От действий ВСУ в России с января 2024 года погибли 40 детей - 27.07.2024 Украина.ру
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От действий ВСУ в России с января 2024 года погибли 40 детей
От действий ВСУ в России с января 2024 года погибли 40 детей - 27.07.2024 Украина.ру
От действий ВСУ в России с января 2024 года погибли 40 детей
От действий Вооруженных сил Украины на территории Российской Федерации с января 2024 года погибли минимум 40 детей, 143 ребенка были ранены. Об этом 27 июля рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2024-07-27T11:16
2024-07-27T11:16
новости
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
дети
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"Начав творить беззаконие и детоубийство 10 лет назад киевские каратели совершают преступления и сейчас. С января 2024 года в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум 40 детей, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка", - сказал Мирошник.В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена 11 июля 2022 года указом главы республики Дениса Пушилина.Дата связана с трагическими событиями, которые произошли в ДНР в 2014 году. Тогда вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар из установок "Град" по центру Горловки. В ходе нападения погибли 22 мирных жителей, в том числе четверо детей. Среди них была 23-летняя Кристина Жук со своей 10-месячной дочерью Кирой. События 27 июля запомнились в истории Донбасса как "кровавое воскресенье".
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россия
донецкая народная республика
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новости, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, дети
Новости, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, дети

От действий ВСУ в России с января 2024 года погибли 40 детей

11:16 27.07.2024
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАкция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
Акция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
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От действий Вооруженных сил Украины на территории Российской Федерации с января 2024 года погибли минимум 40 детей, 143 ребенка были ранены. Об этом 27 июля рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Начав творить беззаконие и детоубийство 10 лет назад киевские каратели совершают преступления и сейчас. С января 2024 года в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум 40 детей, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка", - сказал Мирошник.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена 11 июля 2022 года указом главы республики Дениса Пушилина.
Дата связана с трагическими событиями, которые произошли в ДНР в 2014 году. Тогда вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар из установок "Град" по центру Горловки. В ходе нападения погибли 22 мирных жителей, в том числе четверо детей. Среди них была 23-летняя Кристина Жук со своей 10-месячной дочерью Кирой. События 27 июля запомнились в истории Донбасса как "кровавое воскресенье".
29 июня, 09:12
Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинской армии на жилой дом в деревне Городище Курской области погибли пять человек, из них жертвами атаки стали двое детей. Об этом 29 июня сообщил врио главы региона Алексей Смирнов
 
НовостиРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис Пушилиндети
 
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Заголовок открываемого материала
11:16От действий ВСУ в России с января 2024 года погибли 40 детей
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