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"Зовите санитаров!" Гаспарян об убийстве Фарион и других безумных событиях на Украине и в США

"Зовите санитаров!" Гаспарян об убийстве Фарион и других безумных событиях на Украине и в США - 27.07.2024 Украина.ру

"Зовите санитаров!" Гаспарян об убийстве Фарион и других безумных событиях на Украине и в США

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-07-27T10:37

2024-07-27T10:37

2024-07-27T10:37

видео

армен гаспарян

камала харрис

джо байден

дональд трамп

сша

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дмитрий кулеба

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0:20 – Предвыборная гонка в США;10:09 – Перспективы мира на Украине;17:49 – Абсурдное убийство Фарион;28:53 – Война с православной верой.*В материале упоминается Дмитрий Гордон, внесенный в перечень террористов и экстремистов, а также признанный иноагентом, террористические организации, запрещённые в РФ: батальон "Азов", движение National Socialism / White Power (NS/WP) и Misanthropic Division, а также Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещенная в России

сша

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