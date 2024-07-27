https://ukraina.ru/20240727/1056510834.html

Ни семьи, ни родины. Дмитрий Выдрин о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир

Ни семьи, ни родины. Дмитрий Выдрин о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир - 27.07.2024 Украина.ру

Ни семьи, ни родины. Дмитрий Выдрин о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир

Дональд Трамп как представитель глубинного государства может привести Украину к быстрой и радикальной смене власти. Но если победит Камала Харрис, США и всему миру придет конец.

2024-07-27T11:27

2024-07-27T11:27

2024-07-27T11:27

интервью

украина

джордж сорос

сша

польша

дональд трамп

джо байден

россия

глубинное государство

камала харрис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_52:0:865:458_1920x0_80_0_0_653146929d03928773526e37a96a3f1c.jpg

Почему именно так, в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог и политтехнолог(при том и автор этого теперь уже всем привычного термина) Дмитрий Выдрин .Он также поделился воспоминаниями о том, как Сорос создавал глубинное государство на Украине из 68 человек.Популяризированный конспирологами США термин deep state (глубинное государство) сегодня фактически утратил свой маргинальный окрас и стал общеупотребительным. Возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа и вступление в президентскую гонку Камалы Харрис вновь вернули это словосочетание на первые полосы Интернета.— Дмитрий Игнатьевич, глубинное государство — это миф, мода или реальность?— Это и миф, и реальность одновременно.Напомню, что некогда бытовала легенда о улитке, владеющей даром левитации. Фиксировали после дождя четкий след такой особи на влажной земле. А потом он вдруг прерывался. Вот и возникла гипотеза про особый тип улиток, которые могли мгновенно перемещаться в пространстве. Как якобы йоги высшей квалификации.Потом оказалось, что все обстоит куда прозаичнее. После дождя колонии некоторых микроорганизмов объединяются в единое мясистое тело, которое и оставляет вполне отчетливый след.Но потом крохотули бесследно разбегаются — ведь они столь малы, что каждая в отдельности не фиксирует свое присутствие на почве.Нечто похожее характеризует глубинное государство. Это совокупность закрытых клубов, общественных организаций, различных ассоциаций по интересам, фондов, движений, инициатив, разного рода тусовок…Иногда возникает духоподъемная мощная идея, способная объединить всю эту разношерстную публику. Тогда-то и как бы из ничего возникает, материализуется тело — как в фильме "Чужой". Оно способно крушить власть, менять общественное мнение, оставлять след в истории.А потом исчезает. Потому что пропала объединяющая общественная страсть, обида, нужда.То есть, по еще одной аналогии, глубинное государство, как Кот Шредингера — оно и есть, и его нет одновременно. Извините уж за обилие аналогий.— Кто основал глубинное государство и какие вложил в это цели и задачи?— Есть такое великое понятие "самоорганизация". Кто сформировал и основал феодализм, капитализм? Стечение процессов, условий, мотивов, тенденций…Помните знаменитое: "Одно неловкое движение, и вы — отец". Много неловких движений, и вы — отцы формации, нации, коллаборации.Что касается целей и задач. Человек, даже помимо своей воли, запрограммирован на три цели: пища, размножение, доминирование. Глубинное государство по сути человеческое, слишком человеческое. Соответственно, не ищите в нем внечеловеческие цели и задачи.— Есть ли связь между глубинным государством и англосаксами?— Англосаксы могут быть как частью глубинного государства, так и его антиподом. Например, защищая английский язык как национальный, они ему имманентны. А используя его как таран против других языков, они его разрушители.— Из кого конкретно состоит deep state? Например, Сорос — член глубинного государства?— Конкретные персонажи, типа Сороса, могут входить в плоть глубинного государства чужих стран, когда их идеи, деньги, институты, проекты становятся движущей общественной силой. То есть являются реальным инструментом изменения государственной жизни.Но в то же время, подобные персоны являются частью глубинного глобализма, или глубинного антигосударства.То есть, они как компьютерные или древесные черви внедряются в чужое чрево, чтобы потом его разрушить. Параллелью между представителями глубинного государства и глубинного глобализма может быть сравнение бизнесмена и спекулянта.Вроде бы есть и тождество, и различие. Да, грань зыбкая. Кто хотя бы вскользь знакомился с историей русского купечества — поймет.Тот же Сорос — чистый спекулянт по психотипу. Для него цель оправдывает любые средства. Некогда подобный цинизм даже завораживал. Помню, он обратился ко мне еще в начале 90-х как к эксперту по типам и свойствам элит. Попросил отобрать для встречи 68 человек, которые могут как раз войти в украинское глубинное государство.Спросил его, почему именно столько. Тот пояснил, что именно такое количество помещается в один приличный киевский ресторан, выбранный для встречи. Я предложил собрать персон побольше в более просторном заведении. Спекулянт отказался: для вашей страны больше не надо.На Украине, кстати, некоторое время частичные функции глубинного государства выполняли олигархи. Сейчас там и в этом плане выжженное поле. Но свято место пусто не бывает…— Глубинное государство в 1990-е и 2000-е формировало европейские элиты, в том числе в Прибалтике, Польше, Молдавии с использованием грантов Сороса и других гуманитарных фондов…— Глубинное государство не может существовать без определенной культурной подложки. Без философии, где чувства, ощущения, мотивы перерабатываются в четкие смыслы. Без литературы, где происходит взаимоопыление эмоций и рассудка. Без медиа… Короче, в Польше — да. В других названных краях — нет.А упомянутый Сорос, только тормозил этот процесс. Посмотрите, как в этом плане возмужала Венгрия после его изгнания из страны. Пролетел как фанера над олимпийским Парижем…— Какое отношение представители Уолл-Стрит, Байден и Трамп имеют к глубинному государству?— Что касается Уолл-Стрит, то на этой культовой площадке "трутся" как представители американского глубинного государства, так и их антиподы. Там есть конторы и офисы влиятельных людей, которые в совокупности выражают классические американские ценности: экономическую дерзость, технологическую удаль, истовую веру, независимость суждений, святость собственности…А есть и институты влияния, для которых Штаты как держава давно тесновата. Им подавай отказ от суверенитета, канонических религий, семейных связей и прочего.Когда-то из любопытства, мне довелось попрактиковаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ее капитализация выше, чем Валовой внутренний продукт (ВВП) Штатов. Ее маклеры разбираются в мировых процессах куда лучше Госдепа. Заработки брокеров сравнимы с зарплатой разве что главы нашего Сбера.Ясно, что они ненавидят всяких там государственников-промышленников. Они мечтают избавится от державных оков. Они надеются убить и формальное, и глубинное государства. Точнее, главные их функции и признаки.И все это на одной улице!А упомянутые личности… Трамп, по моему мнению, часть глубинного государства. Но об этом поговорим отдельно. Байден — входил в него частично. И эта половинчатость его погубила, состарила раньше биологического срока. Старят ведь не года за плечами, а отсутствие иерархии целей в голове.— Почему именно сегодня так много говорят о глубинном государстве — что именно оно определяет политику США и их президента?— Выборы в Штатах — это первая вселенская сшибка глубинного государства страны и его антипода — глубинного глобализма.Для чистоты эксперимента, даже сняли с дистанции старину Байдена. Его подвела нечистокровность. Идеологи глубинного антигосударства должны быть безупречны не только на общем метафизическом уровне, но и на личном физическом. То есть в быту. А дедушка не тянул на безупречную "белокурую бестию".Семья — базовая ценность глубинного государства. Именно в ней закладываются основные его нарративы. А Джо по старинке думал: "один раз — не п…рас". Позволял себе иногда уважать жену, любить сына… Такое в его прайде не прощается ни разу.Другое дело — Харрис! Ни детей, ни семейных привязанностей, ни национальной принадлежности. Образец!Поэтому внимательно наблюдаем за американскими выборами. Это уже не политика, а экзистенция. Не внутривидовая, а межвидовая борьба. Если победит Камала, это будет как раз конец глубинного государства. Да, и вообще государства. И скорее всего — конец всего мира…Кстати говоря, сейчас в Госдуме проходит проект, не рекомендующий кинематографу пропаганду одиноких, бездетных, статусных, богатых и успешных мужчин. Могли бы в догонку порекомендовать другим народам не избирать одиноких, бездетных и прочих политиков. Таких на Западе большинство. И это критически опасно.— Есть мнение, что, если Трамп не будет мешать глубинному государству работать на Украине, ему за это дадут возможность выяснить отношения с Китаем.— Трамп, повторюсь, представитель своего глубинного государства. Оно, естественно, при его возвращении в большую политику, будет тиражировать свои предпочтения и на Украину. То есть, сразу возникнут вопросы к ее ювенальной юстиции, защите собственности, фактической отмене суверенитета. Это приведет к быстрой и радикальной смене власти.А Китай? Это другая история. "Гиви, ты любишь помидоры?". "Есть — да, а так — нет". "Володя, ты любишь коммунизм?" "Есть — да, а так — нет".— Есть ли члены deep state в России?— В каждой стране есть собственное глубинное государство — в той или иной степени.В России оно фактически сложилось тогда, когда лидеры общественного мнения, вне зависимости от своего официального статуса, стали попадать по степени своей влиятельности в первую пятерку.О том, как deep state контролирует США, а опосредовано и на Украину и влияет на элиты разных стран, в материале Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20240725/1056463044.html

https://ukraina.ru/20240724/1056444922.html

https://ukraina.ru/20240726/1056487978.html

украина

сша

польша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, джордж сорос, сша, польша, дональд трамп, джо байден, россия, глубинное государство, камала харрис, выборы, геополитика, элита, украина.ру, госдума