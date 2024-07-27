С непредсказуемыми последствиями. Лозанский о роли глубинного государства в президентской гонке в США - 27.07.2024 Украина.ру
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С непредсказуемыми последствиями. Лозанский о роли глубинного государства в президентской гонке в США
С непредсказуемыми последствиями. Лозанский о роли глубинного государства в президентской гонке в США - 27.07.2024 Украина.ру
С непредсказуемыми последствиями. Лозанский о роли глубинного государства в президентской гонке в США
Кандидат глубинного государства на выборах президента США – это Камала Харрис, так как она выступает за продолжение войны на Украине. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру публицист Эдуард Лозанский.
2024-07-27T12:54
2024-07-27T12:54
новости
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
украина
глубинное государство
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По его словам, американское глубинное государство после отказа Джо Байдена от дальнейшего участия в президентской гонке направит все усилия на то, чтобы взять реванш за победу Трампа в 2016 году и не допустить ее повторения в 2024-м."Оставшиеся 3 месяца до выборов в США, которые состоятся 5 ноября, будут насыщены невиданным накалом с непредсказуемыми последствиями. Ставки высоки не только для Америки, но и для всего мира", - полагает Лозанский.При этом эксперт уточнил, что под глубинным государством в США он подразумевает некое гибридное объединение высшего звена финансовых, промышленных и медийных структур с членами конгресса и государственными чиновниками. Они оказывают определяющее влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства, отметил Лозанский.Более подробно о влиянии глубинного государства на выборы в США в материале Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны.
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новости, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, украина, глубинное государство
Новости, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Украина, глубинное государство

С непредсказуемыми последствиями. Лозанский о роли глубинного государства в президентской гонке в США

12:54 27.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Кандидат глубинного государства на выборах президента США – это Камала Харрис, так как она выступает за продолжение войны на Украине. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру публицист Эдуард Лозанский.
По его словам, американское глубинное государство после отказа Джо Байдена от дальнейшего участия в президентской гонке направит все усилия на то, чтобы взять реванш за победу Трампа в 2016 году и не допустить ее повторения в 2024-м.
"Оставшиеся 3 месяца до выборов в США, которые состоятся 5 ноября, будут насыщены невиданным накалом с непредсказуемыми последствиями. Ставки высоки не только для Америки, но и для всего мира", - полагает Лозанский.
При этом эксперт уточнил, что под глубинным государством в США он подразумевает некое гибридное объединение высшего звена финансовых, промышленных и медийных структур с членами конгресса и государственными чиновниками. Они оказывают определяющее влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства, отметил Лозанский.
Более подробно о влиянии глубинного государства на выборы в США в материале Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны.
 
НовостиСШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампУкраинаглубинное государство
 
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