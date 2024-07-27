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"Зовите санитаров!" Гаспарян об убийстве Фарион и других безумных событиях на Украине и в США
"Зовите санитаров!" Гаспарян об убийстве Фарион и других безумных событиях на Украине и в США - 27.07.2024 Украина.ру
"Зовите санитаров!" Гаспарян об убийстве Фарион и других безумных событиях на Украине и в США
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-07-27T10:37
2024-07-27T10:37
2024-07-27T10:37
видео
армен гаспарян
камала харрис
джо байден
дональд трамп
сша
владимир зеленский
дмитрий кулеба
переговоры
упц
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0:20 – Предвыборная гонка в США;10:09 – Перспективы мира на Украине;17:49 – Абсурдное убийство Фарион;28:53 – Война с православной верой.*В материале упоминается Дмитрий Гордон, внесенный в перечень террористов и экстремистов, а также признанный иноагентом, террористические организации, запрещённые в РФ: батальон "Азов", движение National Socialism / White Power (NS/WP) и Misanthropic Division, а также Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещенная в России
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видео, армен гаспарян, камала харрис, джо байден, дональд трамп, сша, владимир зеленский, дмитрий кулеба, переговоры, упц, венгрия, словакия, видео
Видео, Армен Гаспарян, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, переговоры, УПЦ, Венгрия, Словакия
"Зовите санитаров!" Гаспарян об убийстве Фарион и других безумных событиях на Украине и в США
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
0:20 – Предвыборная гонка в США;
10:09 – Перспективы мира на Украине;
17:49 – Абсурдное убийство Фарион;
28:53 – Война с православной верой.
*В материале упоминается Дмитрий Гордон, внесенный в перечень террористов и экстремистов, а также признанный иноагентом, террористические организации, запрещённые в РФ: батальон "Азов", движение National Socialism / White Power (NS/WP) и Misanthropic Division, а также Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещенная в России