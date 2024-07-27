https://ukraina.ru/20240727/1056475006.html

С непредсказуемыми последствиями. Лозанский о роли глубинного государства в президентской гонке в США

С непредсказуемыми последствиями. Лозанский о роли глубинного государства в президентской гонке в США - 27.07.2024 Украина.ру

С непредсказуемыми последствиями. Лозанский о роли глубинного государства в президентской гонке в США

Кандидат глубинного государства на выборах президента США – это Камала Харрис, так как она выступает за продолжение войны на Украине. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру публицист Эдуард Лозанский.

2024-07-27T12:54

2024-07-27T12:54

2024-07-27T12:54

новости

сша

камала харрис

джо байден

дональд трамп

украина

глубинное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056417941_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_bec8b0208c6872c0e95444a453a12a40.jpg

По его словам, американское глубинное государство после отказа Джо Байдена от дальнейшего участия в президентской гонке направит все усилия на то, чтобы взять реванш за победу Трампа в 2016 году и не допустить ее повторения в 2024-м."Оставшиеся 3 месяца до выборов в США, которые состоятся 5 ноября, будут насыщены невиданным накалом с непредсказуемыми последствиями. Ставки высоки не только для Америки, но и для всего мира", - полагает Лозанский.При этом эксперт уточнил, что под глубинным государством в США он подразумевает некое гибридное объединение высшего звена финансовых, промышленных и медийных структур с членами конгресса и государственными чиновниками. Они оказывают определяющее влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства, отметил Лозанский.Более подробно о влиянии глубинного государства на выборы в США в материале Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны.

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, украина, глубинное государство