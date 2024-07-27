https://ukraina.ru/20240727/1056513516.html

Режим в Киеве пытается вербовать детей ДНР для участия в диверсиях

Режим в Киеве пытается вербовать детей ДНР для участия в диверсиях - 27.07.2024 Украина.ру

Режим в Киеве пытается вербовать детей ДНР для участия в диверсиях

Киевский режим пытался завербовать проживающих в Донецкой Народной Республике для совершения ими противоправных действий. Об этом заявила советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко 27 июля в интервью российским СМИ

2024-07-27T09:27

2024-07-27T09:27

2024-07-27T09:27

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донецкая народная республика

дети

вербовка

киев

диверсия

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По ее словам, украинская сторона "действует самым подлым образом", пытаясь завербовать детей в ДНР для участия в диверсиях. Например, от них требуют закладывать взрывчатку."То есть руками детей, которые воевать должны против своих же родителей, одноклассников, соседей", - сказала Федоренко.Она добавила, то подчиняющиеся киевскому режиму пытаются вербовать детей через угрозы, шантаж и подкуп.Советник главы ДНР по правам ребенка считает, что для борьбы против вербовки детей со стороны Киева нужно создавать государственные программы по обучению детей безопасности в интернете.Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова Белова рассказала о том, что украинские спецслужбы вербуют подростков для совершения диверсий и шпионажа на территории России.

https://ukraina.ru/20240610/1055573220.html

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новости, донецкая народная республика, дети, вербовка, киев, диверсия