действий ВСУ в России с января 2024 года погибли 40 детей - 27.07.2024 Украина.ру

От действий ВСУ в России с января 2024 года погибли 40 детей

От действий Вооруженных сил Украины на территории Российской Федерации с января 2024 года погибли минимум 40 детей, 143 ребенка были ранены. Об этом 27 июля рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

2024-07-27T11:16

2024-07-27T11:16

2024-07-27T11:16

новости

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

дети

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"Начав творить беззаконие и детоубийство 10 лет назад киевские каратели совершают преступления и сейчас. С января 2024 года в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум 40 детей, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка", - сказал Мирошник.В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена 11 июля 2022 года указом главы республики Дениса Пушилина.Дата связана с трагическими событиями, которые произошли в ДНР в 2014 году. Тогда вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар из установок "Град" по центру Горловки. В ходе нападения погибли 22 мирных жителей, в том числе четверо детей. Среди них была 23-летняя Кристина Жук со своей 10-месячной дочерью Кирой. События 27 июля запомнились в истории Донбасса как "кровавое воскресенье".

https://ukraina.ru/20240629/1055946392.html

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новости, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, дети