Режим в Киеве пытается вербовать детей ДНР для участия в диверсиях - 27.07.2024 Украина.ру
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Режим в Киеве пытается вербовать детей ДНР для участия в диверсиях
Режим в Киеве пытается вербовать детей ДНР для участия в диверсиях - 27.07.2024 Украина.ру
Режим в Киеве пытается вербовать детей ДНР для участия в диверсиях
Киевский режим пытался завербовать проживающих в Донецкой Народной Республике для совершения ими противоправных действий. Об этом заявила советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко 27 июля в интервью российским СМИ
2024-07-27T09:27
2024-07-27T09:27
новости
донецкая народная республика
дети
вербовка
киев
диверсия
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По ее словам, украинская сторона "действует самым подлым образом", пытаясь завербовать детей в ДНР для участия в диверсиях. Например, от них требуют закладывать взрывчатку."То есть руками детей, которые воевать должны против своих же родителей, одноклассников, соседей", - сказала Федоренко.Она добавила, то подчиняющиеся киевскому режиму пытаются вербовать детей через угрозы, шантаж и подкуп.Советник главы ДНР по правам ребенка считает, что для борьбы против вербовки детей со стороны Киева нужно создавать государственные программы по обучению детей безопасности в интернете.Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова Белова рассказала о том, что украинские спецслужбы вербуют подростков для совершения диверсий и шпионажа на территории России.
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новости, донецкая народная республика, дети, вербовка, киев, диверсия
Новости, Донецкая Народная Республика, дети, вербовка, Киев, диверсия

Режим в Киеве пытается вербовать детей ДНР для участия в диверсиях

09:27 27.07.2024
 
Элеонора Федоренко
Элеонора Федоренко
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Киевский режим пытался завербовать проживающих в Донецкой Народной Республике для совершения ими противоправных действий. Об этом заявила советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко 27 июля в интервью российским СМИ
По ее словам, украинская сторона "действует самым подлым образом", пытаясь завербовать детей в ДНР для участия в диверсиях. Например, от них требуют закладывать взрывчатку.
"То есть руками детей, которые воевать должны против своих же родителей, одноклассников, соседей", - сказала Федоренко.
Она добавила, то подчиняющиеся киевскому режиму пытаются вербовать детей через угрозы, шантаж и подкуп.
Советник главы ДНР по правам ребенка считает, что для борьбы против вербовки детей со стороны Киева нужно создавать государственные программы по обучению детей безопасности в интернете.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова Белова рассказала о том, что украинские спецслужбы вербуют подростков для совершения диверсий и шпионажа на территории России.
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